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无线 HiFi 耳机

SBCHC8580/40
  • 环绕立体声 环绕立体声 环绕立体声
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    无线 HiFi 耳机

    SBCHC8580/40

    环绕立体声

    人类的听力是三维的，所以营造出美妙绝伦的三维声场最能令人在欣赏音乐和家庭影院时全情投入。

    无线 HiFi 耳机

    环绕立体声

    人类的听力是三维的，所以营造出美妙绝伦的三维声场最能令人在欣赏音乐和家庭影院时全情投入。

    环绕立体声

    人类的听力是三维的，所以营造出美妙绝伦的三维声场最能令人在欣赏音乐和家庭影院时全情投入。

    无线 HiFi 耳机

    环绕立体声

    人类的听力是三维的，所以营造出美妙绝伦的三维声场最能令人在欣赏音乐和家庭影院时全情投入。

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      软质耳机与头带垫确保佩带舒适

      耳机与头带垫采用了耐用柔软材料，可确保长时间使用的舒适度。

      三向调整功能使您的耳罩佩带更为舒适，并能享受到更佳的低音效果

      正是由于这款三向可调整耳罩能够与您的耳朵完美贴合在一起，您不但会获得舒适的佩带感觉，还能领略到更加震撼的低音性能。

      预制耳垫使您佩带起来倍感舒适

      采用人体工程学设计的三维耳垫可均衡分布耳机重量，使您佩带起来倍感舒适。

      SRS WOW 是您的耳机环绕声音效

      “'WOW”与 SRS 音频技术的结合可以从单声道或立体声信号源营造出低沉饱满的低音效果，为您打造震撼人心的环绕声体验。音频效果更饱满、更丰富并且更宽广。WOW 能够恢复由于音频压缩或使用小型扬声器而丢失的空间讯息。

      根据自己的喜好设置低音效果

      可轻松找到耳机上的控件，只需轻轻一点便可使低音效果大为改观。

      40 毫米喇叭驱动器可确保传输的声音不会失真

      40 毫米喇叭驱动器由合成的聚脂薄膜材料构成，具有高度的敏感性，可确保输出的声音不会失真。

      FM 无线传输功能使您的行动不会受到束缚

      拥有可以穿透墙壁的高频 FM 无线传输，即使身处其它房间也不会影响收听效果。

      自动调谐功能可简化对接收频率的调整

      按下耳机上的便捷调谐按钮，微型处理器控制的电路就会对传输频率进行优化，从而获得最好的接收效果与出色的音频品质。

      多功能充电基座可用于存放接收器并进行充电

      使用充电基座是存放闲置接收器的最佳方式。同时，充电基座还会对接收器进行充电以备随时使用。

      技术规格

      • 音响

        原声系统
        已关闭
        频率响应
        10 - 22 000  赫兹
        磁铁型
        钕制
        灵敏度
        100 dB
        信噪比
        ~ 70dB
        扬声器直径
        40 毫米

      • 调谐器/接收/发送

        声道分离
        > 30 dB
        导频音频率
        19  kHz
        有效范围
        100 米
        载波频率范围
        863.0 - 865.0 MHz
        调制
        FM
        自动频道选择
        频道数
        3

      • 便利性

        自动断电
        电池充电显示灯
        电池电量低显示灯
        双重 PLL
        操作时间
        +/- 15 小时

      • 电源

        耳机
        2 节 1.5 伏镍氢 R03/AAA
        电源传输装置
        交流/直流变压器 12V/200mA

      • 包装尺寸

        厚度
        12.7  厘米
        EAN
        87 10895 89980 2
        净重
        1.367  千克
        高度
        33.7  厘米
        净重
        1.043  千克
        随附产品数量
        1
        包装类型
        箱体
        自重
        0.324  千克
        宽度
        23.1  厘米

      • 外音箱

        EAN
        87 10895 90002 7
        净重
        4.8  千克
        高度
        34.2  厘米
        长度
        40.2  厘米
        净重
        4.1  千克
        用户包装数量
        3
        自重
        0.7  千克
        宽度
        25.1  厘米

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • SHC AC-DC 适配器
      • SHC 3.5-6.3 适配器
      • SHC 电池
      • SHC 充电线缆
      • SBCHC "Y" 型线缆

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