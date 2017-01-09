全自动程序设置针对您的皮肤状况而优化

根据您的皮肤评估结果优化您的剃须刀和洁面刷。 根据您的皮肤状况：中性、干性、油性或敏感皮肤，系统会选择适合您的剃须程序。在每个程序,旋转速度和时间设置将针对您的肌肤情况作出调节，更有针对性的保护您的皮肤。