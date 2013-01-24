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Shaver series 5000

干湿两用电动剃须刀

S5536/09
  • 高效净剃，倍感舒适 高效净剃，倍感舒适 高效净剃，倍感舒适
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    Shaver series 5000 干湿两用电动剃须刀

    S5536/09

    高效净剃，倍感舒适

    飞利浦 5000 系列可高效剃须，每次滑动可切剃更多须发**。该剃须刀采用先进的 SkinIQ 肌肤智能科技，可感应并适应您的须发密度，从而改善肌肤舒适度。 查看所有优势

    Shaver series 5000 干湿两用电动剃须刀

    高效净剃，倍感舒适

    飞利浦 5000 系列可高效剃须，每次滑动可切剃更多须发**。该剃须刀采用先进的 SkinIQ 肌肤智能科技，可感应并适应您的须发密度，从而改善肌肤舒适度。 查看所有优势

    高效净剃，倍感舒适

    飞利浦 5000 系列可高效剃须，每次滑动可切剃更多须发**。该剃须刀采用先进的 SkinIQ 肌肤智能科技，可感应并适应您的须发密度，从而改善肌肤舒适度。 查看所有优势

    Shaver series 5000 干湿两用电动剃须刀

    高效净剃，倍感舒适

    飞利浦 5000 系列可高效剃须，每次滑动可切剃更多须发**。该剃须刀采用先进的 SkinIQ 肌肤智能科技，可感应并适应您的须发密度，从而改善肌肤舒适度。 查看所有优势

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      高效净剃，倍感舒适

      采用 SkinIQ 肌肤智能科技

      • 动力自适应传感器
      • 精钢精准刀片*
      • 360 度灵动刀头
      • 须发引入精准刀头
      始终如一的强劲净剃表现

      始终如一的强劲净剃表现

      45 片欧洲进口的锋利自研磨刀片，每分钟可完成高达 90,000 次切剃，每次滑动可切剃更多须发**。

      可根据您的胡须密度进行调整，实现轻松剃须

      可根据您的胡须密度进行调整，实现轻松剃须

      智能面部须发传感器每秒识别胡须密度 125 次。自动调节切剃力度，方便省力，柔和亲肤。

      灵动刀头，可贴合您的面部轮廓

      灵动刀头，可贴合您的面部轮廓

      完全灵活的刀头可 360° 转动，以贴合您的面部轮廓。出色的皮肤贴合效果可带来彻底、舒适的剃须体验。

      专为精准高效剃须而设计

      专为精准高效剃须而设计

      创新设计的剃须刀头专为精准剃须而设计。采用多轨须发引入槽，增强表面性能，专为将须发引导至有效的剃须位置而设计。

      一触即开，便于清洁

      一触即开，便于清洁

      轻松清洁剃须刀。只需轻触按钮，即可翻开剃须刀头，然后用水冲洗。

      干湿两用（即使在淋浴时也可使用）

      干湿两用（即使在淋浴时也可使用）

      根据您的需要调整剃须方式。借助干湿两用功能，您可以进行舒适的干剃或清新净爽的湿剃。您甚至可以在沐浴时使用凝胶或泡沫进行剃须。

      手柄中集成有精准修剪器

      手柄中集成有精准修剪器

      使用剃须刀的弹出式精准修剪器完成造型。它集成到剃须刀的机身中，是留须髭和修剪鬓角的理想方式。

      充满电后，可提供 60 分钟无线剃须

      充满电后，可提供 60 分钟无线剃须

      一次充满电后，即可进行 60 分钟无线剃须。

      1 小时充电时间，5 分钟快速充电

      1 小时充电时间，5 分钟快速充电

      配备强劲节能的锂电池，仅需 1 小时即可为您的剃须刀充满电。赶时间吗？只需将剃须刀充电 5 分钟，即可进行一次完整的剃须。

      剃须刀随附 Eco passport

      剃须刀随附 Eco passport

      飞利浦不断增强产品制造各个环节的可持久性。我们的刀片生产设备采用完全可再生能源电力，我们的包装采用可回收利用的材料制成。所有剃须刀均随附 Eco passport。

      带图标的 LED 显示屏，让您直观地使用剃须刀

      带图标的 LED 显示屏，让您直观地使用剃须刀

      直观显示屏显示相关信息，帮助实现剃须刀的理想性能。此界面包括：3 级电池电量状态、清洁建议和旅行锁指示灯。

      技术规格

      • 剃须性能

        剃须系统
        精钢精准刀片*
        智能贴合
        360 度灵动刀头
        SkinIQ 肌肤智能科技
        动力自适应传感器

      • 操作简易

        干湿两用
        干湿两用
        显示屏
        • LED屏幕
        • 电池电量指示灯
        • 旅行锁
        清洁
        • 一触即开
        • 全身水洗

      • 设计

        手柄
        橡胶手柄
        颜色
        皮革棕
        剃须刀头
        角形

      • 功率

        使用时间
        60 分钟
        充电
        • 1 小时充满电
        • 5 分钟快速充电
        自动电压
        100-240 伏
        最大功耗
        9  瓦
        电池类型
        锂电池
        待机功耗
        0.04  瓦

      • 服务

        2 年全球保修
        更换刀头 SH71
        每 2 年更换一次 SH71

      • 附件

        集成弹出式修剪器
        旅行和存放
        旅行收藏盒
        充电座

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            • * 经测试与飞利浦系列 3000 相比