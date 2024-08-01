专为新生儿设计的轻盈安抚奶嘴，可安全使用至宝宝 6 个月大

我们的新生儿安抚奶嘴专为宝宝娇嫩的小嘴巴和小脸蛋设计。其轻盈无拉环的设计使其成为理想的第一个安抚奶嘴，适合 6 个月以下的宝宝使用。奶嘴的形状和大小有助于宝宝轻松过渡到飞利浦新安怡的 ultra air 和 ultra soft 安抚奶嘴系列，满足宝宝的自然吮吸需求。