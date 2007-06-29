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    Philips Avent 乳头保护罩

    SCF156/00

    帮助延长母乳喂养的时间

    飞利浦新安怡乳头保护罩 SCF156/00 由细密、柔软、没有气味和味道的硅胶材料制成。哺乳时，避免乳头疼痛或皲裂。

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    官方建议零售价: ￥69.00

    Philips Avent 乳头保护罩

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    • 小号（15 毫米）
    • 2 件

    避免在母乳喂养期间出现乳头不适

    飞利浦新安怡乳头保护罩仅适合在乳头疼痛或皲裂的情况下使用（请在医生建议下使用）。

    便于宝宝吸吮

    您的宝宝可以通过护罩轻松吸吮，形成密封效果。

    采用无气味、无味道的精细硅胶制成

    飞利浦新安怡乳头保护罩均由无气味、无味道的精细硅胶制成。

    其形状使皮肤可以与宝宝接触

    宝宝仍能感觉并闻到您肌肤的气味，继续吮吸。等乳头伤愈复原后宝宝能很快回到原来的哺乳方式，丝毫察觉不出其中的变化。

    技术规格

    • 设计

      让宝宝感觉到您的肌肤
      Y
      让宝宝感觉到您的肌肤
      Y

    • 重量和尺寸

      直径
      15  毫米

    • 原产地

      英国
      Y

    • 材料

      乳头保护罩
      • 不含双酚 A*
      • 硅橡胶

    • 包装内物品

      小型乳头保护罩
      2  件

    • 操作简易

      治疗时仍可进行母乳喂养
      Y

    • 功能

      轻松吸吮
      精细硅胶

    • 发育阶段

      阶段
      0-6 个月

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