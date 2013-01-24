保护式剃须，减少皮肤刺激
飞利浦 6000 系列提供保护式剃须，可减少皮肤刺激。与手动刀片不同，S6000 刀片很少会出现伤害您皮肤的情况。它采用抗摩擦涂层，可为刀片系统形成平滑表面，以便顺畅滑动。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
保护式剃须，减少皮肤刺激
飞利浦 6000 系列提供保护式剃须，可减少皮肤刺激。与手动刀片不同，S6000 刀片很少会出现伤害您皮肤的情况。它采用抗摩擦涂层，可为刀片系统形成平滑表面，以便顺畅滑动。 查看所有优势
保护式剃须，减少皮肤刺激
飞利浦 6000 系列提供保护式剃须，可减少皮肤刺激。与手动刀片不同，S6000 刀片很少会出现伤害您皮肤的情况。它采用抗摩擦涂层，可为刀片系统形成平滑表面，以便顺畅滑动。 查看所有优势
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保护式剃须，减少皮肤刺激
飞利浦 6000 系列提供保护式剃须，可减少皮肤刺激。与手动刀片不同，S6000 刀片很少会出现伤害您皮肤的情况。它采用抗摩擦涂层，可为刀片系统形成平滑表面，以便顺畅滑动。 查看所有优势
剃须刀头上的特殊涂层可减少与皮肤的摩擦，减少刺激。
选择自己喜爱的剃须方式。凭借防水干湿双剃设计，您可选择舒适的干剃，也可以选择湿剃与啫喱或剃须泡沫配合使用，甚至在淋浴时使用。
刀头可轻松贴合面部轮廓，以捕捉难以触及部位的毛发，为您带来顺滑剃须，减少皮肤刺激。
调节至柔和的速度以舒缓您的皮肤，在剃须前后提供额外的舒适感
配备强劲节能的锂电池，仅需 1 小时即可为您的剃须刀充满电。快速充电 5 分钟，便可获得完成一次剃须所需的电量。
节能、强劲的锂电池系统提供了两种便捷选择：一次充电 1 小时，剃须时间 70 分钟，或快速充电完成一次完整剃须
只需打开剃须刀头，在水龙头下冲洗即可。
只需一键弹出刀头，即可在水龙头下冲洗干净。
我们为这款飞利浦剃须刀提供 2 年保修。我们的 6000 系列剃须刀专为出众性能和耐用性而设计，带给您经久耐用的贴面剃须体验。
直观显示屏显示相关信息，实现剃须刀的出众性能：1 级电池电量指示灯 - 清洁指示灯 - 电池电量不足指示灯 - 更换刀头指示灯 - 旅行锁指示灯。
只需轻触按钮，高效智能清洁系统即可对剃须刀进行清洁、润滑和充电，让剃须刀始终保持出众性能。
剃须性能
附件
操作简易
设计