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  • 高效净剃，倍感舒适 高效净剃，倍感舒适 高效净剃，倍感舒适

    Shaver series 5000 干湿两用电动剃须刀

    S5536/09

    高效净剃，倍感舒适

    飞利浦 5000 系列可高效剃须，每次滑动可切剃更多须发**。该剃须刀采用先进的 SkinIQ 肌肤智能科技，可感应并适应您的须发密度，从而改善肌肤舒适度。

    查看所有优势

    Shaver series 5000 干湿两用电动剃须刀

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    高效净剃，倍感舒适

    采用 SkinIQ 肌肤智能科技

    • 动力自适应传感器
    • 精钢精准刀片*
    • 360 度灵动刀头
    • 须发引入精准刀头
    始终如一的强劲净剃表现

    始终如一的强劲净剃表现

    45 片欧洲进口的锋利自研磨刀片，每分钟可完成高达 90,000 次切剃，每次滑动可切剃更多须发**。

    剃须刀具有足以驯服胡须的动力

    剃须刀具有足以驯服胡须的动力

    这款电动剃须刀具有智能面部须发传感器，每秒识别胡须密度 125 次。该技术能自动调节切剃力度，方便省力，柔和亲肤。

    紧贴您的面部轮廓

    紧贴您的面部轮廓

    这款飞利浦电动剃须刀专为贴合您的面部轮廓而设计，具有可 360° 旋转的完全灵活的头部，为您带来彻底、舒适的剃须体验。

    将须发引导至理想修剪位置

    将须发引导至理想修剪位置

    这款全新形状的精准剃须刀对导发槽进行了增强，可实现理想的修剪效果，提升肌肤舒适度。

    一触即开，便于清洁

    一触即开，便于清洁

    轻触一个按钮，即可清洁电动剃须刀。只需翻开剃须刀头，然后用水冲洗。

    选择方便的干式剃须，或清爽的湿剃

    选择方便的干式剃须，或清爽的湿剃

    干湿剃须刀，适合您的喜好。选择方便的干剃，或与您喜爱的泡沫或凝胶搭配，以获得清爽的湿剃。

    均匀剃须须髭和鬓角

    均匀剃须须髭和鬓角

    使用弹出式修剪器精心修剪和定型您的胡须和鬓角，并轻松完成您的造型。

    充电 1 小时，可剃须 60 分钟

    充电 1 小时，可剃须 60 分钟

    家用或随行剃须刀。充电 1 小时即可剃须 60 分钟，或将其插入电源，以获得即时和连续的充电。 

    可在一个小时内充满电

    可在一个小时内充满电

    配备强劲节能的锂电池，仅需 1 小时即可为您的飞利浦剃须刀充满电。赶时间吗？只需将剃须刀充电 5 分钟，即可进行一次完整的剃须。

    具有 Eco passport 的电动剃须刀

    具有 Eco passport 的电动剃须刀

    在飞利浦，我们在产品创建的各个方面推动可持续发展。所有剃须刀均使用 100% 可再生电力生产，并采用可回收材料制成的包装，因此，所有剃须刀都附带了 Eco passport。

    更直观的剃须体验

    更直观的剃须体验

    您可以通过 3 级 LED 显示屏轻松查看剩余电量。您的飞利浦剃须刀不仅会告诉您何时需要充电，而且还提供锁定、清洁和更换头部指示灯。

    技术规格

    • 附件

      充电座
      集成弹出式修剪器
      旅行和存放
      收纳盒

    • 功率

      自动电压
      100-240 伏
      电池类型
      锂电池
      充电
      • 1 小时充满电
      • 5 分钟快速充电
      使用时间
      60 分钟
      待机功耗
      0.04  瓦
      最大功耗
      9  瓦

    • 设计

      把手
      橡胶手柄
      颜色
      皮革棕
      剃须刀头
      五边形

    • 服务

      2 年全球保修
      更换刀头 SH71
      每 2 年更换一次 SH71

    • 剃须性能

      剃须系统
      精钢精准刀片*
      智能贴合
      360 度灵动刀头
      SkinIQ 肌能感应科技
      动力自适应传感器

    • 操作简易

      干湿两用
      干湿两用
      显示屏
      • LED屏幕
      • 电池电量指示灯
      • 旅行锁
      清洁
      • 一触即开
      • 全身水洗

    • SmartClick 附件

      适合产品型号
      RQ585/51 不适配有角刀头类型

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    • 采用耐腐蚀的优质瑞典钢材
    • * 经测试与飞利浦系列 3000 相比

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