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    Philips Avent ultra soft 安抚奶嘴

    SCF092/02

    我们柔软的安抚奶嘴，呵护宝宝敏感的肌肤

    飞利浦新安怡柔软系列安抚奶嘴，呵护宝宝敏感肌肤。我们柔软*、灵活的护罩，自然贴合宝宝的面部曲线，在宝宝的皮肤上留下的压痕更少，可减少皮肤刺激。

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    Philips Avent ultra soft 安抚奶嘴

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    我们柔软的安抚奶嘴，呵护宝宝敏感的肌肤

    柔软材质挡板减少对皮肤的刺激和红印的发生

    • 柔软、灵活安抚奶嘴
    • 有正畸作用且不含 BPA
    • 1个装
    • 0-6 个月
    柔软而灵活的护罩

    柔软而灵活的护罩

    宝宝肌肤需要加倍呵护。我们的护罩技术使这款安抚奶嘴自然贴合宝宝的面部曲线。对宝宝肌肤产生的压痕较少，对脸颊的刺激也更少。

    奶嘴接受度高达 98%*

    奶嘴接受度高达 98%*

    2023 年进行的美国消费者测试证实，宝宝对于我们 ultra 系列的奶嘴平均接受率高达 98% (n=201)

    弧形护罩

    弧形护罩

    我们的弧形护罩可最大程度减少对婴儿脸颊的压力，对肌肤更加轻柔。

    奶嘴由 100% 食品级硅胶制成

    奶嘴由 100% 食品级硅胶制成

    我们为特软、透气安抚奶嘴有意选择了一种安全惰性硅胶材料，它被广泛应用于医疗领域，不含危险化学品、内分泌活性物质（例如 BPA）和过敏原。

    自然的触感，适合宝宝

    自然的触感，适合宝宝

    我们的硅胶奶嘴具有仿妈妈乳房的自然触感。

    自然口腔发育

    自然口腔发育

    我们的矫正型，对称软硅胶奶嘴专为自然口腔发育设计。

    3 分钟内便捷灭菌

    3 分钟内便捷灭菌

    柔软系列，透气系列安抚奶嘴附带的旅行收纳盒还可用作消毒盒。您只需要添加一些水并将其放入微波炉中加热。稍待片刻即可清洁以便下次使用。

    荷兰制造

    荷兰制造

    我们的柔软系列，透气系列安抚奶嘴在荷兰进行设计和生产。

    技术规格

    • 原产地

      荷兰

    • 包装内物品

      ultra soft 安抚奶嘴
      1  件
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    • *出于卫生考虑，建议安抚奶嘴在使用 4 周后进行更换。

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