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FaceSmart

智能面部护理套装

S7980/68
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    FaceSmart 智能面部护理套装

    S7980/68

    智臻净颜，专属定制

    荣幸地向您推荐飞利浦智能剃须护肤套装，它将根据您的皮肤状况，智能定制适合您肤质的剃须护肤方案，自动完成剃须刀及洁面刷的设置，调整为适合您皮肤的剃须和清洁模式，并为您提供相关护肤建议。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥2,999.00

    FaceSmart 智能面部护理套装

    智臻净颜，专属定制

    荣幸地向您推荐飞利浦智能剃须护肤套装，它将根据您的皮肤状况，智能定制适合您肤质的剃须护肤方案，自动完成剃须刀及洁面刷的设置，调整为适合您皮肤的剃须和清洁模式，并为您提供相关护肤建议。 查看所有优势

    智臻净颜，专属定制

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    FaceSmart 智能面部护理套装

    智臻净颜，专属定制

    荣幸地向您推荐飞利浦智能剃须护肤套装，它将根据您的皮肤状况，智能定制适合您肤质的剃须护肤方案，自动完成剃须刀及洁面刷的设置，调整为适合您皮肤的剃须和清洁模式，并为您提供相关护肤建议。 查看所有优势

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      智臻净颜，专属定制

      智能Skin Analyst技术,升级您的面部护理体验

      • FaceSmart 智臻剃须刀
      • FaceSmart 洁面刷
      • SkinAnalyst 智臻皮肤检测仪
      • SkinAnalyst智臻男士面部护理app

      一款智能剃须刀专为卓越体验和杰出剃须效果而设计

      FaceSmart 剃须刀的设计在各个方面都很出色，五向轮廓跟踪剃须刀头，全方位贴合舒适体验。微珠舒适环可减少摩擦，令剃须顺滑。创新 V 形准确切剃系统，可将须发提起，形成封闭的剃须状态。此外，干湿双剃，多功能 LED 显示屏，使其易于使用。

      一款智能剃须刀专为性能持久耐用设计

      为了便于您的使用，可选择充电 1 小时之后使用长达 50 分钟的脸部智能剃须，或是快速充电后进行一次完整剃须。飞利浦 FaceSmart 智臻剃须刀享受两年全球质保，支持全身水洗。这款剃须刀独具个性、持久耐用，确保您每次剃须的舒适体验。

      洁面刷的柔软顺滑刷毛为您提供深层净护

      只需将洁面刷安置于手柄，将适量洗面奶置于刷头上。17200 条振动刷毛能轻柔地深层清洁，即使是脸上难以清洁到的部位，使您的脸部皮肤光滑健康。

      智能Skin Analyst技术提供定制给您的护肤建议

      飞利浦推出智臻皮肤检测仪 SkinAnalyst，将皮肤检测仪安置于手机上，并连接到 APP，优化您的日常护肤程序。

      FaceSmart智臻剃须刀让您定制专属剃须模式

      飞利浦全新 FaceSmart 智臻剃须刀，升级您的日常剃须体验。根据 SkinAnalyst 智能皮肤分析结果，针对不同肌肤状况定制剃须模式，数据即可通过蓝牙传输至剃须刀手柄 此时只需将剃须刀头连接至手柄，即可开始个性化剃须程序，享受较佳剃须效果。

      FaceSmart洁面刷让您定制专属洁面模式

      飞利浦全新FaceSmart智臻男士面部护理套装升级您的日常洁肤体验.根据SkinAnalyst智能皮肤分析结果,针对不同肌肤状况定制清洁模式,数据即可通过蓝牙传输至须刀手柄. 此时只需将洁面刷连接至手柄,即可开始个性化洁面程序,享受较佳清洁护肤效果。

      针对您的皮肤状况自动设定优化模式

      您的剃须刀和洁面刷已经根据皮肤检测结果而优化。根据皮肤情况，为您设置了中性、干性、油性以及敏感性皮肤四个模式中的其中一种。运行速度和时间设置同样也已针对您的皮肤状态调整。

      分析皮肤的油分和水分，定制您的护肤剃须模式

      无论是油性、干性或混合性皮肤，SkinAnalyst 智臻皮肤检测仪(适用于 iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus)通过准确测量油分和水分，让您掌握皮肤状况。

      给您适合的护肤建议

      SkinAnalyst 智臻男士面部护理 APP 将根据您的皮肤情况，推荐适合您的护肤程序。坚持使用 SkinAnalyst APP 将有助改善您的面部肌肤。

      从我们和皮肤专家共同研发的 APP 获得皮肤指导，针对中国男性皮肤研制

      探索对您有效的护肤方式 – 携手中国皮肤护理专家打造培训课程，给您的皮肤提供较好的护理建议。

      根据外部环境变化，适时提供护肤建议

      SkinAnalyst 应用程序不仅会观察您的皮肤，也可以调取外部环境的智能数据（例如，实时天气状况），以便为您提供准确的皮肤护理建议。例如，当室外阳光强烈，SkinAnalyst app会告诉您如何保护您的皮肤。

      技术规格

      • 软件

        App
        • 飞利浦 SkinAnalyst 应用程序
        • 通过蓝牙® 连接
        蓝牙®
        • 10 米范围
        • 版本 4.1（蓝牙® 智能）
        iPhone 兼容性
        • iPhone 6S
        • iPhone 6S Plus
        • iPhone 6
        • iPhone 6 Plus
        • iOS 版本 7 及更高版本
        iPad 兼容性
        不适用
        Android 手机和平板电脑
        不适用

      • 剃须性能

        剃须系统
        • 温和准确切剃系统 PRO 刀片
        • 升级双层刀片设计
        智能贴合
        5 向浮动贴面剃须刀头
        SkinComfort
        • 顺滑舒适环
        • 干湿两用

      • 附件

        卡入式
        控油洁面刷
        维护
        • 清洁刷
        • 保护盖
        旅行软袋
        旅行盒

      • 功率

        电池类型
        锂离子
        使用时间
        50 分钟/17 次剃须
        充电
        • 1 小时充满电
        • 快速充电 5 分钟可剃须 1 次
        自动电压
        100-240 伏
        最大功耗
        5.4  瓦
        待机功耗
        0.15  瓦

      • 操作简易

        显示屏
        • 应用程序通知指示灯
        • 敏感剃须设置
        • 蓝牙指示灯
        • % 电池电量指示灯
        • 电池电量不足指示灯
        • 充电显示灯
        • 旅行锁指示灯
        清洁
        可全身水洗
        干湿两用
        干湿两用
        工作中
        无线使用

      • 设计

        手柄
        人体工程学手柄和操作

      • 服务

        2 年保修
        Y
        替换刀头
        每 2 年更换一次 SH70
        洁面刷 RQ560 或 RQ563
        每 3-6 个月更换一次

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