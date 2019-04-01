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    Shaver series 7000 干湿两用电动剃须刀

    S7910/16

    即使在敏感肌肤上也可贴面剃须

    飞利浦 7000 系列剃须刀专为敏感部位贴面剃须而精心打造。提供个性化指导，与皮肤科专家共同开发，这有助于存在不同肌肤问题的男士，缓解他们所面临的特定皮肤问题。

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,599.00

    Shaver series 7000 干湿两用电动剃须刀

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    即使在敏感肌肤上也可贴面剃须

    我们领先的敏感肌肤剃须刀

    • 微珠舒适圈
    • 温和精准刀片
    • 智能胡须感应系统
    • 个人剃须计划
    带有微珠的微珠舒适圈，带来更加流畅顺滑的肌肤体验

    带有微珠的微珠舒适圈，带来更加流畅顺滑的肌肤体验

    尽享飞利浦高级微珠技术带来的流畅顺滑的肌肤体验。剃须刀从空气动力学的滑动原理中汲取灵感，涂有成千上万颗微小的玻璃状球体，塑就更加出色的皮肤舒适度。

    面部剃须刀，贴面而又敏感地剃须

    面部剃须刀，贴面而又敏感地剃须

    适用于敏感肌肤的电动剃须刀配备温和精准刀片，可最大限度地减少对皮肤的拉扯或重复操作。即便是需要修剪蓄了 3 天的短茬。

    不会长出浓密的胡须

    不会长出浓密的胡须

    此款电动剃须刀配有智能胡须感应系统，可读取胡须的密度。然后，它会根据手边胡须的密度自动调整作业功率。轻松应对。

    自适应剃须建议 — 因为每个人的肤质不同

    自适应剃须建议 — 因为每个人的肤质不同

    由我们与皮肤科专家共同开发的个人计划，通过互连的 APP 应用程序对抗例如发红、剃刀烧伤或毛发内生等皮肤问题。跟踪您的剃须进度，制定适合您的剃须程序和剃须技巧。

    多向浮动剃须刀头，最大程度减小对肌肤的压力

    多向浮动剃须刀头，最大程度减小对肌肤的压力

    贴面剃须刀头可轻松贴合面部和颈部曲线，轻松剃除各曲线处的胡须。无需用力按压即可实现贴面剃须，从而最大程度减少对肌肤的刺激。

    专为敏感肌肤设计的剃须设置

    专为敏感肌肤设计的剃须设置

    通过正常、敏感和超敏感的速度设置，您的皮肤舒适度不会受到任何影响。您也可以使用 APP 应用程序获得个人推荐。

    干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃

    干湿两用，既可享受舒适的干剃，也可享受清新净爽的湿剃

    根据您的需要调整剃须方式。借助干湿两用功能，您可以进行舒适的干剃或清新净爽的湿剃。您甚至可以在沐浴时使用凝胶或泡沫进行剃须。

    均匀剃须须髭和鬓角

    均匀剃须须髭和鬓角

    使用卡入式精准修剪器修剪和定义您的须髭和鬓角造型，轻松提升形象。

    50 分钟无线剃须

    50 分钟无线剃须

    充满一次电，即可享受长达 50 分钟的无线剃须时间。

    可在一个小时内充满电

    可在一个小时内充满电

    高效节能的锂离子电池只需 1 小时即可为飞利浦剃须刀充满电。

    5 分钟的功率提升即可满足单次剃须的需求

    5 分钟的功率提升即可满足单次剃须的需求

    匆匆忙忙？只需将面部剃须刀充电 5 分钟，即可进行一次完整的剃须。

    技术规格

    • 附件

      收纳盒
      旅行袋
      维护
      清洁刷
      卡入式
      • 准确修剪器
      • 鼻毛修剪器
      • 洁面刷
      包含精准胡须造型器

    • 软件

      软件更新
      飞利浦提供从购买日期起为期 2 年的相关软件更新
      App
      Philips Home+
      智能手机兼容性
      与一系列 iPhone 和 Android™ 设备兼容。有关详细信息，请访问 philips.com/s7000-support。
      蓝牙®
      版本 4.1，距离 10m

    • 功率

      自动电压
      100-240 伏
      使用时间
      50 分钟
      充电
      • 1 小时充满电
      • 快速充电 5 分钟可剃须 1 次
      电池类型
      锂离子
      待机功耗
      0.15  瓦
      最大功耗
      5.4  瓦

    • 服务

      2 年全球保修
      替换刀头 SH70
      每 2 年更换一次

    • 剃须性能

      智能贴合
      多向轮廓跟踪剃须
      亲肤
      • 微珠舒适圈
      • 个人剃须计划
      • 智能胡须感应系统
      剃须系统
      温和精准刀片

    • 操作简易

      清洁
      全身水洗
      干湿两用
      干湿两用
      显示屏
      • “拔出插头即可使用”指示
      • 1 格电池指示
      工作中
      只能无线操作

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