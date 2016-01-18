包装盒中的其他物品
- 卡入式准确修剪器
- 卡入式胡须造型器
- 卡入式洁面刷
通过启用 Turbo+ 模式提升 20% 的动力，加快胡须浓密部位的剃须速度。
实现快速、贴面剃须。我们的 MultiPrecision 刀片系统可提起并从根部切剃须发和剩余的毛茬 – 只需来回几次。
5 向 Flex 剃须刀头能够 5 向地独立浮动，确保贴近肌肤，即使在颈部和下巴处也能实现快速贴面剃须。
选择自己喜爱的剃须方式。凭借防水干湿双剃设计，您可选择快速而舒适的干剃，也可以选择湿剃 – 与啫喱或剃须泡沫配合使用 – 甚至在淋浴时使用。
充电 1 小时，您将获得 50 多分钟的使用时间，约剃须 17 次。该剃须刀只能在无线模式下使用。
得益于强劲节能、持久耐用的锂电池，每次充电后均可获得长时间剃须。快速充电 5 分钟，便可获得完成一次剃须所需的电量。
卡入我们的洁面刷，享受比用手清洁洁净的洁面体验。可配合您选择的洁面产品一起使用。去除死皮细胞并增加微循环，令肌肤清新、靓丽。
使用卡入式胡须造型器配件，改变您的造型。5 种长度设定备选，修剪短茬、整齐的胡须，打造个性化造型。弧形梳齿和修剪梳旨在防止皮肤刺激。
卡入我们呵护皮肤的准确修剪器，为您打造个性化造型。尤为适合打理须髭和修剪鬓角。
使用升级双层刀片设计，让您享受更贴面的剃须体验。第一层刀片提起每根须发，第二层刀片舒适舒适地将胡须连根剃除，令您获得真正顺畅的剃须效果。
直观显示屏显示相关信息：- 3 格电池电量指示灯 - 清洁指示灯 - 电池电量不足指示灯 - 更换刀头指示灯 - 旅行锁指示灯
附件
功率
设计
服务
剃须性能
操作简易
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