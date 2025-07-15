Shaver series 7000 干湿两用电动剃须刀
精准顺剃，更好地呵护您的肌肤
飞利浦 7000 系列可顺畅地滑过您的脸部轮廓，贴合剃须，焕发光滑皮肤。采用先进的 SkinIQ 肌能感应科技，有助于提高您的剃须技术，更好地呵护您的肌肤。配合须刀清洁中心，享受方便洁净的剃须。 查看所有优势
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Shaver series 7000 干湿两用电动剃须刀
精准顺剃，更好地呵护您的肌肤
采用 SkinIQ 肌肤智能科技
- SteelPrecision 刀片
- 动力自适应传感器
- 360 度灵动刀头
- 须刀清洁中心
始终如一的强劲净剃表现
45 片欧洲制造的高性能自动锐化刀片，可实现持久贴面的剃须体验。
自动调节切剃力度，方便省力
智能面部须发传感器每秒识别胡须密度 250 次。这种技术可动态自动调节切剃力度，方便省力，柔和亲肤。
灵动刀头，可贴合您的面部轮廓
完全灵活的刀头可 360° 转动，以贴合您的面部轮廓。出色的皮肤贴合效果可带来彻底、舒适的剃须体验。
专为精准高效剃须而设计
创新设计的剃须刀头专为精准剃须而设计。采用多轨须发引入槽，增强表面性能，专为将须发引导至有效的剃须位置而设计。
只需 1 分钟即可进行深层清洁，实现卫生剃须
功能强大的清洁中心只需 1 分钟即可彻底清洁并润滑剃须刀，帮助设备长时间保持最佳性能。该清洁中心的洁净效果比清水高出 10 倍，体积小巧且无线设计，便于收纳和随时随地使用。
直观的 LED 显示屏带来流畅的体验
通过查看精美简单的 LED 显示屏，获得有关电池电量、旅行锁状态和清洁等重要功能的即时反馈。这有助于获得更顺畅、更直观的剃须体验。
一触即开，便于清洁
要清洁剃须刀，只需按下一键式按钮即可打开剃须刀，冲洗干净即可。
提高剃须技术
凭借我们的运动感应技术，掌握技巧。大部分人在剃须三次后便可掌握出色的剃须技巧，从而节省剃须时间****。
帮助您随意剃须
使用飞利浦应用程序定制您的剃须体验，并获得出色的剃须效果。您可以跟踪您的进度，找到适合您肌肤的剃须方式，并提高您的技巧。
弹出式修剪器，塑造理想造型
使用弹出式精密修剪器，为您的造型增添修饰。它集成到剃须刀中，因此，您只需将其弹出即可修剪须髭或鬓角。
湿剃、干剃或淋浴时剃须
无论您喜欢哪种剃须方式，剃须刀都能满足您的需求。您可选择舒适干剃，也可选择清爽湿剃。与啫喱或剃须泡沫配合使用或在淋浴时使用。
技术规格
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附件
- 清洁中心
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- 集成弹出式修剪器
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是
- 旅行和存放
-
保护盖
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软件
- 软件更新
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飞利浦提供从购买日期起为期 2 年的相关软件更新
- App
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- 智能手机兼容性
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iPhone 和 Android™ 设备
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功率
- 充电
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- 使用时间
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60 分钟
- 电池类型
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锂电池
- 待机功耗
-
0.04
瓦
- 输入电压
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5 V
- 最大输入功率
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4.5 瓦
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设计
- 颜色
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Savio
- 把手
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橡胶手柄
- 剃须刀头
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两刀头
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服务
- 2 年保修
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- 更换刀头 SH71
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每 2 年更换一次 SH71
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剃须性能
- 智能贴合
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360 度灵动刀头
- 剃须系统
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精钢精准刀片*
- SkinIQ 肌能感应科技
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操作简易
- 清洁
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- 干湿两用
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干湿两用
- 显示屏
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电池电量指示灯
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旅行锁
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LED屏幕
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动态感应指示灯
- * 经测试与飞利浦系列 3000 相比
- ** 采用耐腐蚀的优质瑞典钢材
- *** 与不含微珠涂层相比
- **** 基于飞利浦系列 S7000 和 GroomTribe 应用程序用户（2019 年）
- ***** 分别使用清洁液和水进行清洁，然后对比各自剃须残留情况
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