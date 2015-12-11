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  • 强劲剃须，轻柔呵护皮肤 强劲剃须，轻柔呵护皮肤 强劲剃须，轻柔呵护皮肤

    Shaver Series 6000 干湿两用电动剃须刀

    S6831/06

    强劲剃须，轻柔呵护皮肤

    飞利浦 6000 系列可强劲剃须，每次滑动可切剃更多须发*。该剃须刀采用先进的 SkinIQ 肌能感应科技，可感应并适应您的须发密度，从而改善肌肤舒适度。

    查看所有优势

    Shaver Series 6000 干湿两用电动剃须刀

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    强劲剃须，轻柔呵护皮肤

    采用 SkinIQ 肌能感应科技

    • 微珠舒适圈
    • SteelPrecision 刀片
    • 动力自适应传感器
    • 360 度灵动刀头
    减少对皮肤的摩擦，从而减少刺激

    减少对皮肤的摩擦，从而减少刺激

    剃须刀头与皮肤之间有一层保护性涂层。该涂层由每平方厘米多达 250.000 颗微珠组成，可将皮肤顺滑度提高达 30%***，最大限度地减少刺激。

    始终如一的强劲净剃表现

    始终如一的强劲净剃表现

    SteelPrecision 刀片贴面剃须，每分钟达 90.000 转，每次移动可切剃更多须发*。45° 高性能刀片可自动研磨，属欧洲制造。

    灵动刀头，可贴合您的面部轮廓

    灵动刀头，可贴合您的面部轮廓

    完全灵活的刀头可 360° 转动，以贴合您的面部轮廓。出色的皮肤贴合效果可带来彻底、舒适的剃须体验。

    专为精准高效剃须而设计

    专为精准高效剃须而设计

    创新设计的剃须刀头专为精准剃须而设计。采用多轨须发引入槽，增强表面性能，专为将须发引导至有效的剃须位置而设计。

    重置剃须刀，激发新活力

    重置剃须刀，激发新活力

    两年内，您的剃须刀头要剔除 900 万根面部毛发。更换剃须刀头，重新激发理想性能

    自动调节切剃力度，方便省力

    智能面部须发传感器每秒识别胡须密度 250 次。这种技术可动态自动调节切剃力度，方便省力，柔和亲肤。

    一触即开，便于清洁

    轻松清洁剃须刀。只需轻触按钮，即可翻开剃须刀头，然后用水冲洗。

    干湿两用（淋浴时也可使用）

    根据您的需要调整剃须方式。借助干湿两用功能，您可以进行舒适的干剃或清新净爽的湿剃。您甚至可以在沐浴时使用凝胶或泡沫进行剃须。

    充满电后，可提供 60 分钟无线剃须

    一次充满电后，即可进行 60 分钟无线剃须。

    1 小时充电时间，5 分钟快速充电

    配备强劲节能的锂电池，仅需 1 小时即可为您的剃须刀充满电。赶时间吗？只需将剃须刀充电 5 分钟，即可进行一次完整的剃须。

    充电方便

    在飞利浦，我们在产品创造的各个方面推动可持续发展。我们的目标是减少浪费并最大限度地减少我们投放市场的 USB 适配器数量。如果您需要适配器，请访问 www.philips.com/support 找到合适的电源部件

    剃须刀随附 Eco passport

    我们的刀片生产设备使用完全可再生能源电力，我们的包装采用可回收利用的材料制成。所有剃须刀均获环保认证。

    带图标的 LED 显示屏，让您直观地使用剃须刀

    直观显示屏显示相关信息，帮助实现剃须刀的理想性能。此界面包括：3 级电池电量状态、清洁建议和旅行锁指示灯。

    技术规格

    • 附件

      旅行和存放
      • 柔软的便携袋
      • 保护盖
      随附 USB-A 线缆
      不包括电源适配器

    • 功率

      自动电压
      5 V
      充电
      • 1 小时充满电
      • 5 分钟快速充电
      电池类型
      锂电池
      使用时间
      60 分钟
      待机功耗
      0.04  瓦
      最大功耗
      9  瓦

    • 设计

      把手
      橡胶手柄
      颜色
      Centaur
      剃须刀头
      五边形

    • 服务

      2 年保修
      • 注册即可再享受 3 年保修
      更换刀头 SH71
      每 2 年更换一次 SH71

    • 剃须性能

      剃须系统
      SteelPrecision 刀片
      智能贴合
      360 度灵动刀头
      SkinIQ 肌能感应科技
      • 微珠舒适圈
      • 动力自适应传感器

    • 操作简易

      清洁
      • 一触即开
      • 全身水洗
      充电
      USB-A（不含适配器）
      干湿两用
      干湿两用
      显示屏
      • LED屏幕
      • 电池电量指示灯
      • 旅行锁

    包装盒内物品：

    包装盒中的其他物品

    • 卡入式准确修剪器
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