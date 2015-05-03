包装盒中的其他物品
- 卡入式准确修剪器
- 卡入式洁面刷
借助涂有微珠的抗摩擦顺滑舒适环获得更舒适的剃须体验。成千上万颗微小的玻璃状圆形球体可减少剃须刀和肌肤之间的摩擦和表面阻力。这使得剃须刀可以顺畅、轻松地滑动，有效防止皮肤受到刺激。
我们更新的切剃系统采用了皮肤保护技术，旨在提供只剃须而不伤皮肤的体验。V 型刀片引导皮肤远离刀片，为您带来贴面顺滑的剃须效果 - 甚至可以打理 3 天短茬。
我们的剃须刀头可向 5 个方向轻松移动，轻柔贴合所有面部和颈部轮廓。贴面剃须时施力更小，减少对肌肤压力。
该电动剃须刀的防水干湿双剃设计可让您选择自己喜爱的剃须方式。您可以进行利落的干剃，也可以配合剃须泡沫或啫喱，享受清新净爽的湿剃。
显示屏有三级电池指示灯、清洁指示灯、电池电量不足指示灯、备用刀头指示灯和旅行锁指示灯。
节能、强劲的锂电池系统提供了两种便捷选项：一次充电 1 小时，剃须时间 50 分钟，或快速充电完成一次完整剃须。所有 Shaver Series 7000 型号均只能在不接电源模式下操作，以确保在潮湿环境安全使用。
只需打开剃须刀头，在水龙头下冲洗即可。
我们为这款飞利浦剃须刀提供 2 年保修。我们的 Series 7000 剃须刀专为确保出众性能和耐用性而设计。
洁面刷可与洁肤液配合使用，提供深层轻柔清洁。32,000 条振动刷毛有助于按摩和清洁肌肤、清除污垢、清洁毛孔和使肌肤更显健康光泽。根据独立临床检测机构对消费者进行的测试，使用洁面刷时，受试者报告说刺激更少，肌肤更光滑，获得了更舒适的剃须体验。建议您在剃须前使用洁面刷，以增强剃须效果：将洁面刷与飞利浦 S7000 剃须刀配合使用时，91 % 的受试者报告说肌肤刺激更少*。
使用卡入式精准修剪器修剪和定义您的须髭和鬓角造型，轻松提升形象。
附件
功率
设计
服务
剃须性能
操作简易
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