其设计旨在满足新生儿的自然吮吸反射，帮助宝宝在喂奶间隙自我安抚，同时从宝宝出生之日起就为其口腔发育提供助力。每一次吮吸还能促进宝宝使用健康语言发育所需的口腔肌肉。
Soothie 安抚奶嘴能轻柔地锻炼宝宝吮吸所需的肌肉，有助于改善其衔乳方式和乳汁摄入量。其奶嘴设计圆润，与妈妈的乳头相似，还能减少乳头混淆，让您既可以安心地进行母乳喂养，又能给宝宝使用安抚奶嘴。
Soothie 安抚奶嘴专为 0-3 个月的新生儿设计，完全采用医用级硅胶制成。其一体式设计符合美国儿科学会的指导标准。**
一体式设计可确保细菌无处藏身。Soothie 安抚奶嘴专为医院级消毒而设计，因此格外耐用且安全。为了更加卫生，还可使用消毒器对其进行消毒，或将其浸入沸水中消毒。***
美国医院中普遍采用 Soothie 安抚奶嘴。医疗专业人士青睐其独特设计和医用级品质。
Soothie 安抚奶嘴的对称圆形奶嘴轻柔地置于宝宝口中，有助于减轻舌头与口腔之间的压力。飞利浦新安怡 Soothie 安抚奶嘴已获得口腔健康基金会的独立认证。
Soothie 安抚奶嘴的独特设计让全家人都能更轻松地与宝宝建立亲密关系。只需将手指放入奶嘴中即可与宝宝互动，这样家里的任何人都可以随时帮忙安抚宝宝，让妈妈有时间休息一下。
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