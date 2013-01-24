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Shaver series 7000

干湿两用电动剃须刀

S7530/43
  • 流畅顺滑的肌肤体验，带来较大舒适度 流畅顺滑的肌肤体验，带来较大舒适度 流畅顺滑的肌肤体验，带来较大舒适度
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    Shaver series 7000 干湿两用电动剃须刀

    S7530/43

    流畅顺滑的肌肤体验，带来较大舒适度

    专为保护您的皮肤而设计，飞利浦剃须刀 7000 使剃须变成享受。微珠涂层 Comfort Ring 使剃须刀在脸部顺畅滑动，让您的肌肤顺滑惬意。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,999.00
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    流畅顺滑的肌肤体验，带来较大舒适度

    专为保护您的皮肤而设计，飞利浦剃须刀 7000 使剃须变成享受。微珠涂层 Comfort Ring 使剃须刀在脸部顺畅滑动，让您的肌肤顺滑惬意。 查看所有优势

    流畅顺滑的肌肤体验，带来较大舒适度

    专为保护您的皮肤而设计，飞利浦剃须刀 7000 使剃须变成享受。微珠涂层 Comfort Ring 使剃须刀在脸部顺畅滑动，让您的肌肤顺滑惬意。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,999.00
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      流畅顺滑的肌肤体验，带来较大舒适度

      飞利浦敏感肌肤剃须刀

      • 微珠舒适圈
      • 温和准确切剃系统 PRO 刀片
      • 洁面刷和准确修剪器
      微珠涂层可减少摩擦，令肌肤顺滑、放松

      微珠涂层可减少摩擦，令肌肤顺滑、放松

      在参加测试的男士中，85% 的人表示涂有微珠涂层的 Comfort Ring 减少了与皮肤的摩擦*。这种涂层由成千上万颗细如粉末的微珠组成，这些微珠形成了低阻力的柔软表面。因此，这种剃刀可毫不费力地滑过面部，较大程度地减少刺激。让您的皮肤光滑舒适。

      小心地修剪胡须，带来贴合、呵护皮肤的剃须体验

      小心地修剪胡须，带来贴合、呵护皮肤的剃须体验

      专门设计的刀片在贴近皮肤切剃长须、短须和贴肤生长的须发时，可保护皮肤不受伤害。刀槽的设计可将须发定位在理想的切剃位置，以便小心剃须，而不伤害皮肤的表层。

      5 向浮动贴面剃须刀头，刀头可轻松贴合面部曲线，无需用力按压

      5 向浮动贴面剃须刀头，刀头可轻松贴合面部曲线，无需用力按压

      我们的剃须刀头可向 5 个方向轻松移动，轻柔贴合所有面部和颈部轮廓。贴面剃须时施力小，实现肌肤压力较小。

      飞利浦防水干湿双剃设计可提供利落的干剃和清爽的湿剃

      飞利浦防水干湿双剃设计可提供利落的干剃和清爽的湿剃

      该电动剃须刀的防水干湿双剃设计可让您选择自己喜爱的剃须方式。您可以进行利落的干剃，也可以配合剃须泡沫或啫喱，享受清新净爽的湿剃。

      直观显示，3 级电池电量指示灯

      直观显示，3 级电池电量指示灯

      显示屏有三级电池指示灯、清洁指示灯、电池电量不足指示灯、备用刀头指示灯和旅行锁指示灯。

      50 分钟无线剃须

      50 分钟无线剃须

      节能、强劲的锂电池系统提供了两种便捷选项：一次充电 1 小时，剃须时间 50 分钟，或快速充电完成一次完整剃须。所有 Shaver Series 7000 型号均只能在不接电源模式下操作，以确保在潮湿环境安全使用。

      直接用水冲洗

      直接用水冲洗

      只需打开剃须刀头，在水龙头下冲洗即可。

      2 年保修，全球电压以及可替换刀片

      2 年保修，全球电压以及可替换刀片

      我们的所有剃须刀均提供 2 年全球保修并可适应各种电压。刀片恒久耐用，仅需每 2 年更换一次。

      具有洁面刷和持久的控油效果**

      具有洁面刷和持久的控油效果**

      您可以将转刷与自己的日常洁面产品配合使用，获得持久的控油效果，焕发健康靓丽的肌肤。

      准确的须髭和鬓角修剪

      准确的须髭和鬓角修剪

      用呵护皮肤的准确修发器打造多样化造型。其非常适合维护须髭和修剪鬓角。

      技术规格

      • 剃须性能

        亲肤
        • 微珠舒适圈
        • 皮肤保护系统
        • 干湿双剃技术
        智能贴合
        5 向浮动贴面剃须刀头
        剃须系统
        轻柔准确的刀片

      • 附件

        卡入式
        • 准确修剪器
        • 深度洁面刷
        旅行袋
        旅行袋

      • 功率

        使用时间
        50 分钟/17 次剃须
        充电
        • 1 小时充满电
        • 快速充电 5 分钟可剃须 1 次
        供电类型
        锂离子
        自动电压
        100-240 伏
        最大功耗
        5.4  瓦
        待机功耗
        0.15  瓦

      • 操作简易

        显示屏
        • 3 格电池指示
        • 电池电量不足指示灯
        • 清洁指示灯
        • 更换刀头提示灯
        • 旅行锁指示灯
        干湿两用
        干湿两用
        清洁
        全身水洗
        工作中
        • 无线使用
        • 使用前拔掉插头

      • 设计

        手柄
        人体工学设计
        外框颜色
        Spyker 银
        正面颜色
        亚光白

      • 服务

        2 年保修
        替换刀头
        每 2 年更换一次 SH70
        洁面刷 RQ560 或 RQ563
        每 3-6 个月更换一次

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 卡入式准确修剪器
      • 卡入式洁面刷

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            • 将洁面刷与飞利浦 S7000 剃须刀配合使用时，91% 的受试者报告说肌肤刺激更少 - 在英国针对对刀片感到不满意的用户进行测试