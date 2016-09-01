VisaPure Advanced 附带敏感清洁刷，可以柔和清洁皮肤，令肌肤柔滑、有光泽。32000 根超薄刷毛经过专门设计，可带来轻柔的洁肤体验。得益于洁肤刷中的 NFS 智能标签，可以对这款洁肤刷进行定制，使其具有较低级别的旋转、振动和持续时间，这非常适合脆弱娇嫩的皮肤。以适合肌肤的适当强度级别，享受符合您需求的定制刷头带来的诸多益处。
肌底焕活按摩头可提供焕发新生的肌底按摩。因此，其可以放松小块面部肌肉，让您重焕活力。可以达到用手掌无法达到的按摩效果，感觉就像用手指轻拍 750 次，轻柔按摩您的肌肤。除了放松效果外，按摩对您的皮肤有各种各样的益处。其可以促进血液流动，将氧气和营养成分带给皮肤，为肌肤带来显著改善，使其呈现健康光泽。
清新双眸的专用 DualMotion 程序可提供每秒 120 次纳米微振，轻柔按摩眼部周围，令眼睛焕发神采。它经过专门设计，可温柔呵护眼部周围的细嫩肌肤。“清新双眸”程序是时长为 20 秒的短程序，因此您可以在每天清晨用它快速地唤醒双眸！
智能敏感刷头随附 NFC 功能。得益于该功能，刷头具有敏感皮肤专用程序，将转速、振动和持续时间分别降低和减少 10%、25% 和 20%，为您提供更轻柔的按摩体验。U 型区和 T 型区专用清洁设置可确保敏感皮肤获得理想的清洁效果。效果：与用手清洁相比，清洁效果更佳，但一样柔和。以适合敏感、脆弱皮肤的强度级别，享受符合您需求的定制刷头带来的诸多益处。
VisaPure Advanced 配备了定制的 DualMotion 技术。VisaPure 附带的每个刷头将具有特定的旋转和振动级别。手柄和附件均配有创新的 NFC 功能，可实现先进的智能刷头识别功能。这意味着刷头安装后，手柄便会立即将其识别出来。这样，您可以通过定制的 DualMotion 技术获得专用程序，享受不同的肌肤护理。
用 VisaPure 清洁可以去除更多化妆品残留、死皮细胞和暗沉。得益于它带来的深层温和清洁，肌肤可以更好地吸收您喜爱的护肤霜和精华等护肤品。
得益于按摩头优雅而实用的 5 个小球设计，宛如用手指每分钟轻柔按摩您的皮肤 750 次。肌底焕活按摩程序可持续按摩 3 分钟，您可以每周享受数次面部按摩。
肌底焕活按摩头与日式面部按摩专家合作开发。DualMotion 专用程序源自全球著名的按摩技巧--揉捏法。揉捏法按摩可为您提供深层按摩，促进血液循环并放松肌肉，令肌肤尽显极致亮泽，再现活力。
定制的双眸提亮 Dualmotion 程序提供每秒 120 次纳米级微振，轻柔、舒适地按摩眼周肌肤，令眼睛焕发神采。它经过专门设计，可温柔地呵护眼部周围的细嫩肌肤。双眸提亮程序时长仅为 30 秒，因此您可在每天早晨快速地焕发双眼的活力！
在智能敏感洁肤刷的开发阶段，有亚洲及欧洲皮肤科专家倾力参与其中，以确保充分考虑敏感、易过敏皮肤的需求。
焕活眼部护理头由特殊冰凉材料制成，带有高级陶瓷涂层，可在早上焕发疲惫双眼的活力。
优点
包含
适用部位
精美刷头底座
功率
技术规格
服务
操作简易
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