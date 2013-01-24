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无线 HiFi 耳机

SBCHC8440/40
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    无线 HiFi 耳机

    SBCHC8440/40

    充电式设计

    使用最新的高质量 FM 无线立体声耳机，摆脱线缆束缚，自在走动中享受音乐。

    无线 HiFi 耳机

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      三向调整功能使您的耳罩佩带更为舒适，并能享受到更佳的低音效果

      正是由于这款三向可调整耳罩能够与您的耳朵完美贴合在一起，您不但会获得舒适的佩带感觉，还能领略到更加震撼的低音性能。

      轻巧设计增加了长时间使用的舒适感

      耐用、轻巧的一流材质，令长时间配戴倍感舒适。

      ALC 有助于避免输入信号的音频失真

      这种智能电子电路可将音频输入电平自动调整为适当的电平，从而避免了失真而且不会影响收听效果。

      32 毫米喇叭驱动器可确保高品质音效

      32 毫米喇叭驱动器是个外形小巧却功能强大的元件，任何指定的输入功率下都能够保证不失真的高品质音效。

      FM 无线传输功能使您的行动不会受到束缚

      拥有可以穿透墙壁的高频 FM 无线传输，即使身处其它房间也不会影响收听效果。

      从 2 个通道中选择，以便减少干扰

      有了两个传输通道可供选择，使您聆听的乐趣得到保障，因为您可以方便地切换到收听效果最佳的通道上。

      使用充电电池节省花费

      耳机套件包括用于为电池充电的装置。

      技术规格

      • 音响

        原声系统
        已关闭
        频率响应
        10 - 20 000  赫兹
        磁铁型
        钕制
        灵敏度
        100 dB
        扬声器直径
        32 毫米

      • 调谐器/接收/发送

        声道分离
        > 30 dB
        导频音频率
        19  kHz
        有效范围
        100 米
        载波频率范围
        863.0 - 865.0 MHz
        调制
        FM
        频道数
        2

      • 方便

        电池充电显示灯
        电池电量低显示灯
        双重 PLL
        工作时间
        +/- 15 小时
        自动断电

      • 电源

        耳机
        2 节 1.5 伏镍氢 R03/AAA
        电源传输装置
        交流/直流变压器 12V/200mA

      • 外箱

        净重
        6.06  千克
        高度
        33  厘米
        长度
        45  厘米
        净重
        3.708  千克
        自重
        2.352  千克
        宽度
        34.5  厘米

      • 包装尺寸

        厚度
        10.6  厘米
        净重
        0.883  千克
        高度
        30.9  厘米
        净重
        0.618  千克
        自重
        0.265  千克
        宽度
        21.5  厘米

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • SHC AC-DC 适配器
      • SHC 3.5-6.3 适配器
      • 电池

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