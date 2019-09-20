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    Shaver series 7000 80 周年限量典藏版

    S7880/18

    舒适

    1939 年，飞利浦改变了男士剃须的方式。经过不断创新，我们在今天推出特别版，庆祝我们的 80 周年纪念日，它采用舒适剃须刀的现代技术，可防止出现皮肤刺激的主要症状。

    查看所有优势

    Shaver series 7000 80 周年限量典藏版

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    舒适

    重塑 诠释 焕新

    • 温和精准刀片
    • 多向轮廓跟踪剃须
    • 卡入式准确修剪器
    • 洁面刷
    温和精准刀片，即使在敏感肌肤上也可贴面剃须

    温和精准刀片，即使在敏感肌肤上也可贴面剃须

    借助高精准硬化剃须刀片，即使在敏感肌肤上也可贴面剃须。精心设计的刀刃可实现精准剃须，有效减少拉扯或重复剃须，即使三天短茬也不在话下。

    微珠舒适圈具有抗摩擦涂层，确保流畅顺滑的剃须体验

    微珠舒适圈具有抗摩擦涂层，确保流畅顺滑的剃须体验

    覆有数千个直径为 4.5 微米的微珠，可减少摩擦和发红现象，打造顺滑的剃须效果。

    多向浮动贴面剃须刀头，刀头可轻松贴合面部曲线，无需用力按压

    多向浮动贴面剃须刀头，刀头可轻松贴合面部曲线，无需用力按压

    浮动刀头可轻松贴合面部和颈部曲线，轻松剃除各曲线处的胡须。无需用力按压即可实现贴面剃须，从而有效减少对皮肤造成的压力。

    50 分钟无线剃须

    50 分钟无线剃须

    节能、强劲的锂电池系统提供了两种便捷选项：一次充电 1 小时，剃须时间 50 分钟，或快速充电完成一次完整剃须。所有 Shaver Series 7000 型号均只能在不接电源模式下操作，以确保在潮湿环境安全使用。

    干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃

    干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃

    根据您的需要调整剃须方式。借助干湿两用功能，您可以进行舒适的干剃或清新净爽的湿剃。您甚至可以在沐浴时使用凝胶或泡沫进行剃须。

    1 小时充电时间

    1 小时充电时间

    得益于强劲节能、持久耐用的锂电池，每次充电后均可获得长时间剃须。快速充电 5 分钟，便可获得完成一次剃须所需的电量。

    卡入式修剪器，确保准确修剪须髭和鬓角

    卡入式修剪器，确保准确修剪须髭和鬓角

    卡入我们呵护皮肤的准确修剪器，为您打造完美造型。尤为适合打理须髭和修剪鬓角。

    具有洁面刷和更持久的控油效果*

    具有洁面刷和更持久的控油效果*

    您可以将洁面刷与自己的日常洁面产品配合使用，获得更持久的控油效果，使肌肤焕发健康光泽。

    提供 2 年保修

    提供 2 年保修

    我们为这款飞利浦剃须刀提供 2 年保修。我们的 Series 7000 剃须刀专为确保出众性能和耐用性而设计。

    直观图标令功能简单易用

    直观显示屏显示相关信息，实现剃须刀的理想性能：3 级电池电量指示灯 - 清洁指示灯 -“拔出插头即可使用”符号 - 更换刀头指示灯 - 旅行锁指示灯。

    技术规格

    • 附件

      收纳盒
      旅行袋
      卡入式
      • 准确修剪器
      • 洁面刷

    • 功率

      电池类型
      锂离子
      充电
      • 1 小时充满电
      • 快速充电 5 分钟可剃须 1 次
      使用时间
      50 分钟/17 次剃须
      自动电压
      100-240 伏
      待机功耗
      0.15  瓦
      最大功耗
      5.4  瓦

    • 设计

      颜色
      复古金属黑
      把手
      人体工学设计

    • 服务

      2 年保修
      替换刀头
      每 2 年更换一次 SH70
      替换刷 RQ560
      每 3-6 个月更换一次

    • 剃须性能

      智能贴合
      多向轮廓跟踪剃须
      剃须系统
      温和精准刀片
      亲肤
      • 微珠舒适圈
      • 皮肤保护系统
      • 干湿两用

    • 操作简易

      显示屏
      • 3 格电池指示
      • 电池电量不足指示灯
      • 清洁指示灯
      • 更换刀头提示灯
      • 旅行锁指示灯
      • “拔出插头即可使用”指示
      清洁
      全身水洗
      干湿两用
      干湿两用

    包装盒内物品：

    包装照片

    包装盒中的其他物品

    • 别具一格的旅行软袋
    • 超级洁面刷头
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