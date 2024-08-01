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  • 从出生第一天起，给予宝宝安心舒适的呵护 从出生第一天起，给予宝宝安心舒适的呵护 从出生第一天起，给予宝宝安心舒适的呵护

    Philips Avent Soother ultra start 夜用版

    SCF076/06

    从出生第一天起，给予宝宝安心舒适的呵护

    自宝宝出生第一天起，即可安心使用。飞利浦新安怡 ultra start 夜用版安抚奶嘴专为新生儿娇嫩的小嘴设计，可安全使用至宝宝 6 个月大。配有夜光奶嘴帽，夜间也能轻松找到。

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    Philips Avent Soother ultra start 夜用版

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    从出生第一天起，给予宝宝安心舒适的呵护

    贴合舒适，夜间也可使用

    • 带夜光按钮
    • 有畸齿矫正作用且不含双酚 A
    • 1 包
    • 0-2 个月
    专为新生儿设计的轻盈安抚奶嘴，可安全使用至宝宝 6 个月大

    专为新生儿设计的轻盈安抚奶嘴，可安全使用至宝宝 6 个月大

    我们的新生儿安抚奶嘴专为宝宝娇嫩的小嘴巴和小脸蛋设计。其轻盈无拉环的设计使其成为理想的第一个安抚奶嘴，适合 6 个月以下的宝宝使用。奶嘴的形状和大小有助于宝宝轻松过渡到飞利浦新安怡的 ultra air 和 ultra soft 安抚奶嘴系列，满足宝宝的自然吮吸需求。

    奶嘴接受度高达 98%*

    奶嘴接受度高达 98%*

    我们询问了父母们宝宝对我们带纹路的硅胶奶嘴的反应，平均 98% 的父母表示他们的宝宝可以接受飞利浦新安怡 ultra 系列安抚奶嘴。

    助力健康口腔发育

    助力健康口腔发育

    我们的畸齿矫正、对称型软硅胶奶嘴专为自然口腔发育而设计。

    食品级硅胶奶嘴

    食品级硅胶奶嘴

    我们特意只使用硅胶制作飞利浦新安怡安抚奶嘴的奶嘴部分。这种硅胶为 100% 食品级，且不含双酚 A、双酚 S、邻苯二甲酸盐、聚氯乙烯和多环芳烃。

    有助于新生儿养成规律的睡眠习惯

    有助于新生儿养成规律的睡眠习惯

    80% 的父母表示，飞利浦新安怡 ultra 系列安抚奶嘴有助于宝宝入睡**

    关灯后，可在黑暗中长时间发光

    关灯后，可在黑暗中长时间发光

    飞利浦新安怡 ultra start 夜用版安抚奶嘴的奶嘴帽在黑暗中会发出柔和的光。因此，关灯后也能轻松找到宝宝的安抚奶嘴。

    一个便携盒即可进行消毒和存放

    一个便携盒即可进行消毒和存放

    飞利浦新安怡 ultra start 安抚奶嘴配有一个可重复使用的收纳盒，该收纳盒同时可作为消毒器使用。只需加入一些水，放入微波炉中加热三分钟即可。操作简便、干净卫生，随时满足宝宝的需求。

    技术规格

    • 原产地

      印度尼西亚

    • 包装内物品

      ultra start 夜用版安抚奶嘴
      1 件
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    • 2023 年美国消费者测试表明，对于飞利浦新安怡 ultra 系列安抚奶嘴中所用的有纹路的奶嘴，宝宝的接受度高达 98%（样本量为 201）。
    • *基于美国消费者测试数据（2023 年，样本量为 201）。
    • **出于卫生考虑，请在使用 4 周后更换安抚奶嘴。

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