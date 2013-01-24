针对您的皮肤状况自动设定优化模式

您的剃须刀和洁面刷已经根据皮肤检测结果而优化。根据皮肤情况，为您设置了中性、干性、油性以及敏感性皮肤四个模式中的其中一种。运行速度和时间设置同样也已针对您的皮肤状态调整。