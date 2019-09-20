包装盒中的其他物品
- 别具一格的旅行软袋
- 超级洁面刷头
借助高精准硬化剃须刀片，即使在敏感肌肤上也可贴面剃须。精心设计的刀刃可实现精准剃须，有效减少拉扯或重复剃须，即使三天短茬也不在话下。
覆有数千个直径为 4.5 微米的微珠，可减少摩擦和发红现象，打造顺滑的剃须效果。
浮动刀头可轻松贴合面部和颈部曲线，轻松剃除各曲线处的胡须。无需用力按压即可实现贴面剃须，从而有效减少对皮肤造成的压力。
节能、强劲的锂电池系统提供了两种便捷选项：一次充电 1 小时，剃须时间 50 分钟，或快速充电完成一次完整剃须。所有 Shaver Series 7000 型号均只能在不接电源模式下操作，以确保在潮湿环境安全使用。
根据您的需要调整剃须方式。借助干湿两用功能，您可以进行舒适的干剃或清新净爽的湿剃。您甚至可以在沐浴时使用凝胶或泡沫进行剃须。
得益于强劲节能、持久耐用的锂电池，每次充电后均可获得长时间剃须。快速充电 5 分钟，便可获得完成一次剃须所需的电量。
卡入我们呵护皮肤的准确修剪器，为您打造完美造型。尤为适合打理须髭和修剪鬓角。
您可以将洁面刷与自己的日常洁面产品配合使用，获得更持久的控油效果，使肌肤焕发健康光泽。
我们为这款飞利浦剃须刀提供 2 年保修。我们的 Series 7000 剃须刀专为确保出众性能和耐用性而设计。
直观显示屏显示相关信息，实现剃须刀的理想性能：3 级电池电量指示灯 - 清洁指示灯 -“拔出插头即可使用”符号 - 更换刀头指示灯 - 旅行锁指示灯。
附件
功率
设计
服务
剃须性能
操作简易
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