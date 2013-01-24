即使在敏感肌肤上也可贴面剃须
飞利浦 7000 系列剃须刀专为敏感部位贴面剃须而精心打造。提供个性化指导，与皮肤科专家共同开发，这有助于存在不同肌肤问题的男士，缓解他们所面临的特定皮肤问题。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
即使在敏感肌肤上也可贴面剃须
飞利浦 7000 系列剃须刀专为敏感部位贴面剃须而精心打造。提供个性化指导，与皮肤科专家共同开发，这有助于存在不同肌肤问题的男士，缓解他们所面临的特定皮肤问题。 查看所有优势
即使在敏感肌肤上也可贴面剃须
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即使在敏感肌肤上也可贴面剃须
飞利浦 7000 系列剃须刀专为敏感部位贴面剃须而精心打造。提供个性化指导，与皮肤科专家共同开发，这有助于存在不同肌肤问题的男士，缓解他们所面临的特定皮肤问题。 查看所有优势
尽享飞利浦高级微珠技术带来的流畅顺滑的肌肤体验。剃须刀从空气动力学的滑动原理中汲取灵感，涂有成千上万颗微小的玻璃状球体，塑就更加出色的皮肤舒适度。
借助高精准硬化剃须刀片，即使在敏感肌肤上也可贴面剃须。精心设计的刀刃可实现精准剃须，有效减少拉扯或重复剃须，即使三天短茬也不在话下。
即使在密集部分也可实现高效剃须。剃须刀可感应胡须密度，并根据需要自动调节功率。
获取自适应建议，解决发红、剃刀烧伤或毛发内生等特殊的皮肤问题。此计划与皮肤科专家共同开发，并且通过 GroomTribe 应用程序提供有关剃须习惯和技巧的建议。此应用程序可跟踪您的剃须进程并调整建议，从而带来更加出众的剃须效果。
浮动刀头可轻松贴合面部和颈部曲线，轻松剃除各曲线处的胡须。无需用力按压即可实现贴面剃须，从而有效减少对皮肤造成的压力。
使用根据您皮肤自定义的推荐速度设置进行剃须，或通过 GroomTribe 应用程序选择您自己的速度设置。选项包括正常、敏感和超敏感。
根据您的需要调整剃须方式。借助干湿两用功能，您可以进行舒适的干剃或清新净爽的湿剃。您甚至可以在沐浴时使用凝胶或泡沫进行剃须。
采用卡入式精确修剪器打造非凡造型。它适用于维护须髭和修剪鬓角。
借助专用清洁系统，让您的剃须刀焕然一新。只需轻触按钮，即可清洁和润滑剃须刀并为其充电。
一次充满电即可进行 50 分钟无线剃须
高效节能的锂离子电池只需 1 小时即可为剃须刀充满电
剃须性能
软件
操作简易
功率
服务
附件