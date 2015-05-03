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    Shaver series 7000 干湿两用电动剃须刀

    S7780/62

    顺畅滑动的肌肤体验，适合敏感肌肤剃须

    飞利浦 7000 系列可防止出现皮肤刺激的主要症状。微珠舒适圈配有抗摩擦涂层，使剃须刀在脸部顺畅滑动。刀锋贴面修剪并且保护肌肤，即使有留了 3 天的短茬也是如此。

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥2,699.00

    Shaver series 7000 干湿两用电动剃须刀

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    顺畅滑动的肌肤体验，适合敏感肌肤剃须

    飞利浦敏感肌肤剃须刀

    • 微珠舒适圈
    • 温和准确切剃系统 PRO 刀片
    • 洁面刷和胡须造型器
    • 高效智能清洁系统
    顺滑舒适环具有抗摩擦涂层，确保流畅顺滑的剃须体验

    顺滑舒适环具有抗摩擦涂层，确保流畅顺滑的剃须体验

    借助涂有微珠的抗摩擦顺滑舒适环获得更舒适的剃须体验。成千上万颗微小的玻璃状圆形球体可减少剃须刀和肌肤之间的摩擦和表面阻力。这使得剃须刀可以顺畅、轻松地滑动，有效防止皮肤受到刺激。

    专注于保护肌肤，同时精确剃净三天短茬

    专注于保护肌肤，同时精确剃净三天短茬

    我们更新的切剃系统采用了皮肤保护技术，旨在提供只剃须而不伤皮肤的体验。V 型刀片引导皮肤远离刀片，为您带来贴面顺滑的剃须效果 - 甚至可以打理 3 天短茬。

    5 向浮动贴面剃须刀头，刀头可轻松贴合面部曲线，无需用力按压

    5 向浮动贴面剃须刀头，刀头可轻松贴合面部曲线，无需用力按压

    我们的剃须刀头可向 5 个方向轻松移动，轻柔贴合所有面部和颈部轮廓。贴面剃须时施力更小，减少对肌肤压力。

    干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃

    干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃

    根据您的需要调整剃须方式。借助干湿两用功能，您可以进行舒适的干剃或清新净爽的湿剃。您甚至可以在沐浴时使用凝胶或泡沫进行剃须。

    直观显示，3 级电池电量指示灯

    直观显示，3 级电池电量指示灯

    剃须刀的直观显示屏可显示相关信息：3 级电池电量指示灯 - 清洁指示灯 - 电池电量不足指示灯 - 更换刀头指示灯 - 旅行锁指示灯

    50 分钟无线剃须

    50 分钟无线剃须

    节能、强劲的锂电池系统提供了两种便捷选项：一次充电 1 小时，剃须时间 50 分钟，或快速充电完成一次完整剃须。所有 Shaver Series 7000 型号均只能在不接电源模式下操作，以确保在潮湿环境安全使用。

    可在水龙头下冲洗的剃须刀

    可在水龙头下冲洗的剃须刀

    只需打开剃须刀头，在水龙头下冲洗即可。

    提供 2 年保修

    提供 2 年保修

    我们为这款飞利浦剃须刀提供 2 年保修。我们的 Series 7000 剃须刀专为确保出众性能和耐用性而设计。

    胡须造型器具有 5 档设置，可打理造型和进行预修剪

    胡须造型器具有 5 档设置，可打理造型和进行预修剪

    胡须造型器具有 5 档设置，可打理胡须造型、短茬和进行预修剪。弧形梳齿和修剪梳可防止皮肤刺激。

    洁面刷可深层轻柔清洁，减少肌肤刺激

    洁面刷可深层轻柔清洁，减少肌肤刺激

    洁面刷可与洁肤液配合使用，提供深层轻柔清洁。32,000 条振动刷毛有助于按摩和清洁肌肤、清除污垢、清洁毛孔和使肌肤更显健康光泽。根据独立临床检测机构对消费者进行的测试，使用洁面刷时，受试者报告说刺激更少，肌肤更光滑，获得了更舒适的剃须体验。建议您在剃须前使用洁面刷，以增强剃须效果：将洁面刷与飞利浦 S7000 剃须刀配合使用时，91 % 的受试者报告说肌肤刺激更少*。

    高效智能清洁系统让您的剃须刀焕然一新

    高效智能清洁系统让您的剃须刀焕然一新

    只需轻触按钮，高效智能清洁系统即可对剃须刀进行清洁、润滑和充电，让剃须刀始终保持卓越性能。

    技术规格

    • 包装

      特殊
      礼品包

    • 附件

      收纳盒
      旅行袋
      卡入式
      • 胡须造型器
      • 深度洁面刷
      高效智能清洁系统
      • 清洁
      • 充电
      • 润滑
      • 清洁滤芯（随附）

    • 功率

      电池类型
      锂离子
      自动电压
      100-240 伏
      使用时间
      50 分钟/17 次剃须
      充电
      • 1 小时充满电
      • 快速充电 5 分钟可剃须 1 次
      待机功耗
      0.15  瓦
      最大功耗
      5.4  瓦

    • 设计

      把手
      人体工学设计
      外框颜色
      Argus 铜
      正面颜色
      亚光白

    • 服务

      2 年保修
      替换刀头
      每 2 年更换一次 SH70
      洁面刷 RQ560 或 RQ563
      每 3-6 个月更换一次

    • 剃须性能

      亲肤
      • 微珠舒适圈
      • 皮肤保护系统
      • 干湿两用
      剃须系统
      温和准确切剃系统 PRO 刀片
      智能贴合
      5 向浮动贴面剃须刀头

    • 操作简易

      干湿两用
      干湿两用
      清洁
      全身水洗
      显示屏
      • 3 格电池指示
      • 电池电量不足指示灯
      • 清洁指示灯
      • 更换刀头提示灯
      • 旅行锁指示灯
      工作中
      • 无线使用
      • 使用前拔掉插头

    包装盒内物品：

    包装照片

    包装盒中的其他物品

    • 清洁滤芯
    • 卡入式洁面刷
    • 卡入式胡须造型器
    • 高效智能清洁系统
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    • 飞利浦敏感肌肤剃须刀
    • 将洁面刷与飞利浦 S7000 剃须刀配合使用时，91% 的受试者报告说肌肤刺激更少 - 在英国针对对刀片感到不满意的用户进行测试

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