我们获得专利的 Lift & Cut 旋转技术可将毛发轻轻地从其根部向外拉，然后在接近皮肤（与皮肤相距接近 0.00 毫米）的水平上精准切割毛发，刀片甚至不会接触到您的皮肤。
飞利浦旋转式剃须刀专为自然生长的毛发而设计，360 度旋转刀片可切割朝任何方向生长的毛发。双层精钢精准刀片每分钟可切割多达 6,000,000 次，每次剔除更多毛发**。
使用适当的压力是贴面性和皮肤保护的关键。剃须刀中的高级传感器可以读取您施加的压力，当您按压的力度过大或过小时，创新的光信号就会显示。畅享适合您的个性化剃须体验。
这款飞利浦电动剃须刀专为贴合您的面部甚至颈部轮廓而设计，具有可 360° 旋转的完全灵活的刀头，为您带来彻底、舒适的剃须体验。
我们的剃须刀设计卓越，并提供 5年保修，让您尽享极致的可靠性和性能。重复剃须超耐久。
剃须刀头与皮肤之间有一层保护性涂层。该涂层由每平方厘米多达250,000颗微珠组成，可将顺滑度提高达 30%***，最大限度地减少刺激。
这款电动剃须刀采用智能面部毛发感应技术，每秒可读取毛发密度 500 次。动力自适应传感器可自动调节切割功率，让剃须过程毫不费力且更加轻柔。
将剃须刀与飞利浦剃须应用程序配对，尽享出色的剃须体验****。剃须、跟踪肌肤状态、个性化剃须设置、掌握剃须技巧，从而实现贴合亲肤的剃须效果。
功能强大的清洁中心，只需 1 分钟即可彻底清洁并润滑您的剃须刀，使剃须刀更持久地保持理想状态。清洁中心比水的清洁效果提升 10 倍*****。该清洁中心是世界范围内相对较小的清洁中心，因此，可以轻松存放和随身携带。
通过用再生塑料替代 30% 的内部塑料，我们在生产中节省了大量原生塑料。此外，我们的刀片由 80% 的回收钢材制成，并在 100% 使用可再生能源的工厂生产。
首款采用动态 OLED 显示屏的飞利浦剃须刀，可通过清晰、顺畅的动画显示每个剃须刀的功能和通知。直观界面包括 SkinIQ 指导、电池状态、清洁建议等。
根据您的需要调整剃须方式。借助干湿两用功能，您可以进行舒适的干剃或清新净爽的湿剃。您甚至可以在沐浴时使用凝胶或泡沫进行剃须。
使用剃须刀的弹出式精准修剪器完成造型。它集成到剃须刀的机身中，是留须髭和修剪鬓角的理想方式。
此先进充电系统为您提供两种方便的选择：充满电后运行 60 分钟，或快速充电后使用一次。
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