Philips Avent Soother ultra start
从出生第一天起，给予宝宝安心舒适的呵护
自宝宝出生第一天起，即可安心使用。飞利浦新安怡 ultra start 安抚奶嘴专为新生儿娇嫩的小嘴设计，可安全使用至宝宝 6 个月大。无论由谁照顾宝宝，舒适与安抚始终触手可及！ 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Philips Avent Soother ultra start
从出生第一天起，给予宝宝安心舒适的呵护
小巧轻盈，贴合恰到好处
- 专为新生儿设计
- 有畸齿矫正作用且不含双酚 A
- 2 支装
- 0-2 个月
专为新生儿设计的轻盈安抚奶嘴，可安全使用至宝宝 6 个月大
我们的新生儿安抚奶嘴专为宝宝娇嫩的小嘴巴和小脸蛋设计。其轻盈无拉环的设计使其成为理想的第一个安抚奶嘴，适合 6 个月以下的宝宝使用。奶嘴的形状和大小有助于宝宝轻松过渡到飞利浦新安怡的 ultra air 和 ultra soft 安抚奶嘴系列，满足宝宝的自然吮吸需求。
奶嘴接受度高达 98%*
我们询问了父母们宝宝对我们带纹路的硅胶奶嘴的反应，平均 98% 的父母表示他们的宝宝可以接受飞利浦新安怡 ultra 系列安抚奶嘴。
助力健康口腔发育
我们的畸齿矫正、对称型软硅胶奶嘴专为自然口腔发育而设计。
食品级硅胶奶嘴
我们特意只使用硅胶制作飞利浦新安怡安抚奶嘴的奶嘴部分。这种硅胶为 100% 食品级，且不含双酚 A、双酚 S、邻苯二甲酸盐、聚氯乙烯和多环芳烃。
一个便携盒即可进行消毒和存放
飞利浦新安怡 ultra start 安抚奶嘴配有一个可重复使用的收纳盒，该收纳盒同时可作为消毒器使用。只需加入一些水，放入微波炉中加热三分钟即可。操作简便、干净卫生，随时满足宝宝的需求。
技术规格
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原产地
- 印度尼西亚
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是
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包装内物品
- ultra start 安抚奶嘴
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2 件
- 2023 年美国消费者测试表明，对于飞利浦新安怡 ultra 系列安抚奶嘴中所用的有纹路的奶嘴，宝宝的接受度高达 98%（样本量为 201）。
- *出于卫生考虑，请在使用 4 周后更换安抚奶嘴
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