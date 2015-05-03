Shaver series 7000 干湿两用电动剃须刀
流畅顺滑的肌肤体验，带来较大舒适度
专为保护您的皮肤而设计，飞利浦剃须刀 7000 使剃须变成享受。微珠涂层 Comfort Ring 使剃须刀在脸部顺畅滑动，让您的肌肤顺滑惬意。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥1,559.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Shaver series 7000 干湿两用电动剃须刀
流畅顺滑的肌肤体验，带来较大舒适度
飞利浦敏感肌肤剃须刀
- 微珠舒适圈
- 温和准确切剃系统 PRO 刀片
- 卡入式准确修剪器
顺滑舒适环具有抗摩擦涂层，确保流畅顺滑的剃须体验
借助涂有微珠的抗摩擦顺滑舒适环获得更舒适的剃须体验。成千上万颗微小的玻璃状圆形球体可减少剃须刀和肌肤之间的摩擦和表面阻力。这使得剃须刀可以顺畅、轻松地滑动，有效防止皮肤受到刺激。
专注于保护肌肤，同时精确剃净三天短茬
我们更新的切剃系统采用了皮肤保护技术，旨在提供只剃须而不伤皮肤的体验。V 型刀片引导皮肤远离刀片，为您带来贴面顺滑的剃须效果 - 甚至可以打理 3 天短茬。
5 向浮动贴面剃须刀头，刀头可轻松贴合面部曲线，无需用力按压
我们的剃须刀头可向 5 个方向轻松移动，轻柔贴合所有面部和颈部轮廓。贴面剃须时施力更小，减少对肌肤压力。
飞利浦防水干湿双剃设计可提供利落的干剃和清爽的湿剃
该电动剃须刀的防水干湿双剃设计可让您选择自己喜爱的剃须方式。您可以进行利落的干剃，也可以配合剃须泡沫或啫喱，享受清新净爽的湿剃。
均匀剃须须髭和鬓角
使用卡入式精准修剪器修剪和定义您的须髭和鬓角造型，轻松提升形象。
直观显示，1 级电池电量指示灯
直观显示屏显示相关信息：1 级电池电量指示灯 - 清洁指示灯 - 电池电量不足指示灯 - 更换刀头指示灯 - 旅行锁指示灯
50 分钟无线剃须
节能、强劲的锂电池系统提供了两种便捷选项：一次充电 1 小时，剃须时间 50 分钟，或快速充电完成一次完整剃须。所有 Shaver Series 7000 型号均只能在不接电源模式下操作，以确保在潮湿环境安全使用。
直接用水冲洗
只需打开剃须刀头，在水龙头下冲洗即可。
提供 2 年保修
我们为这款飞利浦剃须刀提供 2 年保修。我们的 Series 7000 剃须刀专为确保出众性能和耐用性而设计。
技术规格
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附件
- 卡入式
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准确修剪器
- 收纳盒
-
旅行袋
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软件
- 软件更新
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飞利浦提供从购买日期起为期 2 年的相关软件更新
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功率
- 自动电压
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100-240 伏
- 电池类型
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锂离子
- 使用时间
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50 分钟/17 次剃须
- 充电
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- 待机功耗
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0.15
瓦
- 最大功耗
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5.4
瓦
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设计
- 把手
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人体工学设计
- 外框颜色
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Tesla 海洋蓝
- 正面颜色
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陶瓷白
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服务
- 替换刀头
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每 2 年更换一次 SH70
- 2 年保修
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是
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剃须性能
- 智能贴合
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5 向浮动贴面剃须刀头
- 剃须系统
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温和准确切剃系统 PRO 刀片
- 亲肤
-
-
操作简易
- 显示屏
-
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1 格电池指示
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电池电量不足指示灯
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清洁指示灯
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更换刀头提示灯
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旅行锁指示灯
- 清洁
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全身水洗
- 干湿两用
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干湿两用
- 工作中
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- 飞利浦敏感肌肤剃须刀
- 在参加测试的男士中，90% 的人表示摩擦有所减少 - 与飞利浦上一代产品相比，2014 年在荷兰测试
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