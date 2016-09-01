步骤 2：肌底焕活按摩

肌底焕活按摩头可提供焕发新生的肌底按摩。因此，其可以放松小块面部肌肉，让您重焕活力。可以达到用手掌无法达到的按摩效果，感觉就像用手指轻拍 750 次，轻柔按摩您的肌肤。除了放松效果外，按摩对您的皮肤有各种各样的益处。其可以促进血液流动，将氧气和营养成分带给皮肤，为肌肤带来显著改善，使其呈现健康光泽。