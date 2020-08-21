Shaver series 5000 干湿两用电动剃须刀
高效净剃，倍感舒适
飞利浦 5000 系列可高效剃须，每次滑动可切剃更多须发**。该剃须刀采用先进的 SkinIQ 肌肤智能科技，可感应并适应您的须发密度，从而改善肌肤舒适度。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥699.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Shaver series 5000 干湿两用电动剃须刀
高效净剃，倍感舒适
采用 SkinIQ 肌肤智能科技
- 动力自适应传感器
- 精钢精准刀片*
- 360 度灵动刀头
- 须发引入精准刀头
始终如一的强劲净剃表现
45 片欧洲进口的锋利自研磨刀片，每分钟可完成高达 90,000 次切剃，每次滑动可切剃更多须发**。
剃须刀具有足以驯服胡须的动力
这款电动剃须刀具有智能面部须发传感器，每秒识别胡须密度 125 次。该技术能自动调节切剃力度，方便省力，柔和亲肤。
紧贴您的面部轮廓
这款飞利浦电动剃须刀专为贴合您的面部轮廓而设计，具有可 360° 旋转的完全灵活的头部，为您带来彻底、舒适的剃须体验。
将须发引导至理想修剪位置
这款全新形状的精准剃须刀对导发槽进行了增强，可实现理想的修剪效果，提升肌肤舒适度。
一触即开，便于清洁
轻触一个按钮，即可清洁电动剃须刀。只需翻开剃须刀头，然后用水冲洗。
选择方便的干式剃须，或清爽的湿剃
干湿剃须刀，适合您的喜好。选择方便的干剃，或与您喜爱的泡沫或凝胶搭配，以获得清爽的湿剃。
可在一个小时内充满电
配备强劲节能的锂电池，仅需 1 小时即可为您的飞利浦剃须刀充满电。赶时间吗？只需将剃须刀充电 5 分钟，即可进行一次完整的剃须。
具有 Eco passport 的电动剃须刀
在飞利浦，我们在产品创建的各个方面推动可持续发展。所有剃须刀均使用 100% 可再生电力生产，并采用可回收材料制成的包装，因此，所有剃须刀都附带了 Eco passport。
更直观的剃须体验
您可以通过 3 级 LED 显示屏轻松查看剩余电量。您的飞利浦剃须刀不仅会告诉您何时需要充电，而且还提供锁定、清洁和更换头部指示灯。
50 分钟无线剃须
充满一次电，即可享受长达 50 分钟的无线剃须时间。
技术规格
-
附件
- 旅行和存放
-
保护盖
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功率
- 使用时间
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50 分钟
- 电池类型
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锂电池
- 充电
-
- 自动电压
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100-240 伏
- 待机功耗
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0.04
瓦
- 最大功耗
-
9
瓦
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设计
- 颜色
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酒红色
- 把手
-
橡胶手柄
- 剃须刀头
-
五边形
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服务
- 2 年全球保修
-
是
- 更换刀头 SH71
-
每 2 年更换一次 SH71
-
剃须性能
- 智能贴合
-
360 度灵动刀头
- 剃须系统
-
精钢精准刀片*
- SkinIQ 肌能感应科技
-
动力自适应传感器
-
操作简易
- 干湿两用
-
干湿两用
- 清洁
-
- 显示屏
-
- 采用耐腐蚀的优质瑞典钢材
- * 经测试与飞利浦系列 3000 相比
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