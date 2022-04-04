只需 1 分钟即可进行深层清洁，实现卫生剃须

功能强大的清洁中心，只需 1 分钟即可进行彻底清洁并润滑您的剃须刀，使剃须刀更持久地保持理想状态。清洁中心比水的清洁效果提升 10 倍**。它是世界范围内相对较小的清洁中心，因此，您可以轻松存放和随身携带。