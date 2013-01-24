如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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45 片欧洲进口的锋利自研磨刀片，每分钟可完成高达 90,000 次切剃，每次滑动可切剃更多须发**。
智能面部须发传感器每秒识别胡须密度 125 次。自动调节切剃力度，方便省力，柔和亲肤。
完全灵活的刀头可 360° 转动，以贴合您的面部轮廓。出色的皮肤贴合效果可带来彻底、舒适的剃须体验。
创新设计的剃须刀头专为精准剃须而设计。采用多轨须发引入槽，增强表面性能，专为将须发引导至有效的剃须位置而设计。
轻松清洁剃须刀。只需轻触按钮，即可翻开剃须刀头，然后用水冲洗。
根据您的需要调整剃须方式。借助干湿两用功能，您可以进行舒适的干剃或清新净爽的湿剃。您甚至可以在沐浴时使用凝胶或泡沫进行剃须。
配备强劲节能的锂电池，仅需 1 小时即可为您的剃须刀充满电。赶时间吗？只需将剃须刀充电 5 分钟，即可进行一次完整的剃须。
飞利浦不断增强产品制造各个环节的可持久性。我们的刀片生产设备采用完全可再生能源电力，我们的包装采用可回收利用的材料制成。所有剃须刀均随附 Eco passport。
直观显示屏显示相关信息，帮助实现剃须刀的理想性能。此界面包括：3 级电池电量状态、清洁建议和旅行锁指示灯。
一次充满电即可进行 50 分钟无线剃须
剃须性能
操作简易
设计
功率
服务
附件