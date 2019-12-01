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    Shaver series 5000 飞利浦5000系列干湿两用电动剃须刀

    S5688/76

    剃须既贴面又快速

    Shaver Series 5000 具有快速操作功能、MultiPrecision 刀片系统和可清洗的剃须刀头，为您早晨呵护剃须提升速度。

    查看所有优势

    Shaver series 5000 飞利浦5000系列干湿两用电动剃须刀

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    剃须既贴面又快速

    提升20%动力*

    • MultiPrecision 刀片系统
    • 5 向 Flex 剃须刀头
    • Turbo+ 模式
    提升 20% 的动力，快速为胡须密集区域剃须

    提升 20% 的动力，快速为胡须密集区域剃须

    通过启用 Turbo+ 模式提升 20% 的动力，加快胡须浓密部位的剃须速度。

    刀片抬起，然后切断长短不一的须发，实现快速剃须

    刀片抬起，然后切断长短不一的须发，实现快速剃须

    以较少的修剪次数进行剃须，可使皮肤更舒适。MultiPrecision 刀片系统抬起，然后只需来回几次便可切剃较长的须发、贴肤生长的须发和短茬。

    刀头可以灵活地 5 向浮动，带给您快速、贴面的剃须体验

    刀头可以灵活地 5 向浮动，带给您快速、贴面的剃须体验

    刀头能够 5 向独立浮动，确保贴近肌肤，即使在颈部和下巴处也能实现更快速更贴面地剃须。

    1 小时充满电或 5 分钟快速充电

    1 小时充满电或 5 分钟快速充电

    得益于持久耐用的强劲锂电池，每次充电后均可获得更长的剃须时间。快速充电 5 分钟，便可获得完成一次剃须所需的电量。

    直观图标令功能简单易用

    直观图标令功能简单易用

    直观显示屏显示相关信息，实现剃须刀的理想性能：3 级电池电量指示灯 - 清洁指示灯 -“拔出插头即可使用”符号 - 更换刀头指示灯 - 旅行锁指示灯。

    长达 45 分钟的无线剃须时间

    长达 45 分钟的无线剃须时间

    每次充电后，强劲锂电池均可提供更多的剃须次数。您会获得 45 分钟剃须时间 - 充电 1 小时后可剃须约 15 次。插入电源插座 5 分钟后，便可获得完成一次剃须所需的电量。

    卡入式修剪器，确保准确修剪须髭和鬓角

    卡入式修剪器，确保准确修剪须髭和鬓角

    卡入我们呵护皮肤的准确修剪器，为您打造完美造型。尤为适合打理须髭和修剪鬓角。

    快速安全地修剪鼻毛和耳毛

    快速安全地修剪鼻毛和耳毛

    去除多余鼻毛、耳毛。ProtecTrim 技术和专门设计的修剪器角度确保强劲、轻松和舒适地修剪，无拉扯。

    提起胡须并从根部舒适地剃除

    提起胡须并从根部舒适地剃除

    使用升级双层刀片设计，享受贴面的剃须体验。第一层刀片提起每根须发，第二层刀片舒适地将胡须连根剃除，令您获得出众畅顺的剃须效果。

    既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃

    既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃

    在淋浴时剃须。也可配合水、泡沫或凝胶一起使用，实现更清新、更舒适地剃须。

    可在水龙头下冲洗的剃须刀

    可在水龙头下冲洗的剃须刀

    只需一键弹出刀头，即可在水龙头下冲洗干净。

    技术规格

    • 附件

      底座
      充电座
      卡入式
      • 准确修剪器
      • 鼻毛修剪器
      收纳盒
      旅行袋

    • 功率

      自动电压
      100-240 伏
      使用时间
      45 分钟/15 次剃须
      充电
      • 1 小时充满电
      • 快速充电 5 分钟可剃须 1 次
      电池类型
      锂离子
      待机功耗
      0.1  瓦
      最大功耗
      9  瓦

    • 设计

      把手
      人体工学设计
      颜色
      金属绿

    • 服务

      替换刀头
      每 2 年使用 SH50 更换一次
      2 年全球保修

    • 剃须性能

      亲肤
      干湿两用
      剃须系统
      • MultiPrecision 刀片系统
      • 升级双层刀片设计
      智能贴合
      5 向 Flex 剃须刀头
      Turbo+ 模式
      剃须，具有 20% 额外动力

    • 操作简易

      清洁
      全身水洗
      显示屏
      • 3 格电池指示
      • 电池电量不足指示灯
      • 清洁指示灯
      • 更换刀头提示灯
      • 旅行锁指示灯
      • “拔出插头即可使用”指示
      干湿两用
      干湿两用
      工作中
      • 使用前拔掉插头
      • 只能无线操作

    包装盒内物品：

    包装照片

    包装盒中的其他物品

    • 卡入式鼻毛修剪器
    • 卡入式准确修剪器

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