Philips Avent 外出时可温奶
随时随地加热
当您需要在外出时哺喂宝宝时，这款温奶杯让您可以随时随地加热母乳。保温瓶中的开水可保温长达 6 小时，可在 2.5 分钟内加热奶瓶。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥278.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
随时随地加热
- 外出时加热母乳
- 快速加热
- 大口杯保护盖
- 也可以加热婴儿食物
加热婴儿奶瓶仅需 2.5 分钟
温奶器可用短短 2.5 分钟加热 6 安士母乳*。
简易引流盖
简易引流盖旨在防止外出时出现溢漏。其具有明确的开、关位置，易于清洁。
大口杯保护盖
大口杯的保护盖可使婴儿奶瓶稳固就位，确保快速、安全加热。
加热参考指南
加热参考指南标注在容器上，根据母乳的温度，标明飞利浦新安怡各种容量奶瓶所需加热时间。
多次加热哺喂食物
使用预存在保温瓶（500 毫升）中的热水多次加热哺喂食物。
便携式温奶杯，适于外出时加热母乳
无需电源。这是一款您可以随身携带的温奶装备。保温瓶中的开水可保温长达 6 小时，可用于加热多种奶瓶。
易于使用
只需将奶瓶放入大口杯中，弹开预装在保温瓶中的引流盖，然后将热水倒入大口杯。将大口杯的盖子拧紧，便可以快速、便捷而安全地加热婴儿奶瓶。
兼容飞利浦新安怡奶瓶和婴儿食物储存杯
温奶器完全兼容所有飞利浦新安怡奶瓶和储存杯*。可以方便地加热奶瓶和婴儿食物储存杯。
技术规格
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产品材料
- 产品材料
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不锈钢（保温瓶）、PP（大口杯和保护盖）、PP/ABS（灌注盖）
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重量和尺寸
- 产品尺寸
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200xø104.36
毫米
- 零售包装尺寸
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105*105*207 毫米
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原产地
- 产地
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中国
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包装内物品
- 奶瓶加热器
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1
件
- 如果要使 180 毫升（6 安士）奶瓶达到 20ºC 温度
- 不能在本温奶器中使用飞利浦新安怡母乳储存袋和 2 安士/60 毫升奶瓶。
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