Shaver series 7000 干湿两用电动剃须刀
精准顺剃，降低刺激
飞利浦 7000 系列可顺畅地滑过皮肤，同时精准而贴合地修剪每根须发。该剃须刀采用先进的 SkinIQ 技术，可感应、调整和引导正确的运动，以减少刺激。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Shaver series 7000 干湿两用电动剃须刀
精准顺剃，降低刺激
采用 SkinIQ 肌肤智能科技
- 微珠舒适圈
- 精钢精准刀片*
- 动态感应传感器
- 360 度灵动刀头
减少对皮肤的摩擦，从而减少刺激
剃须刀头与皮肤之间有一层保护性涂层。涂层每平方毫米含有高达 2000 颗微珠，可减少 25%** 的皮肤摩擦，从而降低皮肤刺激。
始终如一的强劲净剃表现
45 片欧洲进口的锋利自研磨刀片，每分钟可完成高达 90,000 次切剃，每次滑动可切剃更多须发**。
带给您更强的剃须技巧，为您节省剃须时间
运动感应技术会跟踪您的剃须方式并为您提供有效剃须技巧。大部分人在剃须三次后便可掌握出色的剃须技巧，从而节省剃须时间****。
使用飞利浦 GroomTribe 应用程序掌握出色剃须技巧
将剃须刀与飞利浦 Philips Home+ 应用程序配对，尽享出色的剃须体验。剃须、跟踪肌肤状态、掌握剃须技巧，从而实现贴合亲肤的剃须效果。
剃须刀具有足以驯服胡须的动力
这款电动剃须刀具有智能面部须发传感器，每秒识别胡须密度 125 次。该技术能自动调节切剃力度，方便省力，柔和亲肤。
紧贴您的面部轮廓
这款飞利浦电动剃须刀专为贴合您的面部轮廓而设计，具有可 360° 旋转的完全灵活的头部，为您带来彻底、舒适的剃须体验。
将须发引导至理想修剪位置
这款全新形状的精准剃须刀对导发槽进行了增强，可实现理想的修剪效果，提升肌肤舒适度。
只需 1 分钟即可进行深层清洁，实现卫生剃须
功能强大的清洁中心，只需 1 分钟即可进行彻底清洁并润滑您的剃须刀，使剃须刀更持久地保持理想状态。清洁中心比水的清洁效果高出 10 倍*****。它是世界范围内相对较小的无线清洁中心，因此，您可以轻松存放和随身携带。
均匀剃须须髭和鬓角
使用弹出式修剪器精心修剪和定型您的胡须和鬓角，并轻松完成您的造型。
充电 1 小时，可剃须 60 分钟
家用或随行剃须刀。充电 1 小时即可剃须 60 分钟，或将其插入电源，以获得即时和连续的充电。
可在一个小时内充满电
配备强劲节能的锂电池，仅需 1 小时即可为您的飞利浦剃须刀充满电。赶时间吗？只需将剃须刀充电 5 分钟，即可进行一次完整的剃须。
具有 Eco passport 的电动剃须刀
在飞利浦，我们在产品创建的各个方面推动可持续发展。所有剃须刀均使用 100% 可再生电力生产，并采用可回收材料制成的包装，因此，所有剃须刀都附带了 Eco passport。
选择方便的干式剃须，或清爽的湿剃
干湿剃须刀，适合您的喜好。选择方便的干剃，或与您喜爱的泡沫或凝胶搭配，以获得清爽的湿剃。
技术规格
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附件
- 清洁中心
-
- 集成弹出式修剪器
-
是
- 旅行和存放
-
保护盖
-
软件
- 软件更新
-
飞利浦提供从购买日期起为期 2 年的相关软件更新
- App
-
- 智能手机兼容性
-
iPhone 和 Android™ 设备
-
功率
- 自动电压
-
100-240 伏
- 电池类型
-
锂电池
- 充电
-
- 使用时间
-
- 待机功耗
-
0.04
瓦
- 最大功耗
-
9
瓦
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设计
- 把手
-
- 颜色
-
电子蓝
- 剃须刀头
-
五边形
-
服务
- 2 年全球保修
-
是
- 更换刀头 SH71
-
每 2 年更换一次 SH71
-
剃须性能
- 剃须系统
-
精钢精准刀片*
- 智能贴合
-
360 度灵动刀头
- SkinIQ 肌能感应科技
-
-
操作简易
- 干湿两用
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干湿两用
- 清洁
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- 显示屏
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-
动态感应指示灯
-
LED屏幕
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电池电量指示灯
-
旅行锁
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旅行锁指示灯
- 采用耐腐蚀的优质瑞典钢材
- * 与不带涂层的材料比较
- * * 与飞利浦系列 3000 对比测试
- * * * 基于飞利浦系列 S7000 和 GroomTribe 应用程序用户（2019 年）
- * * * * 分别使用清洁液和水进行清洁，然后对比各自剃须残留情况
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