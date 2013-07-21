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    Philips Avent 外出时可温奶

    SCF256

    随时随地加热

    当您需要在外出时哺喂宝宝时，这款温奶杯让您可以随时随地加热母乳。保温瓶中的开水可保温长达 6 小时，可在 2.5 分钟内加热奶瓶。

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    官方建议零售价: ￥278.00

    Philips Avent 外出时可温奶

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    随时随地加热

    • 外出时加热母乳
    • 快速加热
    • 大口杯保护盖
    • 也可以加热婴儿食物
    加热婴儿奶瓶仅需 2.5 分钟

    加热婴儿奶瓶仅需 2.5 分钟

    温奶器可用短短 2.5 分钟加热 6 安士母乳*。

    简易引流盖

    简易引流盖

    简易引流盖旨在防止外出时出现溢漏。其具有明确的开、关位置，易于清洁。

    大口杯保护盖

    大口杯保护盖

    大口杯的保护盖可使婴儿奶瓶稳固就位，确保快速、安全加热。

    加热参考指南

    加热参考指南

    加热参考指南标注在容器上，根据母乳的温度，标明飞利浦新安怡各种容量奶瓶所需加热时间。

    多次加热哺喂食物

    多次加热哺喂食物

    使用预存在保温瓶（500 毫升）中的热水多次加热哺喂食物。

    便携式温奶杯，适于外出时加热母乳

    无需电源。这是一款您可以随身携带的温奶装备。保温瓶中的开水可保温长达 6 小时，可用于加热多种奶瓶。

    易于使用

    只需将奶瓶放入大口杯中，弹开预装在保温瓶中的引流盖，然后将热水倒入大口杯。将大口杯的盖子拧紧，便可以快速、便捷而安全地加热婴儿奶瓶。

    兼容飞利浦新安怡奶瓶和婴儿食物储存杯

    温奶器完全兼容所有飞利浦新安怡奶瓶和储存杯*。可以方便地加热奶瓶和婴儿食物储存杯。

    技术规格

    • 产品材料

      产品材料
      不锈钢（保温瓶）、PP（大口杯和保护盖）、PP/ABS（灌注盖）

    • 重量和尺寸

      产品尺寸
      200xø104.36  毫米
      零售包装尺寸
      105*105*207 毫米

    • 原产地

      产地
      中国

    • 包装内物品

      奶瓶加热器
      1  件

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    • 如果要使 180 毫升（6 安士）奶瓶达到 20ºC 温度
    • 不能在本温奶器中使用飞利浦新安怡母乳储存袋和 2 安士/60 毫升奶瓶。

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