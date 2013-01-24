包装盒中的其他物品
- SHC AC-DC 适配器
- SHC 3.5-6.3 适配器
- 电池
充电式设计
使用最新的高质量 FM 无线立体声耳机，摆脱线缆束缚，自在走动中享受音乐。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
充电式设计
使用最新的高质量 FM 无线立体声耳机，摆脱线缆束缚，自在走动中享受音乐。
充电式设计
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如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
充电式设计
使用最新的高质量 FM 无线立体声耳机，摆脱线缆束缚，自在走动中享受音乐。
正是由于这款三向可调整耳罩能够与您的耳朵完美贴合在一起，您不但会获得舒适的佩带感觉，还能领略到更加震撼的低音性能。
耐用、轻巧的一流材质，令长时间配戴倍感舒适。
这种智能电子电路可将音频输入电平自动调整为适当的电平，从而避免了失真而且不会影响收听效果。
32 毫米喇叭驱动器是个外形小巧却功能强大的元件，任何指定的输入功率下都能够保证不失真的高品质音效。
拥有可以穿透墙壁的高频 FM 无线传输，即使身处其它房间也不会影响收听效果。
有了两个传输通道可供选择，使您聆听的乐趣得到保障，因为您可以方便地切换到收听效果最佳的通道上。
耳机套件包括用于为电池充电的装置。
音响
调谐器/接收/发送
方便
电源
外箱
包装尺寸