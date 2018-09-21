Shaver series 6000 飞利浦6000系列干湿两用电动剃须刀
保护式剃须，减少皮肤刺激
飞利浦 6000 系列提供保护式剃须，可减少皮肤刺激。与手动刀片不同，S6000 刀片很少会出现伤害您皮肤的情况。它采用抗摩擦涂层，可为刀片系统形成平滑表面，以便顺畅滑动。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥1,199.00
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Shaver series 6000 飞利浦6000系列干湿两用电动剃须刀
保护式剃须，减少皮肤刺激
采用抗摩擦涂层和干湿双剃技术
- 抗摩擦涂层
- 舒适切剃刀片系统
- 多向 Flex 剃须刀头
- 皮肤保护系统
抗摩擦涂层实现顺畅滑动
剃须刀头上的特殊涂层可减少与皮肤的摩擦，减少刺激。
干湿两用，让您享受舒适的干剃或清新净爽的湿剃
选择自己喜爱的剃须方式。凭借防水干湿双剃设计，您可选择舒适的干剃，也可以选择湿剃，与啫喱或剃须泡沫配合使用，甚至在淋浴时使用。
保护皮肤，剃须顺滑，减少刺激。
调节至柔和的速度以舒缓您的皮肤，在剃须前后提供额外的舒适感
5 分钟的动力提升，可在短时间内剃须
匆忙赶时间？只需将剃须刀充电 5 分钟，即可进行一次完整的剃须。
充满电后，可提供 50 分钟无线剃须
节能、强劲的锂电池系统提供了两种便捷选择：一次充电 1 小时，剃须时间 50 分钟，或快速充电完成一次完整剃须。
可在水龙头下冲洗的剃须刀
只需打开剃须刀头，在水龙头下冲洗即可。
一触即开，便于清洁
只需一键弹出刀头，即可在水龙头下冲洗干净。
适用于剃须刀、附件和充电器的通用软袋
剃须刀随附一个高级软袋，可适用于剃须刀、附件和充电器
经久耐用，提供 2 年保修
我们为这款飞利浦剃须刀提供 2 年保修。我们的 6000 系列剃须刀专为出众性能和耐用性而设计，带给您经久耐用的贴面剃须体验。
带图标的 LED 显示屏，让您直观地使用剃须刀
直观显示屏显示相关信息，实现剃须刀的出众性能：1 级电池电量指示灯 - 清洁指示灯 - 电池电量不足指示灯 - 更换刀头指示灯 - 旅行锁指示灯。
5 向 Flex 剃须刀头，实现顺畅剃须效果
刀头可轻松贴合面部轮廓，以捕捉难以触及部位的毛发，为您带来顺滑剃须，减少皮肤刺激。
技术规格
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附件
- 卡入式
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准确修剪器
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设计
- 把手
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人体工学设计
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剃须性能
- 亲肤
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- 智能贴合
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多向 Flex 剃须刀头
- 剃须系统
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舒适切剃系统
- 个性化舒适设置
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AquaTouch 模式
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操作简易
- 清洁
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- 干湿两用
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干湿两用
- 显示屏
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3 格电池指示
- 飞利浦领先的敏感肌肤剃须刀 - 与其他飞利浦剃须刀相比
- 在参加测试的男士中，90% 的人表示摩擦有所减少 - 与飞利浦上一代产品相比，2014 年在荷兰测试
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