使用 Pressure Guard 传感器时，可始终保持理想压力

使用适当的压力是贴面性和皮肤保护的关键。剃须刀中的高级传感器可以读取您施加的压力，当您按压的力度过大或过小时，创新的光信号就会显示。畅享适合您的个性化剃须体验。