Philips Avent 三阶段奶瓶
让您的宝宝轻松过渡到学饮杯
我们的新款自然原生奶瓶到训练杯套件可帮助您的宝宝从奶瓶饮食阶段，轻松地转换至杯子饮用阶段。借助软质握柄，您的宝宝将能够在吸吮熟悉的奶嘴时独立握住奶瓶。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥78.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
让您的宝宝轻松过渡到学饮杯
- 自然原生系列
- 150 毫升 / 5 安士
- 4m+
- 3 孔中流量
出众的花瓣纹，使得奶嘴柔软、灵活，且不会扁塌
奶嘴内的花瓣可增加柔软度和灵活性，不会导致奶嘴扁塌。您的宝宝将会享受到更舒服、更满足的哺喂。
先进的防胀气系统，创新式双阀门
创新式双阀门设计可通过将空气排到奶瓶中而非宝宝的肚子里，来减少胀气和不适感。
此杯由不含双酚 A 的材料制成
这款飞利浦新安怡啜饮杯由不含双酚 A 的材料制成。
兼容飞利浦新安怡奶瓶和杯子
所有飞利浦新安怡奶瓶和杯子都是兼容的（玻璃奶瓶和学饮杯/My First Big Kid 啜饮杯除外）。因此您可以混合搭配，创造出符合宝宝个人发展需求的理想杯型。
柔软触感的训练把手，适合小手抓握
训练把手帮助宝宝握住杯子并独立饮用。这些把手形状舒适，适合小手轻松抓握，而且采用橡胶防滑设计。
兼容飞利浦新安怡奶瓶和杯子
所有飞利浦新安怡奶瓶和杯子都是兼容的（玻璃奶瓶和学饮杯/My First Big Kid 啜饮杯除外）。因此您可以混合搭配，创造出符合宝宝个人发展需求的理想杯型。
技术规格
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重量和尺寸
- 小包装盒中的彩盒数
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6
件
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原产地
- 印度尼西亚
-
是
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材料
- 奶瓶
-
- 奶嘴
-
-
包装内物品
- 奶瓶到第一个训练杯
-
1
件
- 卡入式卫生盖
-
1
件
- 柔软的中流量奶嘴
-
1
件
- 规格
-
150 毫升 / 5 安士
-
发育阶段
- 阶段
-
4 个月以上
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