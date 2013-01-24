包装盒中的其他物品
- SHC AC-DC 适配器
- SHC 3.5-6.3 适配器
- SHC 电池
- SHC 充电线缆
- SBCHC "Y" 型线缆
环绕立体声
人类的听力是三维的，所以营造出美妙绝伦的三维声场最能令人在欣赏音乐和家庭影院时全情投入。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
环绕立体声
人类的听力是三维的，所以营造出美妙绝伦的三维声场最能令人在欣赏音乐和家庭影院时全情投入。
环绕立体声
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环绕立体声
人类的听力是三维的，所以营造出美妙绝伦的三维声场最能令人在欣赏音乐和家庭影院时全情投入。
耳机与头带垫采用了耐用柔软材料，可确保长时间使用的舒适度。
正是由于这款三向可调整耳罩能够与您的耳朵完美贴合在一起，您不但会获得舒适的佩带感觉，还能领略到更加震撼的低音性能。
采用人体工程学设计的三维耳垫可均衡分布耳机重量，使您佩带起来倍感舒适。
“'WOW”与 SRS 音频技术的结合可以从单声道或立体声信号源营造出低沉饱满的低音效果，为您打造震撼人心的环绕声体验。音频效果更饱满、更丰富并且更宽广。WOW 能够恢复由于音频压缩或使用小型扬声器而丢失的空间讯息。
可轻松找到耳机上的控件，只需轻轻一点便可使低音效果大为改观。
40 毫米喇叭驱动器由合成的聚脂薄膜材料构成，具有高度的敏感性，可确保输出的声音不会失真。
拥有可以穿透墙壁的高频 FM 无线传输，即使身处其它房间也不会影响收听效果。
按下耳机上的便捷调谐按钮，微型处理器控制的电路就会对传输频率进行优化，从而获得最好的接收效果与出色的音频品质。
使用充电基座是存放闲置接收器的最佳方式。同时，充电基座还会对接收器进行充电以备随时使用。
音响
调谐器/接收/发送
便利性
电源
包装尺寸
外音箱