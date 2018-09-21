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  • 保护式剃须，减少皮肤刺激 保护式剃须，减少皮肤刺激 保护式剃须，减少皮肤刺激

    Shaver series 6000 飞利浦6000系列干湿两用电动剃须刀

    S6580/11

    保护式剃须，减少皮肤刺激

    飞利浦 6000 系列提供保护式剃须，可减少皮肤刺激。与手动刀片不同，S6000 刀片很少会出现伤害您皮肤的情况。它采用抗摩擦涂层，可为刀片系统形成平滑表面，以便顺畅滑动。

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    官方建议零售价: ￥1,199.00

    Shaver series 6000 飞利浦6000系列干湿两用电动剃须刀

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    保护式剃须，减少皮肤刺激

    采用抗摩擦涂层和干湿双剃技术

    • 抗摩擦涂层
    • 舒适切剃刀片系统
    • 多向 Flex 剃须刀头
    • 皮肤保护系统
    抗摩擦涂层实现顺畅滑动

    抗摩擦涂层实现顺畅滑动

    剃须刀头上的特殊涂层可减少与皮肤的摩擦，减少刺激。

    干湿两用，让您享受舒适的干剃或清新净爽的湿剃

    干湿两用，让您享受舒适的干剃或清新净爽的湿剃

    选择自己喜爱的剃须方式。凭借防水干湿双剃设计，您可选择舒适的干剃，也可以选择湿剃，与啫喱或剃须泡沫配合使用，甚至在淋浴时使用。

    保护皮肤，剃须顺滑，减少刺激。

    保护皮肤，剃须顺滑，减少刺激。

    调节至柔和的速度以舒缓您的皮肤，在剃须前后提供额外的舒适感

    5 分钟的动力提升，可在短时间内剃须

    5 分钟的动力提升，可在短时间内剃须

    匆忙赶时间？只需将剃须刀充电 5 分钟，即可进行一次完整的剃须。

    充满电后，可提供 50 分钟无线剃须

    充满电后，可提供 50 分钟无线剃须

    节能、强劲的锂电池系统提供了两种便捷选择：一次充电 1 小时，剃须时间 50 分钟，或快速充电完成一次完整剃须。

    可在水龙头下冲洗的剃须刀

    可在水龙头下冲洗的剃须刀

    只需打开剃须刀头，在水龙头下冲洗即可。

    一触即开，便于清洁

    一触即开，便于清洁

    只需一键弹出刀头，即可在水龙头下冲洗干净。

    适用于剃须刀、附件和充电器的通用软袋

    适用于剃须刀、附件和充电器的通用软袋

    剃须刀随附一个高级软袋，可适用于剃须刀、附件和充电器

    经久耐用，提供 2 年保修

    经久耐用，提供 2 年保修

    我们为这款飞利浦剃须刀提供 2 年保修。我们的 6000 系列剃须刀专为出众性能和耐用性而设计，带给您经久耐用的贴面剃须体验。

    带图标的 LED 显示屏，让您直观地使用剃须刀

    带图标的 LED 显示屏，让您直观地使用剃须刀

    直观显示屏显示相关信息，实现剃须刀的出众性能：1 级电池电量指示灯 - 清洁指示灯 - 电池电量不足指示灯 - 更换刀头指示灯 - 旅行锁指示灯。

    5 向 Flex 剃须刀头，实现顺畅剃须效果

    刀头可轻松贴合面部轮廓，以捕捉难以触及部位的毛发，为您带来顺滑剃须，减少皮肤刺激。

    技术规格

    • 附件

      卡入式
      准确修剪器

    • 设计

      把手
      人体工学设计

    • 剃须性能

      亲肤
      • 皮肤保护系统
      • 干湿两用
      • 抗摩擦涂层
      智能贴合
      多向 Flex 剃须刀头
      剃须系统
      舒适切剃系统
      个性化舒适设置
      AquaTouch 模式

    • 操作简易

      清洁
      • 全身水洗
      • 一触即开
      干湿两用
      干湿两用
      显示屏
      3 格电池指示

    包装盒内物品：

    包装盒中的其他物品

    • 卡入式准确修剪器
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    奖项

    • 飞利浦领先的敏感肌肤剃须刀 - 与其他飞利浦剃须刀相比
    • 在参加测试的男士中，90% 的人表示摩擦有所减少 - 与飞利浦上一代产品相比，2014 年在荷兰测试

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