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    Philips Avent Super Soothie 安抚奶嘴

    SCF192/32

    满足宝宝自然吸吮需求

    轻柔舒缓宝宝正在发育的牙齿与牙龈，同时锻炼宝宝饮奶和发声所需的肌肉。深受 92% 妈妈的信赖*，其别致的一体式手指握持设计，无论由谁照顾宝宝，都有助于增进亲密互动。

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    Philips Avent Super Soothie 安抚奶嘴

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    满足宝宝自然吸吮需求

    专为口腔自然发育而设计

    • 一体式硅胶设计
    • 3-18 个月
    • 不含双酚 A
    • 2 盒装
    满足宝宝自然吸吮需求

    满足宝宝自然吸吮需求

    其设计旨在满足宝宝的自然吮吸反射，帮助宝宝在喂奶间隙自我安抚，同时从宝宝出生之日起就为其口腔发育提供助力。每一次吮吸还能促进宝宝使用健康语言发育所需的口腔肌肉。

    有助于培养规律的进食习惯

    有助于培养规律的进食习惯

    Soothie 安抚奶嘴能轻柔地锻炼宝宝吮吸所需的肌肉，有助于改善其衔乳方式和乳汁摄入量。其奶嘴设计圆润，与妈妈的乳头相似，还能减少乳头混淆，让您既可以安心地进行母乳喂养，又能给宝宝使用安抚奶嘴。

    一体式设计，由 100% 医用级硅胶制成

    一体式设计，由 100% 医用级硅胶制成

    Soothie 安抚奶嘴专为 3-18 个月的宝宝设计，完全采用医用级硅胶制成。其一体式设计符合美国儿科学会的指导标准。**

    更易清洁，使用更安心

    更易清洁，使用更安心

    一体式设计可确保细菌无处藏身。Soothie 安抚奶嘴专为医院级消毒而设计，因此格外耐用且安全。为了更加卫生，还可使用消毒器对其进行消毒，或将其浸入沸水中消毒。***

    在美国医院中普遍采用****

    在美国医院中普遍采用****

    美国医院中普遍采用 Soothie 安抚奶嘴。医疗专业人士青睐其独特设计和医用级品质。

    对称圆形奶嘴

    对称圆形奶嘴

    Soothie 安抚奶嘴的对称圆形奶嘴轻柔地置于宝宝口中，有助于减轻舌头与口腔之间的压力。飞利浦新安怡 Soothie 安抚奶嘴已获得口腔健康基金会的独立认证。

    帮助您和家人与宝宝建立亲密关系

    帮助您和家人与宝宝建立亲密关系

    Soothie 安抚奶嘴的独特设计让全家人都能更轻松地与宝宝建立亲密关系。只需将手指放入奶嘴中即可与宝宝互动，这样家里的任何人都可以随时帮忙安抚宝宝，让妈妈有时间休息一下。

    技术规格

    • What is included

      Super Soothie
      2pcs
    Badge-D2C

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    • 的妈妈知道 Soothie 安抚奶嘴，基于 2023 年在美国开展的一项消费者测试（样本量为 477）
    • *美国儿科学会建议：“应购买不会破裂的安抚奶嘴。由一整块塑料模制而成的安抚奶嘴尤其安全。”（引自《Caring for Your Baby and Young Child: Birth to Age 5》第七版，2019 年，美国儿科学会，Tanya Remer Altmann 与 David L. Hill 著，纽约班坦图书公司出版。）
    • **出于卫生考虑，请在使用 4 周后更换安抚奶嘴
    • ***我们的所有安抚奶嘴都采用相同的奶嘴形状和一体式设计，并配有各种形状的护罩，包括美国医院中普遍采用的奶嘴。

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