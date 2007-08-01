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    Philips Avent 微波蒸汽消毒锅

    SCF271/06

    方便快捷

    飞利浦新安怡微波炉蒸汽消毒锅设计轻盈小巧，是您在户内外使用的理想之选。如不打开锅盖，锅内物品可保持消毒状态达 24 小时之久。

    Philips Avent 微波蒸汽消毒锅

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    侧面绝热手柄可令盖子闭合更牢固

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    微波炉消毒锅侧面带有夹子，握持更加安全。夹子可紧紧夹住盖子，当您在从微波炉取出消毒锅时，不会轻易流出热水。侧面绝热手柄的设计同样是为了确保隔热，帮助您安全握持消毒锅。

    如不打开器具，其可保持消毒状态长达 24 小时之久

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    便于旅行携带。适合大部分微波炉。

    便于旅行携带。适合大部分微波炉。

    飞利浦新安怡微波炉消毒锅适用于市场上大部分微波炉。其小巧的外形使其十分便于携带，无论是隔夜的短途旅行，还是持续多天的出国长途旅行，始终都有消毒奶瓶可用。它还适合用作爷爷奶奶家的备用消毒锅。尺寸：166（高），280（宽），280（长）（毫米）。

    可容纳六个飞利浦新安怡奶瓶

    可容纳六个飞利浦新安怡奶瓶

    尽管它外形小巧，但却是能够装得下 6 个飞利浦新安怡奶瓶的微波炉消毒锅。多数微波炉消毒锅只能装下 4 个奶瓶，而飞利浦新安怡微波炉消毒锅却能够一次消毒全天使用的奶瓶。它还适用于消毒吸乳器。

    只需加水、组装并放入微波炉

    只需加水、组装并放入微波炉

    只需加水、组装并放入微波炉，2 分钟即可完成消毒。消毒过程的确切时间取决于微波炉的功率：1100-1850 瓦时为 2 分钟，850-1000 瓦时为 4 分钟，500-850 瓦时为 6 分钟。

    通过天然蒸汽消毒，提供额外保护

    消毒是为了保护您的宝宝不受到牛奶中有害细菌的侵袭，直到他的免疫系统足够强大。飞利浦新安怡消毒锅采用医院的蒸汽消毒方法，整个过程快速、便携、有效，不含化学物质。

    技术规格

    • 重量和尺寸

      Dimensions
      166（高），280（宽），280（长）  毫米
      Weight
      740  克

    • 原产地

      英国

    • 包装内物品

      微波蒸汽消毒锅
      1  件
      夹钳
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      新生儿奶嘴
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    • 发育阶段

      阶段
      0 至 6 个月

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