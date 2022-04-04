360 度灵动刀头可轻松紧贴您的面部轮廓。它们旨在帮助您在不影响舒适度和剃须效果的情况下做出流畅的动作。
了解您正在使用动态动力自适应传感器的理想切割功率大小。它每秒读取您的须发密度 250 次，并自动调整以保持轻柔、轻松的剃须效果。
使用须发引入精准刀头正确了解每处细节。即使在难以触及的棘手区域，它们也能将须发引导至有效的修剪位置，因此您无需费力即可获得精确的剃须效果。
45 片欧洲进口的锋利自研磨刀片，每分钟可完成高达 90,000 次切剃，每次滑动可切剃更多须发**。
凭借我们的运动感应技术，掌握技巧。大部分人在剃须三次后便可掌握出色的剃须技巧，从而节省剃须时间****。
功能强大的清洁中心，只需 1 分钟即可进行彻底清洁并润滑您的剃须刀，使剃须刀更持久地保持理想状态。清洁中心比水的清洁效果提升 10 倍**。它是世界范围内相对较小的清洁中心，因此，您可以轻松存放和随身携带。
剃须刀头与皮肤之间有一层保护性涂层，可在您剃须时最大程度减少摩擦。将为您带来 30%*** 流畅顺滑的肌肤体验，刺激更少。
使用飞利浦应用程序定制您的剃须体验，并获得出色的剃须效果。您可以跟踪您的进度，找到适合您肌肤的剃须方式，并提高您的技巧。
无论您喜欢哪种剃须方式，剃须刀都能满足您的需求。您可选择舒适干剃，也可选择清爽湿剃。与啫喱或剃须泡沫配合使用或在淋浴时使用。
通过查看精美简单的 LED 显示屏，获得有关电池电量、旅行锁状态和清洁等重要功能的即时反馈。这有助于获得更顺畅、更直观的剃须体验。
要清洁剃须刀，只需按下一键式按钮即可打开剃须刀，冲洗干净即可。
在飞利浦，我们在产品创造的各个方面推动可持续发展。我们的目标是减少浪费并最大限度地减少我们投放市场的 USB 适配器数量。如果您需要适配器，请通过客户服务中心联系我们：www.philips.com/support
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