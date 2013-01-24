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Shaver series 6000

飞利浦6000系列干湿两用电动剃须刀

S6550/05
  • 保护式剃须，减少皮肤刺激 保护式剃须，减少皮肤刺激 保护式剃须，减少皮肤刺激
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    Shaver series 6000 飞利浦6000系列干湿两用电动剃须刀

    S6550/05

    保护式剃须，减少皮肤刺激

    飞利浦 6000 系列提供保护式剃须，可减少皮肤刺激。与手动刀片不同，S6000 刀片很少会出现伤害您皮肤的情况。它采用抗摩擦涂层，可为刀片系统形成平滑表面，以便顺畅滑动。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥999.00

    Shaver series 6000 飞利浦6000系列干湿两用电动剃须刀

    保护式剃须，减少皮肤刺激

    飞利浦 6000 系列提供保护式剃须，可减少皮肤刺激。与手动刀片不同，S6000 刀片很少会出现伤害您皮肤的情况。它采用抗摩擦涂层，可为刀片系统形成平滑表面，以便顺畅滑动。 查看所有优势

    保护式剃须，减少皮肤刺激

    飞利浦 6000 系列提供保护式剃须，可减少皮肤刺激。与手动刀片不同，S6000 刀片很少会出现伤害您皮肤的情况。它采用抗摩擦涂层，可为刀片系统形成平滑表面，以便顺畅滑动。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥999.00

    Shaver series 6000 飞利浦6000系列干湿两用电动剃须刀

    保护式剃须，减少皮肤刺激

    飞利浦 6000 系列提供保护式剃须，可减少皮肤刺激。与手动刀片不同，S6000 刀片很少会出现伤害您皮肤的情况。它采用抗摩擦涂层，可为刀片系统形成平滑表面，以便顺畅滑动。 查看所有优势

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      保护式剃须，减少皮肤刺激

      采用抗摩擦涂层和干湿双剃技术

      • 抗摩擦涂层
      • 舒适切剃刀片系统
      • 多向 Flex 剃须刀头
      • 皮肤保护系统
      抗摩擦涂层实现顺畅滑动

      抗摩擦涂层实现顺畅滑动

      剃须刀头上的特殊涂层可减少与皮肤的摩擦，减少刺激。

      干湿两用，让您享受舒适的干剃或清新净爽的湿剃

      干湿两用，让您享受舒适的干剃或清新净爽的湿剃

      选择自己喜爱的剃须方式。凭借防水干湿双剃设计，您可选择舒适的干剃，也可以选择湿剃与啫喱或剃须泡沫配合使用，甚至在淋浴时使用。

      5 向 Flex 剃须刀头，实现顺畅剃须效果

      5 向 Flex 剃须刀头，实现顺畅剃须效果

      刀头可轻松贴合面部轮廓，以捕捉难以触及部位的毛发，为您带来顺滑剃须，减少皮肤刺激。

      保护皮肤，剃须顺滑，减少刺激。

      保护皮肤，剃须顺滑，减少刺激。

      调节至柔和的速度以舒缓您的皮肤，在剃须前后提供额外的舒适感

      无线剃须更方便

      无线剃须更方便

      配备强劲节能的锂电池，仅需 1 小时即可为您的剃须刀充满电。快速充电 5 分钟，便可获得完成一次剃须所需的电量。

      充满电后，可提供 50 分钟无线剃须

      充满电后，可提供 50 分钟无线剃须

      节能、强劲的锂电池系统提供了两种便捷选择：一次充电 1 小时，剃须时间 50 分钟，或快速充电完成一次完整剃须。

      可在水龙头下冲洗的剃须刀

      可在水龙头下冲洗的剃须刀

      只需打开剃须刀头，在水龙头下冲洗即可。

      一触即开，便于清洁

      一触即开，便于清洁

      只需一键弹出刀头，即可在水龙头下冲洗干净。

      经久耐用，提供 2 年保修

      经久耐用，提供 2 年保修

      我们为这款飞利浦剃须刀提供 2 年保修。我们的 6000 系列剃须刀专为出众性能和耐用性而设计，带给您经久耐用的贴面剃须体验。

      带图标的 LED 显示屏，让您直观地使用剃须刀

      带图标的 LED 显示屏，让您直观地使用剃须刀

      直观显示屏显示相关信息，实现剃须刀的出众性能：1 级电池电量指示灯 - 清洁指示灯 - 电池电量不足指示灯 - 更换刀头指示灯 - 旅行锁指示灯。

      技术规格

      • 剃须性能

        剃须系统
        舒适切剃刀片系统
        智能贴合
        多向 Flex 剃须刀头
        亲肤
        • 皮肤保护系统
        • 干湿两用
        • 抗摩擦涂层
        个性化舒适设置
        AquaTouch 模式

      • 附件

        卡入式
        准确修剪器

      • 操作简易

        显示屏
        3 格电池指示
        清洁
        • 可全身水洗
        • 一触即开
        干湿两用
        干湿两用

      • 设计

        手柄
        人体工程学手柄和操作

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          • 飞利浦领先的敏感肌肤剃须刀 - 与其他飞利浦剃须刀相比
          • 在参加测试的男士中，90% 的人表示摩擦有所减少 - 与飞利浦上一代产品相比，2014 年在荷兰测试