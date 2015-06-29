搜索词

  • 顺畅剃须：温柔呵护敏感肌肤 顺畅剃须：温柔呵护敏感肌肤 顺畅剃须：温柔呵护敏感肌肤

    Shaver series 7000 干湿两用电动剃须刀

    S7310/26

    顺畅剃须：温柔呵护敏感肌肤

    让剃须变成享受。专为舒适呵护敏感肌肤而设计，飞利浦 Shaver series 7000 配有采用独特微珠涂层的 Comfort Ring，使剃须刀能够在脸部顺畅滑动。

    查看所有优势

    Shaver series 7000 干湿两用电动剃须刀

    相似产品

    See all 系列剃须刀

    顺畅剃须：温柔呵护敏感肌肤

    飞利浦领先的敏感肌肤剃须刀*

    • Comfort Ring
    • 50 分钟无线使用/1 小时充电
    • 卡入式精确修剪器
    • 高效智能清洁系统
    顺滑舒适环具有抗摩擦涂层，确保流畅顺滑的剃须体验

    顺滑舒适环具有抗摩擦涂层，确保流畅顺滑的剃须体验

    借助涂有微珠的抗摩擦顺滑舒适环获得更舒适的剃须体验。成千上万颗微小的玻璃状圆形球体可减少剃须刀和肌肤之间的摩擦和表面阻力。这使得剃须刀可以顺畅、轻松地滑动，有效防止皮肤受到刺激。

    专注于保护肌肤，同时精确剃净三天短茬

    专注于保护肌肤，同时精确剃净三天短茬

    我们更新的切剃系统采用了皮肤保护技术，旨在提供只剃须而不伤皮肤的体验。V 型刀片引导皮肤远离刀片，为您带来贴面顺滑的剃须效果 - 甚至可以打理 3 天短茬。

    5 向灵动刀头，格外舒适

    5 向灵动刀头，格外舒适

    DynamicFlex 刀头可向 5 个方向轻松移动，贴合面部和颈部每一处的曲线，让剃须体验更加舒适。

    干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃

    干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃

    选择自己喜爱的剃须方式。凭借防水干湿双剃设计，您可选择快速而舒适的干剃，也可以选择湿剃 – 与凝胶或剃须泡沫配合使用 – 甚至在淋浴时使用。

    直观显示屏令功能简单易用

    直观显示屏令功能简单易用

    显示屏有一级电池指示灯、清洁指示灯、电池电量不足指示灯、备用刀头指示灯和旅行锁指示灯。

    50 分钟无线剃须

    50 分钟无线剃须

    节能、强劲的锂电池系统提供了两种便捷选项：一次充电 1 小时，剃须时间 50 分钟，或快速充电完成一次完整剃须。所有 Shaver Series 7000 型号均只能在不接电源模式下操作，以确保在潮湿环境安全使用。

    均匀剃须须髭和鬓角

    均匀剃须须髭和鬓角

    使用卡入式精准修剪器修剪和定义您的须髭和鬓角造型，轻松提升形象。

    高效智能清洁系统让您的剃须刀焕然一新

    高效智能清洁系统让您的剃须刀焕然一新

    只需轻触按钮，高效智能清洁系统即可对剃须刀进行清洁、润滑和充电，让剃须刀始终保持卓越性能。

    可在水龙头下冲洗的剃须刀

    可在水龙头下冲洗的剃须刀

    只需打开剃须刀头，在水龙头下彻底冲洗即可。

    提供 2 年保修

    提供 2 年保修

    我们为这款飞利浦剃须刀提供 2 年保修。我们的 Series 7000 剃须刀专为确保出众性能和耐用性而设计。

    技术规格

    • 附件

      卡入式
      准确修剪器
      收纳盒
      旅行袋
      高效智能清洁系统
      • 清洁
      • 充电
      • 润滑
      • 清洁滤芯（随附）

    • 功率

      自动电压
      100-240 伏
      电池类型
      锂离子
      使用时间
      50 分钟/17 次剃须
      充电
      • 1 小时充满电
      • 快速充电 5 分钟可剃须 1 次
      待机功耗
      0.15  瓦
      最大功耗
      5.4  瓦

    • 设计

      把手
      人体工学设计
      外框颜色
      海洋蓝
      正面颜色
      陶瓷白

    • 服务

      替换刀头
      每 2 年更换一次 SH70
      2 年保修

    • 剃须性能

      智能贴合
      5 向浮动贴面剃须刀头
      亲肤
      • 微珠舒适圈
      • 干湿两用
      剃须系统
      • 温和准确切剃系统 PRO 刀片
      • 升级双层刀片设计

    • 操作简易

      清洁
      全身水洗
      显示屏
      • 1 格电池指示
      • 电池电量不足指示灯
      • 清洁指示灯
      • 更换刀头提示灯
      • 旅行锁指示灯

    包装盒内物品：

    包装照片

    包装盒中的其他物品

    • 卡入式准确修剪器
    • 清洁滤芯
    • 高效智能清洁系统
    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

    推荐产品

    最近查看的产品

    奖项

    • 飞利浦领先的敏感肌肤剃须刀 - 与其他飞利浦剃须刀相比

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。