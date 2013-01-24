智臻净颜，专属定制
荣幸地向您推荐飞利浦智能剃须护肤套装，它将根据您的皮肤状况，智能定制适合您肤质的剃须护肤方案，自动完成剃须刀及洁面刷的设置，调整为适合您皮肤的剃须和清洁模式，并为您提供相关护肤建议。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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智臻净颜，专属定制
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FaceSmart 剃须刀的设计在各个方面都很出色，五向轮廓跟踪剃须刀头，全方位贴合舒适体验。微珠舒适环可减少摩擦，令剃须顺滑。创新 V 形准确切剃系统，可将须发提起，形成封闭的剃须状态。此外，干湿双剃，多功能 LED 显示屏，使其易于使用。
为了便于您的使用，可选择充电 1 小时之后使用长达 50 分钟的脸部智能剃须，或是快速充电后进行一次完整剃须。飞利浦 FaceSmart 智臻剃须刀享受两年全球质保，支持全身水洗。这款剃须刀独具个性、持久耐用，确保您每次剃须的舒适体验。
只需将洁面刷安置于手柄，将适量洗面奶置于刷头上。17200 条振动刷毛能轻柔地深层清洁，即使是脸上难以清洁到的部位，使您的脸部皮肤光滑健康。
飞利浦推出智臻皮肤检测仪 SkinAnalyst，将皮肤检测仪安置于手机上，并连接到 APP，优化您的日常护肤程序。
飞利浦全新 FaceSmart 智臻剃须刀，升级您的日常剃须体验。根据 SkinAnalyst 智能皮肤分析结果，针对不同肌肤状况定制剃须模式，数据即可通过蓝牙传输至剃须刀手柄 此时只需将剃须刀头连接至手柄，即可开始个性化剃须程序，享受较佳剃须效果。
飞利浦全新FaceSmart智臻男士面部护理套装升级您的日常洁肤体验.根据SkinAnalyst智能皮肤分析结果,针对不同肌肤状况定制清洁模式,数据即可通过蓝牙传输至须刀手柄. 此时只需将洁面刷连接至手柄,即可开始个性化洁面程序,享受较佳清洁护肤效果。
您的剃须刀和洁面刷已经根据皮肤检测结果而优化。根据皮肤情况，为您设置了中性、干性、油性以及敏感性皮肤四个模式中的其中一种。运行速度和时间设置同样也已针对您的皮肤状态调整。
无论是油性、干性或混合性皮肤，SkinAnalyst 智臻皮肤检测仪(适用于 iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus)通过准确测量油分和水分，让您掌握皮肤状况。
SkinAnalyst 智臻男士面部护理 APP 将根据您的皮肤情况，推荐适合您的护肤程序。坚持使用 SkinAnalyst APP 将有助改善您的面部肌肤。
探索对您有效的护肤方式 – 携手中国皮肤护理专家打造培训课程，给您的皮肤提供较好的护理建议。
SkinAnalyst 应用程序不仅会观察您的皮肤，也可以调取外部环境的智能数据（例如，实时天气状况），以便为您提供准确的皮肤护理建议。例如，当室外阳光强烈，SkinAnalyst app会告诉您如何保护您的皮肤。
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