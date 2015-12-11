包装盒中的其他物品
- 卡入式准确修剪器
剃须刀头与皮肤之间有一层保护性涂层。该涂层由每平方厘米多达 250.000 颗微珠组成，可将皮肤顺滑度提高达 30%***，最大限度地减少刺激。
SteelPrecision 刀片贴面剃须，每分钟达 90.000 转，每次移动可切剃更多须发*。45° 高性能刀片可自动研磨，属欧洲制造。
完全灵活的刀头可 360° 转动，以贴合您的面部轮廓。出色的皮肤贴合效果可带来彻底、舒适的剃须体验。
创新设计的剃须刀头专为精准剃须而设计。采用多轨须发引入槽，增强表面性能，专为将须发引导至有效的剃须位置而设计。
两年内，您的剃须刀头要剔除 900 万根面部毛发。更换剃须刀头，重新激发理想性能
智能面部须发传感器每秒识别胡须密度 250 次。这种技术可动态自动调节切剃力度，方便省力，柔和亲肤。
轻松清洁剃须刀。只需轻触按钮，即可翻开剃须刀头，然后用水冲洗。
根据您的需要调整剃须方式。借助干湿两用功能，您可以进行舒适的干剃或清新净爽的湿剃。您甚至可以在沐浴时使用凝胶或泡沫进行剃须。
一次充满电后，即可进行 60 分钟无线剃须。
配备强劲节能的锂电池，仅需 1 小时即可为您的剃须刀充满电。赶时间吗？只需将剃须刀充电 5 分钟，即可进行一次完整的剃须。
在飞利浦，我们在产品创造的各个方面推动可持续发展。我们的目标是减少浪费并最大限度地减少我们投放市场的 USB 适配器数量。如果您需要适配器，请访问 www.philips.com/support 找到合适的电源部件
我们的刀片生产设备使用完全可再生能源电力，我们的包装采用可回收利用的材料制成。所有剃须刀均获环保认证。
直观显示屏显示相关信息，帮助实现剃须刀的理想性能。此界面包括：3 级电池电量状态、清洁建议和旅行锁指示灯。
附件
功率
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服务
剃须性能
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