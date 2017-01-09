FaceSmart 剃须刀的设计在各个方面都很出色，五向轮廓跟踪剃须刀头，全方位贴合舒适体验。微珠舒适环可减少摩擦，令剃须更加顺滑。创新 V 形精确切剃系统，可将须发提起，形成封闭的剃须状态。此外，干湿双剃，多功能 LED 显示屏，使其易于使用。
为了便于您的使用，可选择充电 1 小时之后使用长达 50 分钟的脸部智能剃须，或是快速充电后进行一次完整剃须。飞利浦 FaceSmart 智臻剃须刀享受两年全球质保，支持全身水洗。这款剃须刀独具个性、持久耐用，确保您每次剃须的舒适体验。
只需将洁面刷安置于手柄，将适量洗面奶置于刷头上。17200 条振动刷毛能轻柔地深层清洁，即使是脸上难以清洁到的部位，使您的脸部皮肤光滑健康。
飞利浦首次推出智臻皮肤检测仪 SkinAnalyst，将皮肤检测仪安置于手机上，并连接到 APP，优化您的日常护肤程序。
飞利浦全新 FaceSmart 智臻剃须刀，升级您的日常剃须体验。根据 SkinAnalyst 智能皮肤分析结果，针对不同肌肤状况定制剃须模式，数据即可通过蓝牙传输至剃须刀手柄 此时只需将剃须刀头连接至手柄，即可开始享受为您个性化定制的剃须模式。
飞利浦全新 FaceSmart 智臻男士面部护理套装升级您的日常洁肤体验。根据 SkinAnalyst 智能皮肤分析结果，针对不同肌肤状况定制清洁模式，数据即可通过蓝牙传输至须刀手柄。此时只需将洁面刷连接至手柄，即可开始个性化洁面程序，有效清洁面部肌肤。
根据您的皮肤评估结果优化您的剃须刀和洁面刷。 根据您的皮肤状况：中性、干性、油性或敏感皮肤，系统会选择适合您的剃须程序。在每个程序,旋转速度和时间设置将针对您的肌肤情况作出调节，更有针对性的保护您的皮肤。
无论您的肌肤是偏油、干燥或混合性，SkinAnalyst 传感器（仅兼容 iPhone 6、6 Plus、6S 、6S Plus）准确地测量您肌肤的含油及含水量，让您更从容掌控一切。
SkinAnalyst 智臻男士面部护理 APP 将根据您的皮肤情况，推荐适合您的护肤程序。坚持使用 SkinAnalyst APP 将有助改善您的面部肌肤。
探索对您有效的护肤方式 – 携手中国皮肤护理专家打造培训课程，给您的皮肤提供最好的护理建议。
SkinAnalyst 应用程序不仅会观察您的皮肤，也可以调取外部环境的智能数据（例如，实时天气状况），以便为您提供准确的皮肤护理建议。例如，当室外阳光强烈，SkinAnalyst app会告诉您如何更好地保护您的皮肤。
附件
软件
功率
设计
服务
剃须性能
操作简易
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。