Philips Avent ultra soft 安抚奶嘴
我们柔软的安抚奶嘴，呵护宝宝敏感的肌肤
飞利浦新安怡柔软系列安抚奶嘴，呵护宝宝敏感肌肤。我们柔软*、灵活的护罩，自然贴合宝宝的面部曲线，在宝宝的皮肤上留下的压痕更少，可减少皮肤刺激。 查看所有优势
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Philips Avent ultra soft 安抚奶嘴
我们柔软的安抚奶嘴，呵护宝宝敏感的肌肤
柔软材质挡板减少对皮肤的刺激和红印的发生
- 柔软、灵活安抚奶嘴
- 有正畸作用且不含 BPA
- 1个装
- 0-6 个月
柔软而灵活的护罩
宝宝肌肤需要加倍呵护。我们的护罩技术使这款安抚奶嘴自然贴合宝宝的面部曲线。对宝宝肌肤产生的压痕较少，对脸颊的刺激也更少。
奶嘴接受度高达 98%*
2023 年进行的美国消费者测试证实，宝宝对于我们 ultra 系列的奶嘴平均接受率高达 98% (n=201)
弧形护罩
我们的弧形护罩可最大程度减少对婴儿脸颊的压力，对肌肤更加轻柔。
奶嘴由 100% 食品级硅胶制成
我们为特软、透气安抚奶嘴有意选择了一种安全惰性硅胶材料，它被广泛应用于医疗领域，不含危险化学品、内分泌活性物质（例如 BPA）和过敏原。
自然的触感，适合宝宝
我们的硅胶奶嘴具有仿妈妈乳房的自然触感。
自然口腔发育
我们的矫正型，对称软硅胶奶嘴专为自然口腔发育设计。
3 分钟内便捷灭菌
柔软系列，透气系列安抚奶嘴附带的旅行收纳盒还可用作消毒盒。您只需要添加一些水并将其放入微波炉中加热。稍待片刻即可清洁以便下次使用。
荷兰制造
我们的柔软系列，透气系列安抚奶嘴在荷兰进行设计和生产。
技术规格
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原产地
- 荷兰
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是
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包装内物品
- ultra soft 安抚奶嘴
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1
件
- 2023 年进行的美国消费者测试证实，宝宝对于我们 ultra 系列的奶嘴平均接受率高达 98% (n=201)
- *出于卫生考虑，建议安抚奶嘴在使用 4 周后进行更换。
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