包装盒中的其他物品
- 卡入式鼻毛修剪器
- 卡入式准确修剪器
通过启用 Turbo+ 模式提升 20% 的动力，加快胡须浓密部位的剃须速度。
以较少的修剪次数进行剃须，可使皮肤更舒适。MultiPrecision 刀片系统抬起，然后只需来回几次便可切剃较长的须发、贴肤生长的须发和短茬。
刀头能够 5 向独立浮动，确保贴近肌肤，即使在颈部和下巴处也能实现更快速更贴面地剃须。
得益于持久耐用的强劲锂电池，每次充电后均可获得更长的剃须时间。快速充电 5 分钟，便可获得完成一次剃须所需的电量。
直观显示屏显示相关信息，实现剃须刀的理想性能：3 级电池电量指示灯 - 清洁指示灯 -“拔出插头即可使用”符号 - 更换刀头指示灯 - 旅行锁指示灯。
每次充电后，强劲锂电池均可提供更多的剃须次数。您会获得 45 分钟剃须时间 - 充电 1 小时后可剃须约 15 次。插入电源插座 5 分钟后，便可获得完成一次剃须所需的电量。
卡入我们呵护皮肤的准确修剪器，为您打造完美造型。尤为适合打理须髭和修剪鬓角。
去除多余鼻毛、耳毛。ProtecTrim 技术和专门设计的修剪器角度确保强劲、轻松和舒适地修剪，无拉扯。
使用升级双层刀片设计，享受贴面的剃须体验。第一层刀片提起每根须发，第二层刀片舒适地将胡须连根剃除，令您获得出众畅顺的剃须效果。
在淋浴时剃须。也可配合水、泡沫或凝胶一起使用，实现更清新、更舒适地剃须。
只需一键弹出刀头，即可在水龙头下冲洗干净。
附件
功率
设计
服务
剃须性能
操作简易
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