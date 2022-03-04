Shaver series 5000 干湿两用电动剃须刀
高效净剃，倍感舒适
飞利浦 5000 系列可高效剃须，每次滑动可切剃更多须发*。该剃须刀采用先进的 SkinIQ 肌肤智能科技，可感应并适应您的须发密度，从而改善肌肤舒适度。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Shaver series 5000 干湿两用电动剃须刀
高效净剃，倍感舒适
采用 SkinIQ 肌能感应科技
- SteelPrecision 刀片
- 动态动力自适应传感器
- 360 度灵动刀头
- 须发引入精准刀头
自动调节切剃力度，方便省力
智能面部须发传感器每秒识别胡须密度 250 次。这种技术可动态自动调节切剃力度，方便省力，柔和亲肤。
灵动刀头，可贴合您的面部轮廓
完全灵活的刀头可 360° 转动，以贴合您的面部轮廓。出色的皮肤贴合效果可带来彻底、舒适的剃须体验。
专为精准高效剃须而设计
创新设计的剃须刀头专为精准剃须而设计。采用多轨须发引入槽，增强表面性能，专为将须发引导至有效的剃须位置而设计。
手柄中集成有精准修剪器
使用剃须刀的弹出式精准修剪器完成造型。它集成到剃须刀的机身中，是留须髭和修剪鬓角的理想方式。
重置剃须刀，激发新活力
两年内，您的剃须刀头要剔除 900 万根面部毛发。更换剃须刀头，重新激发理想性能
始终如一的强劲净剃表现
45 片欧洲进口的锋利自研磨刀片，每分钟可完成高达 90,000 次切剃，每次滑动可切剃更多须发*。
一触即开，便于清洁
轻松清洁剃须刀。只需轻触按钮，即可翻开剃须刀头，然后用水冲洗。
充满电后，可提供 60 分钟无线剃须
一次充满电后，即可进行 60 分钟无线剃须。
1 小时充电时间，5 分钟快速充电
配备强劲节能的锂电池，仅需 1 小时即可为您的剃须刀充满电。赶时间吗？只需将剃须刀充电 5 分钟，即可进行一次完整的剃须。
充电方便
在飞利浦，我们在产品创造的各个方面推动可持续发展。我们的目标是减少浪费并最大限度地减少我们投放市场的 USB 适配器数量。如果您需要适配器，请通过客户服务中心联系我们：www.philips.com/support
剃须刀随附 Eco passport
我们的刀片生产设备使用完全可再生能源电力，我们的包装采用可回收利用的材料制成。所有剃须刀均获环保认证。
带图标的 LED 显示屏，让您直观地使用剃须刀
直观显示屏显示相关信息，帮助实现剃须刀的理想性能。此界面包括：3 级电池电量状态、清洁建议和旅行锁指示灯。
技术规格
-
附件
- 底座
-
充电座
- 集成弹出式修剪器
-
是
- 旅行和存放
-
收纳盒
- P 盖
-
是
-
功率
- 电池类型
-
锂电池
- 充电
-
- 使用时间
-
60 分钟
- 待机功耗
-
0.04
瓦
- 输入电压
-
5 V
- 最大输入功率
-
4.5 瓦
-
设计
- 把手
-
橡胶手柄
- 颜色
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黑色、黄色和红色
- 剃须刀头
-
五边形
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服务
- 更换刀头 SH71
-
每 2 年更换一次 SH71
- 2 + 3 年保修**
-
是
-
剃须性能
- 剃须系统
-
精钢精准刀片*
- 智能贴合
-
360 度灵动刀头
- SkinIQ 肌能感应科技
-
动态动力自适应传感器
-
操作简易
- 显示屏
-
- 干湿两用
-
干湿两用
- 清洁
-
- *数据来源：飞利浦内部实验室，与飞利浦系列 3000 对比测试
- **2 年保修（购买后 90 天内在 Philips.com 上注册，可享3年延长保修）。
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