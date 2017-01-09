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    FaceSmart 智能面部护理套装

    S7980/68

    智臻净颜，专属定制

    荣幸地向您推荐飞利浦智能剃须护肤套装，它将根据您的皮肤状况，智能定制适合您肤质的剃须护肤方案，自动完成剃须刀及洁面刷的设置，调整为适合您皮肤的剃须和清洁模式，并为您提供相关护肤建议。

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥2,999.00

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    智臻净颜，专属定制

    智能Skin Analyst技术,升级您的面部护理体验

    • FaceSmart 智臻剃须刀
    • FaceSmart 洁面刷
    • SkinAnalyst 智臻皮肤检测仪
    • SkinAnalyst智臻男士面部护理app

    专为卓越剃须效果和直观易用而生

    FaceSmart 剃须刀的设计在各个方面都很出色，五向轮廓跟踪剃须刀头，全方位贴合舒适体验。微珠舒适环可减少摩擦，令剃须更加顺滑。创新 V 形精确切剃系统，可将须发提起，形成封闭的剃须状态。此外，干湿双剃，多功能 LED 显示屏，使其易于使用。

    专门针对性能和耐用性的智能剃须刀

    为了便于您的使用，可选择充电 1 小时之后使用长达 50 分钟的脸部智能剃须，或是快速充电后进行一次完整剃须。飞利浦 FaceSmart 智臻剃须刀享受两年全球质保，支持全身水洗。这款剃须刀独具个性、持久耐用，确保您每次剃须的舒适体验。

    如丝般柔软的刷毛带给您轻柔的深层清洁感受

    只需将洁面刷安置于手柄，将适量洗面奶置于刷头上。17200 条振动刷毛能轻柔地深层清洁，即使是脸上难以清洁到的部位，使您的脸部皮肤光滑健康。

    独一无二的 SkinAnalyst 提供量身定制的肌肤护理建议

    飞利浦首次推出智臻皮肤检测仪 SkinAnalyst，将皮肤检测仪安置于手机上，并连接到 APP，优化您的日常护肤程序。

    利用我们的 FaceSmart 剃须刀个性化您的剃须体验

    飞利浦全新 FaceSmart 智臻剃须刀，升级您的日常剃须体验。根据 SkinAnalyst 智能皮肤分析结果，针对不同肌肤状况定制剃须模式，数据即可通过蓝牙传输至剃须刀手柄 此时只需将剃须刀头连接至手柄，即可开始享受为您个性化定制的剃须模式。

    利用我们的 FaceSmart 洁面刷个性化您的洁面体验

    飞利浦全新 FaceSmart 智臻男士面部护理套装升级您的日常洁肤体验。根据 SkinAnalyst 智能皮肤分析结果，针对不同肌肤状况定制清洁模式，数据即可通过蓝牙传输至须刀手柄。此时只需将洁面刷连接至手柄，即可开始个性化洁面程序，有效清洁面部肌肤。

    全自动程序设置针对您的皮肤状况而优化

    根据您的皮肤评估结果优化您的剃须刀和洁面刷。 根据您的皮肤状况：中性、干性、油性或敏感皮肤，系统会选择适合您的剃须程序。在每个程序,旋转速度和时间设置将针对您的肌肤情况作出调节，更有针对性的保护您的皮肤。

    分析皮肤的油分和水分，更好定制您的护肤剃须模式

    无论您的肌肤是偏油、干燥或混合性，SkinAnalyst 传感器（仅兼容 iPhone 6、6 Plus、6S 、6S Plus）准确地测量您肌肤的含油及含水量，让您更从容掌控一切。

    评估并指导您，只为获得最佳护肤体验

    SkinAnalyst 智臻男士面部护理 APP 将根据您的皮肤情况，推荐适合您的护肤程序。坚持使用 SkinAnalyst APP 将有助改善您的面部肌肤。

    从我们和皮肤专家共同研发的 APP 获得皮肤指导，针对中国男性皮肤研制

    探索对您有效的护肤方式 – 携手中国皮肤护理专家打造培训课程，给您的皮肤提供最好的护理建议。

    根据外部环境变化，适时提供护肤建议

    SkinAnalyst 应用程序不仅会观察您的皮肤，也可以调取外部环境的智能数据（例如，实时天气状况），以便为您提供准确的皮肤护理建议。例如，当室外阳光强烈，SkinAnalyst app会告诉您如何更好地保护您的皮肤。

    技术规格

    • 附件

      卡入式
      控油洁面刷
      收纳盒
      旅行袋
      维护
      • 清洁刷
      • 保护盖

    • 软件

      App
      • 飞利浦 SkinAnalyst 应用程序
      • 通过蓝牙® 连接
      蓝牙®
      • 10 米范围
      • 版本 4.1（蓝牙® 智能）
      iPad 兼容性
      不适用
      iPhone 兼容性
      • iPhone 6S
      • iPhone 6S Plus
      • iPhone 6
      • iPhone 6 Plus
      • iOS 版本 7 及更高版本
      Android 手机和平板电脑
      不适用

    • 功率

      自动电压
      100-240 伏
      电池类型
      锂离子
      充电
      • 1 小时充满电
      • 快速充电 5 分钟可剃须 1 次
      使用时间
      50 分钟/17 次剃须
      待机功耗
      0.15  瓦
      最大功耗
      5.4  瓦

    • 设计

      把手
      人体工学设计

    • 服务

      替换刀头
      每 2 年更换一次 SH70
      2 年保修
      洁面刷 RQ560 或 RQ563
      每 3-6 个月更换一次

    • 剃须性能

      剃须系统
      • 温和准确切剃系统 PRO 刀片
      • 升级双层刀片设计
      亲肤
      • 微珠舒适圈
      • 干湿两用
      智能贴合
      5 向浮动贴面剃须刀头

    • 操作简易

      显示屏
      • 应用程序通知指示灯
      • 敏感剃须设置
      • 蓝牙指示灯
      • % 电池电量指示灯
      • 电池电量不足指示灯
      • 充电显示灯
      • 旅行锁指示灯
      清洁
      全身水洗
      干湿两用
      干湿两用
      工作中
      无线使用

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