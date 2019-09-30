搜索词

Shaver series 5000

干湿两用电动剃须刀

S5620/12
  • 湿剃或干剃，保护式剃须 湿剃或干剃，保护式剃须 湿剃或干剃，保护式剃须
    -{discount-value}

    Shaver series 5000 干湿两用电动剃须刀

    S5620/12

    湿剃或干剃，保护式剃须

    AquaTouch 剃须刀可在保护皮肤的同时，让您享受清新净爽的剃须。我们的 MultiPrecision 刀片系统配有弧形刀头，顺畅剃须，保护皮肤。 查看所有优势

    Shaver series 5000 干湿两用电动剃须刀

    湿剃或干剃，保护式剃须

    AquaTouch 剃须刀可在保护皮肤的同时，让您享受清新净爽的剃须。我们的 MultiPrecision 刀片系统配有弧形刀头，顺畅剃须，保护皮肤。 查看所有优势

    湿剃或干剃，保护式剃须

    AquaTouch 剃须刀可在保护皮肤的同时，让您享受清新净爽的剃须。我们的 MultiPrecision 刀片系统配有弧形刀头，顺畅剃须，保护皮肤。 查看所有优势

    Shaver series 5000 干湿两用电动剃须刀

    湿剃或干剃，保护式剃须

    AquaTouch 剃须刀可在保护皮肤的同时，让您享受清新净爽的剃须。我们的 MultiPrecision 刀片系统配有弧形刀头，顺畅剃须，保护皮肤。 查看所有优势

    相似产品

    See all AquaTouch 剃须刀

      湿剃或干剃，保护式剃须

      保护效果比常规刀片优秀 10 倍

      • MultiPrecision 刀片系统
      • 50 分钟无线使用/1 小时充电
      • 卡入式准确修剪器
      弧形刀头，顺畅剃须，保护皮肤

      弧形刀头，顺畅剃须，保护皮肤

      贴面剃须，不会划伤和割伤皮肤。MultiPrecision 刀片系统配有弧形刀头，顺畅剃须，保护皮肤。

      干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃

      干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃

      选择自己喜爱的剃须方式。凭借防水干湿双剃设计，您可选择快速而舒适的干剃，也可以选择湿剃 – 与啫喱或剃须泡沫配合使用 – 甚至在淋浴时使用。

      10% 更多动力，快速为胡须密集区域剃须

      10% 更多动力，快速为胡须密集区域剃须

      通过激活 Turbo 模式获得 10% 的速度提升，加快胡须浓密部位的剃须速度。

      刀片抬起，然后切断长短不一的须发，实现快速剃须

      刀片抬起，然后切断长短不一的须发，实现快速剃须

      实现快速、贴面剃须。我们的 MultiPrecision 刀片系统可提起并从根部切剃须发和剩余的毛茬 – 只需来回几次。

      刀头可以灵活地向 5 个方向移动带给您快速、贴面的剃须体验

      刀头可以灵活地向 5 个方向移动带给您快速、贴面的剃须体验

      5 向 Flex 剃须刀头能够 5 向地独立浮动，确保贴近肌肤，即使在颈部和下巴处也能实现快速贴面剃须。

      卡入式修剪器，确保准确修剪须髭和鬓角

      卡入式修剪器，确保准确修剪须髭和鬓角

      卡入我们呵护皮肤的准确修剪器，为您打造完美造型。尤为适合打理须髭和修剪鬓角。

      50 分钟无线剃须

      50 分钟无线剃须

      在充电 1 小时后，您将获得 50 分钟以上的剃须时间，即剃须 17 次左右。该剃须刀只能在无线模式下操作。

      1 小时充电时间

      1 小时充电时间

      得益于强劲节能、持久耐用的锂电池，每次充电后均可获得长时间剃须。快速充电 5 分钟，便可获得完成一次剃须所需的电量。

      提起胡须并从根部舒适地剃除

      提起胡须并从根部舒适地剃除

      使用升级双层刀片设计，让您享受更贴面的剃须体验。第一层刀片提起每根须发，第二层刀片舒适舒适地将胡须连根剃除，令您获得真正顺畅的剃须效果。

      3 格电池电量和旅行锁指示

      3 格电池电量和旅行锁指示

      显示屏直观地显示了相关信息，实现剃须刀的卓越性能：- 3 格电池电量指示灯 - 清洁指示灯 - 电池电量不足指示灯 - 更换刀头指示灯 - 旅行锁指示灯

      2 年保修，全球电压以及可替换刀片

      2 年保修，全球电压以及可替换刀片

      我们的所有剃须刀均提供 2 年全球保修并可适应各种电压。刀片持久耐用，仅需每 2 年更换一次。

      技术规格

      • 附件

        亲肤
        • 干湿两用
        • 皮肤保护系统
        使用时间
        50 分钟/17 次剃须
        充电
        • 1 小时充满电
        • 快速充电 5 分钟可剃须 1 次
        • 充电式设计
        剃须系统
        • MultiPrecision 刀片系统
        • 升级双层刀片设计
        卡入式
        准确修剪器
        手柄
        人体工学设计
        收纳盒
        旅行袋
        显示屏
        • 3 格电池指示
        • 电池电量不足指示灯
        • 充电显示灯
        • 清洁指示灯
        • 更换刀头提示灯
        • 旅行锁指示灯
        智能贴合
        5 向 Flex 剃须刀头
        清洁
        全身水洗
        电池类型
        锂离子
        自动电压
        100-240 伏
        颜色
        蓝绿色 - 炭灰色
        工作中
        使用前拔掉插头
        待机功耗
        0.1 W
        最大功耗
        9 W
        强力模式
        剃须，具有 10% 额外动力

      • 服务

        2 年保修
        替换刀头
        每 2 年使用 SH50 更换一次

      包装盒内物品：

      包装照片

      包装盒中的其他物品

      • 卡入式准确修剪器

      获取此产品的支持

      查找常见问题、故障诊断、用户手册和提示

      推荐产品

        最近查看的产品

          • 与常规刀片相比，保护效果出色 10 倍 - 适应 21 天后，2015 年在德国完成测试

          最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。