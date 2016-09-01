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  • 焕发柔滑肌肤、再现活力新肌 焕发柔滑肌肤、再现活力新肌 焕发柔滑肌肤、再现活力新肌

    VisaPure Advanced 多功能洁肤仪

    SC5363/10

    焕发柔滑肌肤、再现活力新肌

    只需 3 个步骤即可在家中完成适合娇嫩肌肤需求的面部清洁和护理程序。轻柔清洗令肌肤柔软平整，令人放松的健康按摩让面部和眼部活力再现，呈现焕然一新的感觉。

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    官方建议零售价: ￥1,680.00

    VisaPure Advanced 多功能洁肤仪

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    焕发柔滑肌肤、再现活力新肌

    非常适合敏感、易受刺激的皮肤

    • 定制的 DualMotion 双重振旋科技
    • 敏感、按摩和亮眸
    • 3 个刷头、软袋、刷头底座
    • 2 档强度设置
    步骤 1：轻柔肌肤清洁

    步骤 1：轻柔肌肤清洁

    VisaPure Advanced 附带敏感清洁刷，可以柔和清洁皮肤，令肌肤柔滑、有光泽。32000 根超薄刷毛经过专门设计，可带来轻柔的洁肤体验。得益于洁肤刷中的 NFS 智能标签，可以对这款洁肤刷进行定制，使其具有较低级别的旋转、振动和持续时间，这非常适合脆弱娇嫩的皮肤。以适合肌肤的适当强度级别，享受符合您需求的定制刷头带来的诸多益处。

    步骤 2：肌底焕活按摩

    步骤 2：肌底焕活按摩

    肌底焕活按摩头可提供焕发新生的肌底按摩。因此，其可以放松小块面部肌肉，让您重焕活力。可以达到用手掌无法达到的按摩效果，感觉就像用手指轻拍 750 次，轻柔按摩您的肌肤。除了放松效果外，按摩对您的皮肤有各种各样的益处。其可以促进血液流动，将氧气和营养成分带给皮肤，为肌肤带来显著改善，使其呈现健康光泽。

    步骤 3：清新双眸

    步骤 3：清新双眸

    清新双眸的专用 DualMotion 程序可提供每秒 120 次纳米微振，轻柔按摩眼部周围，令眼睛焕发神采。它经过专门设计，可温柔呵护眼部周围的细嫩肌肤。“清新双眸”程序是时长为 20 秒的短程序，因此您可以在每天清晨用它快速地唤醒双眸！

    带 NFC 功能的智能敏感刷头

    带 NFC 功能的智能敏感刷头

    智能敏感刷头随附 NFC 功能。得益于该功能，刷头具有敏感皮肤专用程序，将转速、振动和持续时间分别降低和减少 10%、25% 和 20%，为您提供更轻柔的按摩体验。U 型区和 T 型区专用清洁设置可确保敏感皮肤获得理想的清洁效果。效果：与用手清洁相比，清洁效果更佳，但一样柔和。以适合敏感、脆弱皮肤的强度级别，享受符合您需求的定制刷头带来的诸多益处。

    定制的 DualMotion双重振旋科技和智能刷头识别

    定制的 DualMotion双重振旋科技和智能刷头识别

    VisaPure Advanced 配备了定制的 DualMotion 技术。VisaPure 附带的每个刷头将具有特定的旋转和振动级别。手柄和附件均配有创新的 NFC 功能，可实现先进的智能刷头识别功能。这意味着刷头安装后，手柄便会立即将其识别出来。这样，您可以通过定制的 DualMotion 技术获得专用程序，享受不同的肌肤护理。

    可以更好地吸收您喜爱的护肤品

    可以更好地吸收您喜爱的护肤品

    用 VisaPure 清洁可以去除更多化妆品残留、死皮细胞和暗沉。得益于它带来的深层温和清洁，肌肤可以更好地吸收您喜爱的护肤霜和精华等护肤品。

    感觉宛如手指每分钟轻柔按摩您的肌肤 750 次

    感觉宛如手指每分钟轻柔按摩您的肌肤 750 次

    得益于按摩头优雅而实用的 5 个小球设计，宛如用手指每分钟轻柔按摩您的皮肤 750 次。肌底焕活按摩程序可持续按摩 3 分钟，您可以每周享受数次面部按摩。

    与日式按摩专家合作开发

    与日式按摩专家合作开发

    肌底焕活按摩头与日式面部按摩专家合作开发。DualMotion 专用程序源自全球著名的按摩技巧--揉捏法。揉捏法按摩可为您提供深层按摩，促进血液循环并放松肌肉，令肌肤尽显极致亮泽，再现活力。

    每秒 120 次纳米微振的轻柔按摩程序

    每秒 120 次纳米微振的轻柔按摩程序

    定制的双眸提亮 Dualmotion 程序提供每秒 120 次纳米级微振，轻柔、舒适地按摩眼周肌肤，令眼睛焕发神采。它经过专门设计，可温柔地呵护眼部周围的细嫩肌肤。双眸提亮程序时长仅为 30 秒，因此您可在每天早晨快速地焕发双眼的活力！

    与皮肤科专家合作开发

    在智能敏感洁肤刷的开发阶段，有亚洲及欧洲皮肤科专家倾力参与其中，以确保充分考虑敏感、易过敏皮肤的需求。

    清晨，唤醒疲倦双眸

    焕活眼部护理头由特殊冰凉材料制成，带有高级陶瓷涂层，可在早上焕发疲惫双眼的活力。

    技术规格

    • 优点

      清洁肌肤
      纤细刷毛配合具有较低级别旋转、振动和持续时间的定制敏感皮肤程序，可更轻柔地呵护娇嫩肌肤
      吸收效果
      激发后续保养品吸收
      温和
      如双手般柔和清洁您的肌肤
      微循环
      促进血液循环，提升肌肤光泽
      双眸提亮
      每秒 120 次纳米微振的轻柔按摩程序
      焕发新生的按摩
      宛如手指在您的肌肤上每分钟按摩 750 次

    • 包含

      刷头
      智能敏感洁肤刷
      电源适配器
      100 - 240 伏电源适配器
      底座
      充电、存放二合一
      随附刷头
      • 双眸提亮
      • 焕发新生的按摩
      刷头底座
      旅行盒

    • 适用部位

      脸部和颈部
      • 脸颊
      • 胸部
      • 下巴
      • 额头
      • 颈部
      • 鼻子

    • 精美刷头底座

      卫生存储和风干
      轻松存储和风干刷头

    • 功率

      充电时间
      6 小时
      电压
      100-240 伏
      充电装置
      可充电电池

    • 技术规格

      定制的 DualMotion 双重振旋科技

    • 服务

      保修
      2 年全球保修

    • 操作简易

      电量不足指示
      图标表示电池寿命
      防水设计
      可在淋浴时使用
      LED 指示灯
      强度设定、电池电量不足
      易于融入您的日常肌肤护理中
      可与护肤品一起使用
      易于清洁的刷头
      用水和肥皂清洗

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