洁面刷可深层轻柔清洁，减少肌肤刺激

洁面刷可与洁肤液配合使用，提供深层轻柔清洁。32,000 条振动刷毛有助于按摩和清洁肌肤、清除污垢、清洁毛孔和使肌肤更显健康光泽。根据独立临床检测机构对消费者进行的测试，使用洁面刷时，受试者报告说刺激更少，肌肤更光滑，获得了更舒适的剃须体验。建议您在剃须前使用洁面刷，以增强剃须效果：将洁面刷与飞利浦 S7000 剃须刀配合使用时，91 % 的受试者报告说肌肤刺激更少*。