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    Shaver series 9000 搭载 SkinIQ 技术的干湿两用电动剃须刀

    S9935/50

    个性智剃，高定体验

    飞利浦 9000 系列电须刀搭载全新智能科技，配合光圈进行智能压力追踪，带来卓越贴面净剃。该剃须刀采用 SkinIQ 技术，可感应并适应您的需求，为您带来个性化剃须体验。

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    Shaver series 9000 搭载 SkinIQ 技术的干湿两用电动剃须刀

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    个性智剃，高定体验

    SkinIQ 肌肤智能科技，轻松感应，贴心适配

    • 压力感应科技
    • 双轨精钢精准刀片*
    • Pressure Guard 传感器
    • 360 度灵动刀头
    • 保修期5年*****
    Lift & Cut 剃须系统贴合肌肤

    Lift & Cut 剃须系统贴合肌肤

    我们获得专利的 Lift & Cut 旋转技术可将毛发轻轻地从其根部向外拉，然后在接近皮肤（与皮肤相距接近 0.00 毫米）的水平上精准切割毛发，刀片甚至不会接触到您的皮肤。

    360 度旋转刀片可从各个方向切剃毛发

    360 度旋转刀片可从各个方向切剃毛发

    飞利浦旋转式剃须刀专为自然生长的毛发而设计，360 度旋转刀片可切割朝任何方向生长的毛发。双层精钢精准刀片每分钟可切割多达 6,000,000 次，每次剔除更多毛发**。

    使用 Pressure Guard 传感器时，可始终保持理想压力

    使用 Pressure Guard 传感器时，可始终保持理想压力

    使用适当的压力是贴面性和皮肤保护的关键。剃须刀中的高级传感器可以读取您施加的压力，当您按压的力度过大或过小时，创新的光信号就会显示。畅享适合您的个性化剃须体验。

    使用 360 度灵动刀头，适应您的轮廓

    使用 360 度灵动刀头，适应您的轮廓

    这款飞利浦电动剃须刀专为贴合您的面部甚至颈部轮廓而设计，具有可 360° 旋转的完全灵活的刀头，为您带来彻底、舒适的剃须体验。

    经久耐用：保修期5年******

    经久耐用：保修期5年******

    我们的剃须刀设计卓越，并提供 5年保修，让您尽享极致的可靠性和性能。重复剃须超耐久。

    使用微珠舒适圈，顺滑度提高 30%***

    使用微珠舒适圈，顺滑度提高 30%***

    剃须刀头与皮肤之间有一层保护性涂层。该涂层由每平方厘米多达250,000颗微珠组成，可将顺滑度提高达 30%***，最大限度地减少刺激。

    动力自适应传感器可根据胡须密度调节

    动力自适应传感器可根据胡须密度调节

    这款电动剃须刀采用智能面部毛发感应技术，每秒可读取毛发密度 500 次。动力自适应传感器可自动调节切割功率，让剃须过程毫不费力且更加轻柔。

    飞利浦剃须应用程序带给您更好的剃须体验

    飞利浦剃须应用程序带给您更好的剃须体验

    将剃须刀与飞利浦剃须应用程序配对，尽享出色的剃须体验****。剃须、跟踪肌肤状态、个性化剃须设置、掌握剃须技巧，从而实现贴合亲肤的剃须效果。

    只需 1 分钟即可进行深层清洁，实现卫生剃须

    只需 1 分钟即可进行深层清洁，实现卫生剃须

    功能强大的清洁中心，只需 1 分钟即可彻底清洁并润滑您的剃须刀，使剃须刀更持久地保持理想状态。清洁中心比水的清洁效果提升 10 倍*****。该清洁中心是世界范围内相对较小的清洁中心，因此，可以轻松存放和随身携带。

    为您，也为地球

    为您，也为地球

    通过用再生塑料替代 30% 的内部塑料，我们在生产中节省了大量原生塑料。此外，我们的刀片由 80% 的回收钢材制成，并在 100% 使用可再生能源的工厂生产。

    OLED 显示屏，提供动态 SkinIQ 和剃须刀通知

    OLED 显示屏，提供动态 SkinIQ 和剃须刀通知

    首款采用动态 OLED 显示屏的飞利浦剃须刀，可通过清晰、顺畅的动画显示每个剃须刀的功能和通知。直观界面包括 SkinIQ 指导、电池状态、清洁建议等。

    选择方便的干式剃须，或清爽的湿剃

    根据您的需要调整剃须方式。借助干湿两用功能，您可以进行舒适的干剃或清新净爽的湿剃。您甚至可以在沐浴时使用凝胶或泡沫进行剃须。

    手柄中集成有精准修剪器

    使用剃须刀的弹出式精准修剪器完成造型。它集成到剃须刀的机身中，是留须髭和修剪鬓角的理想方式。

    充满电后，可提供 60 分钟无线剃须

    此先进充电系统为您提供两种方便的选择：充满电后运行 60 分钟，或快速充电后使用一次。

    技术规格

    • SmartClick 附件

      适合产品型号
      RQ585/51 不适配有角刀头类型

    • 附件

      收纳盒
      旅行收藏盒
      清洁中心
      • 随附 1 个须刀清洁液
      集成弹出式修剪器

    • 功率

      充电
      • 1 小时充满电
      • 5 分钟快速充电
      使用时间
      60 分钟
      电池类型
      锂电池

    • 设计

      表面处理
      永恒的典雅
      把手
      人体工学设计
      颜色
      深蓝色

    • 服务

      替换刀头
      每 2 年更换一次 SH91
      2 + 3 年保修*****

    • 剃须性能

      剃须系统
      • 提须及切剃系统
      • 双倍精钢精准刀片
      智能贴合
      360 度灵动刀头
      SkinIQ 肌能感应科技
      • 动力自适应传感器
      • 微珠舒适圈
      • 动态感应传感器
      • 压力感应科技

    • 操作简易

      干湿两用
      干湿两用
      清洁
      • 无线清洁中心
      • 一触即开
      • 全身水洗
      显示屏
      % 电池电量指示灯

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    • 采用耐腐蚀的优质瑞典钢材
    • * 与上一代飞利浦 S9000 相比
    • * * 与非涂层材料相比
    • * * * 基于飞利浦系列 S7000 和 Philips Home+ 应用程序用户（2019 年）
    • * * * * 分别使用清洁液和水进行清洁，然后对比各自剃须残留情况
    • *****2 年保修（购买后 90 天内在 Philips.com 上注册，可享3年延长保修）。

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