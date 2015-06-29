包装盒中的其他物品
- 卡入式准确修剪器
- 清洁滤芯
- 高效智能清洁系统
借助涂有微珠的抗摩擦顺滑舒适环获得更舒适的剃须体验。成千上万颗微小的玻璃状圆形球体可减少剃须刀和肌肤之间的摩擦和表面阻力。这使得剃须刀可以顺畅、轻松地滑动，有效防止皮肤受到刺激。
我们更新的切剃系统采用了皮肤保护技术，旨在提供只剃须而不伤皮肤的体验。V 型刀片引导皮肤远离刀片，为您带来贴面顺滑的剃须效果 - 甚至可以打理 3 天短茬。
DynamicFlex 刀头可向 5 个方向轻松移动，贴合面部和颈部每一处的曲线，让剃须体验更加舒适。
选择自己喜爱的剃须方式。凭借防水干湿双剃设计，您可选择快速而舒适的干剃，也可以选择湿剃 – 与凝胶或剃须泡沫配合使用 – 甚至在淋浴时使用。
显示屏有一级电池指示灯、清洁指示灯、电池电量不足指示灯、备用刀头指示灯和旅行锁指示灯。
节能、强劲的锂电池系统提供了两种便捷选项：一次充电 1 小时，剃须时间 50 分钟，或快速充电完成一次完整剃须。所有 Shaver Series 7000 型号均只能在不接电源模式下操作，以确保在潮湿环境安全使用。
使用卡入式精准修剪器修剪和定义您的须髭和鬓角造型，轻松提升形象。
只需轻触按钮，高效智能清洁系统即可对剃须刀进行清洁、润滑和充电，让剃须刀始终保持卓越性能。
只需打开剃须刀头，在水龙头下彻底冲洗即可。
我们为这款飞利浦剃须刀提供 2 年保修。我们的 Series 7000 剃须刀专为确保出众性能和耐用性而设计。
附件
功率
设计
服务
剃须性能
操作简易
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