Shaver series 7000 飞利浦7000系列干湿两用电动剃须刀
流畅顺滑的肌肤体验，带来更大舒适度
飞利浦 7000 系列可防止出现皮肤刺激的主要症状。微珠舒适圈配有抗摩擦涂层，使剃须刀在脸部顺畅滑动。刀锋贴面修剪并且保护肌肤，即使有留了 3 天的短茬也是如此。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥1,699.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Shaver series 7000 飞利浦7000系列干湿两用电动剃须刀
流畅顺滑的肌肤体验，带来更大舒适度
保护皮肤敏感部位
- 微珠舒适圈
- 温和准确切剃系统 PRO 刀片
- 洁面刷和胡须造型器
- 别具一格的旅行软袋
顺滑舒适环具有抗摩擦涂层，确保流畅顺滑的剃须体验
借助涂有微珠的抗摩擦顺滑舒适环获得更舒适的剃须体验。成千上万颗微小的玻璃状圆形球体可减少剃须刀和肌肤之间的摩擦和表面阻力。这使得剃须刀可以顺畅、轻松地滑动，有效防止皮肤受到刺激。
专注于保护肌肤，同时精确剃净三天短茬
我们更新的切剃系统采用了皮肤保护技术，旨在提供只剃须而不伤皮肤的体验。V 型刀片引导皮肤远离刀片，为您带来贴面顺滑的剃须效果 - 甚至可以打理 3 天短茬。
5 向浮动贴面剃须刀头，刀头可轻松贴合面部曲线，无需用力按压
我们的剃须刀头可向 5 个方向轻松移动，轻柔贴合所有面部和颈部轮廓。贴面剃须时施力更小，减少对肌肤压力。
干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃
根据您的需要调整剃须方式。借助干湿两用功能，您可以进行舒适的干剃或清新净爽的湿剃。您甚至可以在沐浴时使用凝胶或泡沫进行剃须。
直观显示，3 级电池电量指示灯
显示屏直观地显示了相关信息，实现剃须刀的卓越性能：- 3 格电池电量指示灯 - 电池电量不足指示灯 - 旅行锁指示灯
50 分钟无线剃须
节能、强劲的锂电池系统提供了两种便捷选项：一次充电 1 小时，剃须时间 50 分钟，或快速充电完成一次完整剃须。所有 Shaver Series 7000 型号均只能在不接电源模式下操作，以确保在潮湿环境安全使用。
具有洁面刷和更持久的控油效果*
您可以将洁面刷与自己的日常洁面产品配合使用，获得更持久的控油效果，使肌肤焕发健康光泽。
胡须造型器具有 5 档设置，可打理造型和进行预修剪
胡须造型器具有 5 档设置，可打理胡须造型、短茬和进行预修剪。弧形梳齿和修剪梳可防止皮肤刺激。
可在水龙头下冲洗的剃须刀
只需打开剃须刀头，在水龙头下冲洗即可。
提供 2 年保修
我们为这款飞利浦剃须刀提供 2 年保修。我们的 Series 7000 剃须刀专为确保出众性能和耐用性而设计。
技术规格
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附件
- 收纳盒
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- 卡入式
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功率
- 自动电压
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100-240 伏
- 电池类型
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锂离子
- 充电
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- 使用时间
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50 分钟/17 次剃须
- 待机功耗
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0.15
瓦
- 最大功耗
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5.4
瓦
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设计
- 把手
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人体工学设计
- 外框颜色
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灿银
- 正面颜色
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Tesla 蓝
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服务
- 2 年保修
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是
- 替换刀头
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每 2 年更换一次 SH70
- 洁面刷头 SH560
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每 3-6 个月更换一次
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剃须性能
- 亲肤
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- 智能贴合
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5 向浮动贴面剃须刀头
- 剃须系统
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温和准确切剃系统 PRO 刀片
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操作简易
- 清洁
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全身水洗
- 显示屏
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3 格电池指示
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电池电量不足指示灯
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清洁指示灯
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更换刀头提示灯
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旅行锁指示灯
包装盒内物品：
包装盒中的其他物品
- 超级洁面刷头
- 卡入式胡须造型器
- 卡入式洁面刷
- 别具一格的旅行软袋
- 卡入式洁面刷 - 根据外部结果（30 位受试者，洁面 3 小时后），相同条件下与手动清洁相比
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