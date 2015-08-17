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    Shaver series 5000 飞利浦5000系列多功能电动剃须刀

    S5570/33

    剃须既贴面又快速

    Shaver Series 5000 具有快速操作功能、MultiPrecision 刀片系统和可清洗的剃须刀头，为您早晨呵护剃须提升速度。

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,999.00

    Shaver series 5000 飞利浦5000系列多功能电动剃须刀

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    剃须既贴面又快速

    提升20%动力*

    • MultiPrecision 刀片系统
    • 5 向 Flex 剃须刀头
    • 洁面刷和胡须造型器
    • 高效智能清洁系统
    提升 20% 的动力，快速为胡须密集区域剃须

    提升 20% 的动力，快速为胡须密集区域剃须

    通过启用 Turbo+ 模式提升 20% 的动力，加快胡须浓密部位的剃须速度。

    刀片抬起，然后切断长短不一的须发，实现快速剃须

    刀片抬起，然后切断长短不一的须发，实现快速剃须

    实现快速、贴面剃须。我们的 MultiPrecision 刀片系统可提起并从根部切剃须发和剩余的毛茬 – 只需来回几次。

    刀头可以灵活地向 5 个方向移动带给您快速、贴面的剃须体验

    刀头可以灵活地向 5 个方向移动带给您快速、贴面的剃须体验

    5 向 Flex 剃须刀头能够 5 向地独立浮动，确保贴近肌肤，即使在颈部和下巴处也能实现快速贴面剃须。

    干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃

    干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃

    选择自己喜爱的剃须方式。凭借防水干湿双剃设计，您可选择快速而舒适的干剃，也可以选择湿剃 – 与啫喱或剃须泡沫配合使用 – 甚至在淋浴时使用。

    50 分钟无线剃须

    50 分钟无线剃须

    充电 1 小时，您将获得 50 分钟以上的使用时间，约可剃须 17 次。该剃须刀只能在无线模式下使用。

    1 小时充电时间

    1 小时充电时间

    得益于强劲节能、持久耐用的锂电池，每次充电后均可获得长时间剃须。快速充电 5 分钟，便可获得完成一次剃须所需的电量。

    具有 5 档长度设定的卡入式胡须造型器

    具有 5 档长度设定的卡入式胡须造型器

    用卡入式胡须造型器附件改变您的造型。5 种长度设定备选，修剪短茬、整齐的胡须，打造多样造型。弧形齿梳和修剪梳可防止刺激皮肤。

    卡入式洁面刷，比用手清洁洁净

    卡入式洁面刷，比用手清洁洁净

    卡入我们的洁面刷，享受比用手清洁洁净的洁面体验。可配合您选择的洁面产品一起使用。去除死皮细胞并增加微循环，令肌肤清新、靓丽。

    高效智能清洁系统让您的剃须刀焕然一新

    高效智能清洁系统让您的剃须刀焕然一新

    只需轻触按钮，高效智能清洁系统即可对剃须刀进行清洁、润滑和充电，让剃须刀始终保持出众性能。

    提起胡须并从根部舒适地剃除

    提起胡须并从根部舒适地剃除

    使用升级双层刀片设计，让您享受更贴面的剃须体验。第一层刀片提起每根须发，第二层刀片舒适舒适地将胡须连根剃除，令您获得真正顺畅的剃须效果。

    技术规格

    • 附件

      收纳盒
      旅行袋
      卡入式
      • 胡须造型器
      • 控油洁面刷
      高效智能清洁系统
      • 清洁
      • 充电
      • 润滑
      • 清洁滤芯（随附）

    • 功率

      自动电压
      100-240 伏
      充电
      • 1 小时充满电
      • 快速充电 5 分钟可剃须 1 次
      电池类型
      锂离子
      使用时间
      50 分钟/17 次剃须
      待机功耗
      0.1  瓦
      最大功耗
      9  瓦

    • 设计

      颜色
      坦桑石灰色 - 黑色金属铬
      把手
      人体工学设计

    • 服务

      2 年保修
      替换刀头
      每 2 年使用 SH50 更换一次
      造型修剪器
      每 2 年更换一次 RQ111
      洁面刷 RQ560 或 RQ563
      每 3-6 个月更换一次

    • 剃须性能

      亲肤
      干湿两用
      智能贴合
      5 向 Flex 剃须刀头
      剃须系统
      • MultiPrecision 刀片系统
      • 升级双层刀片设计
      Turbo+ 模式
      剃须，具有 20% 额外动力

    • 操作简易

      清洁
      全身水洗
      显示屏
      • 3 格电池指示
      • 电池电量不足指示灯
      • 充电显示灯
      • 清洁指示灯
      • 更换刀头提示灯
      • 旅行锁指示灯
      工作中
      使用前拔掉插头

    包装盒内物品：

    包装照片

    包装盒中的其他物品

    • 清洁滤芯
    • 卡入式胡须造型器
    • 高效智能清洁系统
    • 卡入式洁面刷

    查找额外附件？ 显示部件和附件

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    奖项

    • 提升 20% 的动力 - 与不使用 Turbo+ 模式相比
    • 卡入式洁面刷 - 根据外部结果（30 位受试者，洁面 3 小时后），相同条件下与手动清洁相比

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