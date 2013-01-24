微珠涂层可减少摩擦，令肌肤顺滑、放松

在参加测试的男士中，85% 的人表示涂有微珠涂层的 Comfort Ring 减少了与皮肤的摩擦*。这种涂层由成千上万颗细如粉末的微珠组成，这些微珠形成了低阻力的柔软表面。因此，这种剃刀可毫不费力地滑过面部，较大程度地减少刺激。让您的皮肤光滑舒适。