有助于培养规律的进食习惯

Soothie 安抚奶嘴能轻柔地锻炼宝宝吮吸所需的肌肉，有助于改善其衔乳方式和乳汁摄入量。其奶嘴设计圆润，与妈妈的乳头相似，还能减少乳头混淆，让您既可以安心地进行母乳喂养，又能给宝宝使用安抚奶嘴。