搜索词

  • 高效净剃，倍感舒适 高效净剃，倍感舒适 高效净剃，倍感舒适

    Shaver series 8000 干湿两用电动剃须刀

    S8055/03

    高效净剃，倍感舒适

    飞利浦 8000 系列可高效剃须，现在每次可剃除更多须发**。该剃须刀采用先进的 SkinIQ 技术，可感应并适应您的须发密度，从而改善肌肤舒适度。

    查看所有优势

    Shaver series 8000 干湿两用电动剃须刀

    相似产品

    See all 系列剃须刀

    高效净剃，倍感舒适

    采用 SkinIQ 肌能感应科技

    • SteelPrecision 刀片
    • 动态动力自适应传感器
    • 360 度灵动刀头
    • 须发引入精准刀头
    灵活的刀头紧贴您的面部轮廓

    灵活的刀头紧贴您的面部轮廓

    360 度灵动刀头可轻松紧贴您的面部轮廓。它们旨在帮助您在不影响舒适度和剃须效果的情况下做出流畅的动作。

    引导须发，实现精确高效的剃须

    引导须发，实现精确高效的剃须

    使用须发引入精准刀头正确了解每处细节。即使在难以触及的棘手区域，它们也能将须发引导至有效的修剪位置，因此您无需费力即可获得精确的剃须效果。

    自动调节切剃力度，方便省力

    自动调节切剃力度，方便省力

    了解您正在使用动态动力自适应传感器的理想切割功率大小。它每秒读取您的须发密度 250 次，并自动调整以保持轻柔、轻松的剃须效果。

    1 小时内充满电，高效节能

    这款剃须刀采用高效节能的锂离子电池设计，只需一小时即可完全充电。如果您赶时间，5 分钟的快速充电就足够您刮一次胡子了。

    充满电后可持续使用长达 60 分钟。

    一次充满电可让您进行长达 60 分钟的无线剃须。

    湿剃、干剃或淋浴时剃须

    无论您喜欢哪种剃须方式，剃须刀都能满足您的需求。您可选择舒适干剃，也可选择清爽湿剃。与啫喱或剃须泡沫配合使用或在淋浴时使用。

    USB-A 充电

    在飞利浦，我们在产品创造的各个方面推动可持续发展。我们的目标是减少浪费并最大限度地减少我们投放市场的 USB 适配器数量。如果您需要适配器，请通过客户服务中心联系我们：www.philips.com/support

    始终如一的强劲净剃表现

    45 片欧洲进口的锋利自研磨刀片，每分钟可完成高达 90,000 次切剃，每次滑动可切剃更多须发**。

    采用优质材料制成，经久耐用

    飞利浦 8000 系列采用钯金属等优质材料制成，因此使用寿命更长，而且更环保。

    直观的 LED 显示屏带来流畅的体验

    通过查看精美简单的 LED 显示屏，获得有关电池电量、旅行锁状态和清洁等重要功能的即时反馈。这有助于获得更顺畅、更直观的剃须体验。

    一触即开，便于清洁

    要清洁剃须刀，只需按下一键式按钮即可打开剃须刀，冲洗干净即可。

    技术规格

    • 附件

      附件
      鼻毛修剪器
      旅行和存放
      收纳盒

    • 功率

      充电
      • 1 小时充满电
      • 5 分钟快速充电
      • USB-A
      使用时间
      60 分钟
      电池类型
      锂电池
      待机功耗
      0.04  瓦
      输入电压
      5 V
      最大输入功率
      4.5 瓦

    • 设计

      颜色
      渐变色 - 木兰紫至蓝色
      把手
      橡胶手柄
      剃须刀头
      五边形

    • 服务

      2 年保修
      • 注册即可再享受 3 年保修
      更换刀头 SH71
      每 2 年更换一次 SH71

    • 剃须性能

      智能贴合
      360 度灵动刀头
      剃须系统
      精钢精准刀片*
      SkinIQ 肌能感应科技
      动态动力自适应传感器

    • 操作简易

      干湿两用
      干湿两用
      显示屏
      • 电池电量指示灯
      • 旅行锁
      • LED屏幕
      清洁
      • 一触即开
      • 全身水洗

    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

    推荐产品

    最近查看的产品

    • * 采用耐腐蚀的优质瑞典钢材
    • ** 与飞利浦系列 3000 对比测试

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。