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  • 湿剃或干剃，保护式剃须 湿剃或干剃，保护式剃须 湿剃或干剃，保护式剃须

    Shaver series 5000 干湿两用电动剃须刀

    S5620/12

    湿剃或干剃，保护式剃须

    AquaTouch 剃须刀可在保护皮肤的同时，让您享受清新净爽的剃须。我们的 MultiPrecision 刀片系统配有弧形刀头，顺畅剃须，保护皮肤。

    查看所有优势

    Shaver series 5000 干湿两用电动剃须刀

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    湿剃或干剃，保护式剃须

    保护效果比常规刀片优秀 10 倍

    • MultiPrecision 刀片系统
    • 50 分钟无线使用/1 小时充电
    • 卡入式准确修剪器
    弧形刀头，顺畅剃须，保护皮肤

    弧形刀头，顺畅剃须，保护皮肤

    贴面剃须，不会划伤和割伤皮肤。MultiPrecision 刀片系统配有弧形刀头，顺畅剃须，保护皮肤。

    干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃

    干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃

    选择自己喜爱的剃须方式。凭借防水干湿双剃设计，您可选择快速而舒适的干剃，也可以选择湿剃 – 与啫喱或剃须泡沫配合使用 – 甚至在淋浴时使用。

    10% 更多动力，快速为胡须密集区域剃须

    10% 更多动力，快速为胡须密集区域剃须

    通过激活 Turbo 模式获得 10% 的速度提升，加快胡须浓密部位的剃须速度。

    刀片抬起，然后切断长短不一的须发，实现快速剃须

    刀片抬起，然后切断长短不一的须发，实现快速剃须

    实现快速、贴面剃须。我们的 MultiPrecision 刀片系统可提起并从根部切剃须发和剩余的毛茬 – 只需来回几次。

    刀头可以灵活地向 5 个方向移动带给您快速、贴面的剃须体验

    刀头可以灵活地向 5 个方向移动带给您快速、贴面的剃须体验

    5 向 Flex 剃须刀头能够 5 向地独立浮动，确保贴近肌肤，即使在颈部和下巴处也能实现快速贴面剃须。

    卡入式修剪器，确保准确修剪须髭和鬓角

    卡入式修剪器，确保准确修剪须髭和鬓角

    卡入我们呵护皮肤的准确修剪器，为您打造完美造型。尤为适合打理须髭和修剪鬓角。

    50 分钟无线剃须

    50 分钟无线剃须

    在充电 1 小时后，您将获得 50 分钟以上的剃须时间，即剃须 17 次左右。该剃须刀只能在无线模式下操作。

    1 小时充电时间

    1 小时充电时间

    得益于强劲节能、持久耐用的锂电池，每次充电后均可获得长时间剃须。快速充电 5 分钟，便可获得完成一次剃须所需的电量。

    提起胡须并从根部舒适地剃除

    提起胡须并从根部舒适地剃除

    使用升级双层刀片设计，让您享受更贴面的剃须体验。第一层刀片提起每根须发，第二层刀片舒适舒适地将胡须连根剃除，令您获得真正顺畅的剃须效果。

    3 格电池电量和旅行锁指示

    3 格电池电量和旅行锁指示

    显示屏直观地显示了相关信息，实现剃须刀的卓越性能：- 3 格电池电量指示灯 - 清洁指示灯 - 电池电量不足指示灯 - 更换刀头指示灯 - 旅行锁指示灯

    2 年保修，全球电压以及可替换刀片

    2 年保修，全球电压以及可替换刀片

    我们的所有剃须刀均提供 2 年全球保修并可适应各种电压。刀片持久耐用，仅需每 2 年更换一次。

    技术规格

    • 附件

      收纳盒
      旅行袋
      卡入式
      准确修剪器

    • 功率

      自动电压
      100-240 伏
      电池类型
      锂离子
      使用时间
      50 分钟/17 次剃须
      充电
      • 1 小时充满电
      • 快速充电 5 分钟可剃须 1 次
      • 充电式设计
      待机功耗
      0.1  瓦
      最大功耗
      9  瓦

    • 设计

      把手
      人体工学设计
      颜色
      蓝绿色 - 炭灰色

    • 服务

      2 年保修
      替换刀头
      每 2 年使用 SH50 更换一次

    • 剃须性能

      剃须系统
      • MultiPrecision 刀片系统
      • 升级双层刀片设计
      智能贴合
      5 向 Flex 剃须刀头
      亲肤
      • 干湿两用
      • 皮肤保护系统
      强力模式
      剃须，具有 10% 额外动力

    • 操作简易

      清洁
      全身水洗
      显示屏
      • 3 格电池指示
      • 电池电量不足指示灯
      • 充电显示灯
      • 清洁指示灯
      • 更换刀头提示灯
      • 旅行锁指示灯
      工作中
      使用前拔掉插头

    包装盒内物品：

    包装照片

    包装盒中的其他物品

    • 卡入式准确修剪器

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