SRS WOW 是您的耳机环绕声音效

“'WOW”与 SRS 音频技术的结合可以从单声道或立体声信号源营造出低沉饱满的低音效果，为您打造震撼人心的环绕声体验。音频效果更饱满、更丰富并且更宽广。WOW 能够恢复由于音频压缩或使用小型扬声器而丢失的空间讯息。