Shaver series 7000 干湿两用电动剃须刀
即使在敏感肌肤上也可贴面剃须
飞利浦 7000 系列剃须刀专为敏感部位贴面剃须而精心打造。提供个性化指导，与皮肤科专家共同开发，这有助于存在不同肌肤问题的男士，缓解他们所面临的特定皮肤问题。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥1,599.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Shaver series 7000 干湿两用电动剃须刀
即使在敏感肌肤上也可贴面剃须
我们领先的敏感肌肤剃须刀
- 微珠舒适圈
- 温和精准刀片
- 智能胡须感应系统
- 个人剃须计划
带有微珠的微珠舒适圈，带来更加流畅顺滑的肌肤体验
尽享飞利浦高级微珠技术带来的流畅顺滑的肌肤体验。剃须刀从空气动力学的滑动原理中汲取灵感，涂有成千上万颗微小的玻璃状球体，塑就更加出色的皮肤舒适度。
面部剃须刀，贴面而又敏感地剃须
适用于敏感肌肤的电动剃须刀配备温和精准刀片，可最大限度地减少对皮肤的拉扯或重复操作。即便是需要修剪蓄了 3 天的短茬。
不会长出浓密的胡须
此款电动剃须刀配有智能胡须感应系统，可读取胡须的密度。然后，它会根据手边胡须的密度自动调整作业功率。轻松应对。
自适应剃须建议 — 因为每个人的肤质不同
由我们与皮肤科专家共同开发的个人计划，通过互连的 APP 应用程序对抗例如发红、剃刀烧伤或毛发内生等皮肤问题。跟踪您的剃须进度，制定适合您的剃须程序和剃须技巧。
多向浮动剃须刀头，最大程度减小对肌肤的压力
贴面剃须刀头可轻松贴合面部和颈部曲线，轻松剃除各曲线处的胡须。无需用力按压即可实现贴面剃须，从而最大程度减少对肌肤的刺激。
专为敏感肌肤设计的剃须设置
通过正常、敏感和超敏感的速度设置，您的皮肤舒适度不会受到任何影响。您也可以使用 APP 应用程序获得个人推荐。
干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃
根据您的需要调整剃须方式。借助干湿两用功能，您可以进行舒适的干剃或清新净爽的湿剃。您甚至可以在沐浴时使用凝胶或泡沫进行剃须。
均匀剃须须髭和鬓角
使用卡入式精准修剪器修剪和定义您的须髭和鬓角造型，轻松提升形象。
50 分钟无线剃须
充满一次电，即可享受长达 50 分钟的无线剃须时间。
可在一个小时内充满电
高效节能的锂离子电池只需 1 小时即可为飞利浦剃须刀充满电。
5 分钟的功率提升即可满足单次剃须的需求
匆匆忙忙？只需将面部剃须刀充电 5 分钟，即可进行一次完整的剃须。
技术规格
-
附件
- 收纳盒
-
旅行袋
- 维护
-
清洁刷
- 卡入式
-
- 包含精准胡须造型器
-
是
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软件
- 软件更新
-
飞利浦提供从购买日期起为期 2 年的相关软件更新
- App
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Philips Home+
- 智能手机兼容性
-
与一系列 iPhone 和 Android™ 设备兼容。有关详细信息，请访问 philips.com/s7000-support。
- 蓝牙®
-
版本 4.1，距离 10m
-
功率
- 自动电压
-
100-240 伏
- 使用时间
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50 分钟
- 充电
-
- 电池类型
-
锂离子
- 待机功耗
-
0.15
瓦
- 最大功耗
-
5.4
瓦
-
服务
- 2 年全球保修
-
是
- 替换刀头 SH70
-
每 2 年更换一次
-
剃须性能
- 智能贴合
-
多向轮廓跟踪剃须
- 亲肤
-
- 剃须系统
-
温和精准刀片
-
操作简易
- 清洁
-
全身水洗
- 干湿两用
-
干湿两用
- 显示屏
-
- 工作中
-
只能无线操作
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