Shaver series 5000
干湿两用电动剃须刀 S5620/12
Shaver series 5000 干湿两用电动剃须刀 S5620/12
湿剃或干剃，保护式剃须
AquaTouch 剃须刀可在保护皮肤的同时，让您享受清新净爽的剃须。我们的 MultiPrecision 刀片系统配有弧形刀头，顺畅剃须，保护皮肤。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Shaver series 5000 干湿两用电动剃须刀
湿剃或干剃，保护式剃须
AquaTouch 剃须刀可在保护皮肤的同时，让您享受清新净爽的剃须。我们的 MultiPrecision 刀片系统配有弧形刀头，顺畅剃须，保护皮肤。 查看所有优势
湿剃或干剃，保护式剃须
AquaTouch 剃须刀可在保护皮肤的同时，让您享受清新净爽的剃须。我们的 MultiPrecision 刀片系统配有弧形刀头，顺畅剃须，保护皮肤。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Shaver series 5000 干湿两用电动剃须刀
湿剃或干剃，保护式剃须
AquaTouch 剃须刀可在保护皮肤的同时，让您享受清新净爽的剃须。我们的 MultiPrecision 刀片系统配有弧形刀头，顺畅剃须，保护皮肤。 查看所有优势
湿剃或干剃，保护式剃须
保护效果比常规刀片优秀 10 倍
- MultiPrecision 刀片系统
- 50 分钟无线使用/1 小时充电
- 卡入式准确修剪器
弧形刀头，顺畅剃须，保护皮肤
贴面剃须，不会划伤和割伤皮肤。MultiPrecision 刀片系统配有弧形刀头，顺畅剃须，保护皮肤。
干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃
选择自己喜爱的剃须方式。凭借防水干湿双剃设计，您可选择快速而舒适的干剃，也可以选择湿剃 – 与啫喱或剃须泡沫配合使用 – 甚至在淋浴时使用。
10% 更多动力，快速为胡须密集区域剃须
通过激活 Turbo 模式获得 10% 的速度提升，加快胡须浓密部位的剃须速度。
刀片抬起，然后切断长短不一的须发，实现快速剃须
实现快速、贴面剃须。我们的 MultiPrecision 刀片系统可提起并从根部切剃须发和剩余的毛茬 – 只需来回几次。
刀头可以灵活地向 5 个方向移动带给您快速、贴面的剃须体验
5 向 Flex 剃须刀头能够 5 向地独立浮动，确保贴近肌肤，即使在颈部和下巴处也能实现快速贴面剃须。
卡入式修剪器，确保准确修剪须髭和鬓角
卡入我们呵护皮肤的准确修剪器，为您打造完美造型。尤为适合打理须髭和修剪鬓角。
50 分钟无线剃须
在充电 1 小时后，您将获得 50 分钟以上的剃须时间，即剃须 17 次左右。该剃须刀只能在无线模式下操作。
1 小时充电时间
得益于强劲节能、持久耐用的锂电池，每次充电后均可获得长时间剃须。快速充电 5 分钟，便可获得完成一次剃须所需的电量。
提起胡须并从根部舒适地剃除
使用升级双层刀片设计，让您享受更贴面的剃须体验。第一层刀片提起每根须发，第二层刀片舒适舒适地将胡须连根剃除，令您获得真正顺畅的剃须效果。
3 格电池电量和旅行锁指示
显示屏直观地显示了相关信息，实现剃须刀的卓越性能：- 3 格电池电量指示灯 - 清洁指示灯 - 电池电量不足指示灯 - 更换刀头指示灯 - 旅行锁指示灯
2 年保修，全球电压以及可替换刀片
我们的所有剃须刀均提供 2 年全球保修并可适应各种电压。刀片持久耐用，仅需每 2 年更换一次。
技术规格
-
附件
- 亲肤
-
- 使用时间
-
50 分钟/17 次剃须
- 充电
-
-
1 小时充满电
-
快速充电 5 分钟可剃须 1 次
-
充电式设计
- 剃须系统
-
-
MultiPrecision 刀片系统
-
升级双层刀片设计
- 卡入式
-
准确修剪器
- 手柄
-
人体工学设计
- 收纳盒
-
旅行袋
- 显示屏
-
-
3 格电池指示
-
电池电量不足指示灯
-
充电显示灯
-
清洁指示灯
-
更换刀头提示灯
-
旅行锁指示灯
- 智能贴合
-
5 向 Flex 剃须刀头
- 清洁
-
全身水洗
- 电池类型
-
锂离子
- 自动电压
-
100-240 伏
- 颜色
-
蓝绿色 - 炭灰色
- 工作中
-
使用前拔掉插头
- 待机功耗
-
0.1 W
- 最大功耗
-
9 W
- 强力模式
-
剃须，具有 10% 额外动力
-
服务
- 2 年保修
-
是
- 替换刀头
-
每 2 年使用 SH50 更换一次
- 与常规刀片相比，保护效果出色 10 倍 - 适应 21 天后，2015 年在德国完成测试
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。