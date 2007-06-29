Philips Avent 乳头保护罩
帮助延长母乳喂养的时间
飞利浦新安怡乳头保护罩 SCF156/00 由细密、柔软、没有气味和味道的硅胶材料制成。哺乳时，避免乳头疼痛或皲裂。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥69.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
避免在母乳喂养期间出现乳头不适
飞利浦新安怡乳头保护罩仅适合在乳头疼痛或皲裂的情况下使用（请在医生建议下使用）。
便于宝宝吸吮
您的宝宝可以通过护罩轻松吸吮，形成密封效果。
采用无气味、无味道的精细硅胶制成
飞利浦新安怡乳头保护罩均由无气味、无味道的精细硅胶制成。
其形状使皮肤可以与宝宝接触
宝宝仍能感觉并闻到您肌肤的气味，继续吮吸。等乳头伤愈复原后宝宝能很快回到原来的哺乳方式，丝毫察觉不出其中的变化。
技术规格
-
设计
- 让宝宝感觉到您的肌肤
-
Y
- 让宝宝感觉到您的肌肤
-
Y
-
重量和尺寸
- 直径
-
15
毫米
-
原产地
- 英国
-
Y
-
材料
- 乳头保护罩
-
-
包装内物品
- 小型乳头保护罩
-
2
件
-
操作简易
- 治疗时仍可进行母乳喂养
-
Y
-
功能
- 轻松吸吮
-
精细硅胶
-
发育阶段
- 阶段
-
0-6 个月
- 本部分内容包含顾客对产品的意见。飞利浦与消费者在本节中输入的内容无关，因此，其中包含的任何技术信息和/或产品使用建议均不能作为飞利浦官方信息。
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。