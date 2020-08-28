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  • 精准顺剃，降低刺激 精准顺剃，降低刺激 精准顺剃，降低刺激

    Shaver series 7000 干湿两用电动剃须刀

    S7731/40

    精准顺剃，降低刺激

    飞利浦 7000 系列可顺畅地滑过皮肤，同时精准而贴合地修剪每根须发。该剃须刀采用先进的 SkinIQ 技术，可感应、调整和引导正确的运动，以减少刺激。

    查看所有优势

    Shaver series 7000 干湿两用电动剃须刀

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    精准顺剃，降低刺激

    采用 SkinIQ 肌肤智能科技

    • 微珠舒适圈
    • 精钢精准刀片*
    • 动态感应传感器
    • 360 度灵动刀头
    减少对皮肤的摩擦，从而减少刺激

    减少对皮肤的摩擦，从而减少刺激

    剃须刀头与皮肤之间有一层保护性涂层。涂层每平方毫米含有高达 2000 颗微珠，可减少 25%** 的皮肤摩擦，从而降低皮肤刺激。

    始终如一的强劲净剃表现

    始终如一的强劲净剃表现

    45 片欧洲进口的锋利自研磨刀片，每分钟可完成高达 90,000 次切剃，每次滑动可切剃更多须发**。

    带给您更强的剃须技巧，为您节省剃须时间

    带给您更强的剃须技巧，为您节省剃须时间

    运动感应技术会跟踪您的剃须方式并为您提供有效剃须技巧。大部分人在剃须三次后便可掌握出色的剃须技巧，从而节省剃须时间****。

    使用飞利浦 GroomTribe 应用程序掌握出色剃须技巧

    使用飞利浦 GroomTribe 应用程序掌握出色剃须技巧

    将剃须刀与飞利浦 Philips Home+ 应用程序配对，尽享出色的剃须体验。剃须、跟踪肌肤状态、掌握剃须技巧，从而实现贴合亲肤的剃须效果。

    剃须刀具有足以驯服胡须的动力

    剃须刀具有足以驯服胡须的动力

    这款电动剃须刀具有智能面部须发传感器，每秒识别胡须密度 125 次。该技术能自动调节切剃力度，方便省力，柔和亲肤。

    紧贴您的面部轮廓

    紧贴您的面部轮廓

    这款飞利浦电动剃须刀专为贴合您的面部轮廓而设计，具有可 360° 旋转的完全灵活的头部，为您带来彻底、舒适的剃须体验。

    将须发引导至理想修剪位置

    将须发引导至理想修剪位置

    这款全新形状的精准剃须刀对导发槽进行了增强，可实现理想的修剪效果，提升肌肤舒适度。

    只需 1 分钟即可进行深层清洁，实现卫生剃须

    只需 1 分钟即可进行深层清洁，实现卫生剃须

    功能强大的清洁中心，只需 1 分钟即可进行彻底清洁并润滑您的剃须刀，使剃须刀更持久地保持理想状态。清洁中心比水的清洁效果高出 10 倍*****。它是世界范围内相对较小的无线清洁中心，因此，您可以轻松存放和随身携带。

    均匀剃须须髭和鬓角

    均匀剃须须髭和鬓角

    使用弹出式修剪器精心修剪和定型您的胡须和鬓角，并轻松完成您的造型。

    充电 1 小时，可剃须 60 分钟

    充电 1 小时，可剃须 60 分钟

    家用或随行剃须刀。充电 1 小时即可剃须 60 分钟，或将其插入电源，以获得即时和连续的充电。 

    可在一个小时内充满电

    可在一个小时内充满电

    配备强劲节能的锂电池，仅需 1 小时即可为您的飞利浦剃须刀充满电。赶时间吗？只需将剃须刀充电 5 分钟，即可进行一次完整的剃须。

    具有 Eco passport 的电动剃须刀

    具有 Eco passport 的电动剃须刀

    在飞利浦，我们在产品创建的各个方面推动可持续发展。所有剃须刀均使用 100% 可再生电力生产，并采用可回收材料制成的包装，因此，所有剃须刀都附带了 Eco passport。

    选择方便的干式剃须，或清爽的湿剃

    干湿剃须刀，适合您的喜好。选择方便的干剃，或与您喜爱的泡沫或凝胶搭配，以获得清爽的湿剃。

    技术规格

    • 附件

      清洁中心
      • 随附 1 个须刀清洁液
      集成弹出式修剪器
      旅行和存放
      保护盖

    • 软件

      软件更新
      飞利浦提供从购买日期起为期 2 年的相关软件更新
      App
      • Philips Home+
      • 通过蓝牙® 连接
      智能手机兼容性
      iPhone 和 Android™ 设备

    • 功率

      自动电压
      100-240 伏
      电池类型
      锂电池
      充电
      • 1 小时充满电
      • 5 分钟快速充电
      使用时间
      • 60 分钟
      • 50 分钟/17 次剃须
      待机功耗
      0.04  瓦
      最大功耗
      9  瓦

    • 设计

      把手
      • 橡胶手柄
      • 人体工学设计
      颜色
      电子蓝
      剃须刀头
      五边形

    • 服务

      2 年全球保修
      更换刀头 SH71
      每 2 年更换一次 SH71

    • 剃须性能

      剃须系统
      精钢精准刀片*
      智能贴合
      360 度灵动刀头
      SkinIQ 肌能感应科技
      • 微珠舒适圈
      • 动态感应传感器
      • 动力自适应传感器

    • 操作简易

      干湿两用
      干湿两用
      清洁
      • 一触即开
      • 全身水洗
      显示屏
      • 动态感应指示灯
      • LED屏幕
      • 电池电量指示灯
      • 旅行锁
      • 旅行锁指示灯

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    • 采用耐腐蚀的优质瑞典钢材
    • * 与不带涂层的材料比较
    • * * 与飞利浦系列 3000 对比测试
    • * * * 基于飞利浦系列 S7000 和 GroomTribe 应用程序用户（2019 年）
    • * * * * 分别使用清洁液和水进行清洁，然后对比各自剃须残留情况

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