主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

Shaver series 7000

干湿两用电动剃须刀

S7731/40
  • 精准顺剃，降低刺激 精准顺剃，降低刺激 精准顺剃，降低刺激
    -{discount-value}

    Shaver series 7000 干湿两用电动剃须刀

    S7731/40

    精准顺剃，降低刺激

    飞利浦 7000 系列可顺畅地滑过皮肤，同时精准而贴合地修剪每根须发。该剃须刀采用先进的 SkinIQ 技术，可感应、调整和引导正确的运动，以减少刺激。 查看所有优势

    Shaver series 7000 干湿两用电动剃须刀

    精准顺剃，降低刺激

    飞利浦 7000 系列可顺畅地滑过皮肤，同时精准而贴合地修剪每根须发。该剃须刀采用先进的 SkinIQ 技术，可感应、调整和引导正确的运动，以减少刺激。 查看所有优势

    精准顺剃，降低刺激

    飞利浦 7000 系列可顺畅地滑过皮肤，同时精准而贴合地修剪每根须发。该剃须刀采用先进的 SkinIQ 技术，可感应、调整和引导正确的运动，以减少刺激。 查看所有优势

    Shaver series 7000 干湿两用电动剃须刀

    精准顺剃，降低刺激

    飞利浦 7000 系列可顺畅地滑过皮肤，同时精准而贴合地修剪每根须发。该剃须刀采用先进的 SkinIQ 技术，可感应、调整和引导正确的运动，以减少刺激。 查看所有优势

    相似产品

    See all series-shavers

      精准顺剃，降低刺激

      采用 SkinIQ 肌肤智能科技

      • 微珠舒适圈
      • 精钢精准刀片*
      • 动态感应传感器
      • 360 度灵动刀头
      减少对皮肤的摩擦，从而减少刺激

      减少对皮肤的摩擦，从而减少刺激

      剃须刀头与皮肤之间有一层保护性涂层。涂层每平方毫米含有高达 2000 颗微珠，可减少 25%** 的皮肤摩擦，从而降低皮肤刺激。

      始终如一的强劲净剃表现

      始终如一的强劲净剃表现

      45 片欧洲进口的锋利自研磨刀片，每分钟可完成高达 90,000 次切剃，每次滑动可切剃更多须发**。

      带给您更强的剃须技巧，为您节省剃须时间

      带给您更强的剃须技巧，为您节省剃须时间

      运动感应技术会跟踪您的剃须方式并为您提供有效剃须技巧。大部分人在剃须三次后便可掌握出色的剃须技巧，从而节省剃须时间****。

      使用应用程序增强剃须体验

      使用应用程序增强剃须体验

      将剃须刀与飞利浦 GroomTribe 应用程序配对，尽享出色的剃须体验。剃须、跟踪肌肤状态、掌握剃须技巧，从而实现贴合亲肤的剃须效果。

      可根据您的胡须密度进行调整，实现轻松剃须

      可根据您的胡须密度进行调整，实现轻松剃须

      智能面部须发传感器每秒识别胡须密度 125 次。自动调节切剃力度，方便省力，柔和亲肤。

      灵动刀头，可贴合您的面部轮廓

      灵动刀头，可贴合您的面部轮廓

      完全灵活的刀头可 360° 转动，以贴合您的面部轮廓。出色的皮肤贴合效果可带来彻底、舒适的剃须体验。

      专为精准高效剃须而设计

      专为精准高效剃须而设计

      创新设计的剃须刀头专为精准剃须而设计。采用多轨须发引入槽，增强表面性能，专为将须发引导至有效的剃须位置而设计。

      只需 1 分钟即可进行深层清洁，实现卫生剃须

      只需 1 分钟即可进行深层清洁，实现卫生剃须

      功能强大的清洁中心，只需 1 分钟即可进行彻底清洁并润滑您的剃须刀，使剃须刀更持久地保持理想状态。清洁中心比水的清洁效果高出 10 倍*****。它是世界范围内相对较小的无线清洁中心，因此，您可以轻松存放和随身携带。

      干湿两用（即使在淋浴时也可使用）

      干湿两用（即使在淋浴时也可使用）

      根据您的需要调整剃须方式。借助干湿两用功能，您可以进行舒适的干剃或清新净爽的湿剃。您甚至可以在沐浴时使用凝胶或泡沫进行剃须。

      手柄中集成有精准修剪器

      手柄中集成有精准修剪器

      使用剃须刀的弹出式精准修剪器完成造型。它集成到剃须刀的机身中，是留须髭和修剪鬓角的理想方式。

      充满电后，可提供 60 分钟无线剃须

      充满电后，可提供 60 分钟无线剃须

      一次充满电后，即可进行 60 分钟无线剃须。

      1 小时充电时间，5 分钟快速充电

      1 小时充电时间，5 分钟快速充电

      配备强劲节能的锂电池，仅需 1 小时即可为您的剃须刀充满电。赶时间吗？只需将剃须刀充电 5 分钟，即可进行一次完整的剃须。

      剃须刀随附 Eco passport

      剃须刀随附 Eco passport

      飞利浦不断增强产品制造各个环节的可持久性。我们的刀片生产设备采用完全可再生能源电力，我们的包装采用可回收利用的材料制成。所有剃须刀均随附 Eco passport。

      技术规格

      • 剃须性能

        剃须系统
        精钢精准刀片*
        智能贴合
        360 度灵动刀头
        SkinIQ 肌肤智能科技
        • 微珠舒适圈
        • 动态感应传感器
        • 动力自适应传感器

      • 操作简易

        干湿两用
        干湿两用
        显示屏
        • 动态感应指示灯
        • LED屏幕
        • 电池电量指示灯
        • 旅行锁
        清洁
        • 一触即开
        • 全身水洗

      • 功率

        使用时间
        60 分钟
        充电
        • 1 小时充满电
        • 5 分钟快速充电
        自动电压
        100-240 伏
        待机功耗
        0.04  瓦
        最大功耗
        9  瓦
        电池类型
        锂电池

      • 设计

        手柄
        橡胶手柄
        颜色
        电子蓝
        剃须刀头
        角形

      • 软件

        App
        • GroomTribe
        • 通过蓝牙® 连接
        智能手机兼容性
        iPhone 和 Android™ 设备

      • 服务

        2 年全球保修
        更换刀头 SH71
        每 2 年更换一次 SH71

      • 附件

        清洁中心
        • 随附 1 个须刀清洁液
        集成弹出式修剪器
        旅行和存放
        保护盖

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      查找备件或附件

      转至部件和附件

      适用于此产品的附件

      查看全部附件
      电话订购:4008 800 008

        推荐产品

          最近查看的产品

            • 采用耐腐蚀的优质瑞典钢材
            • * 与不带涂层的材料比较
            • * * 与飞利浦系列 3000 对比测试
            • * * * 基于飞利浦系列 S7000 和 GroomTribe 应用程序用户（2019 年）
            • * * * * 分别使用清洁液和水进行清洁，然后对比各自剃须残留情况