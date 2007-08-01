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    Philips Avent 智能蒸汽消毒锅

    SCF276/26

    随时为您而准备

    飞利浦新安怡智能蒸汽消毒锅可以快速连续工作，使其中的物品在使用前始终保持清洁，让您拥有更多属于自己的时间。

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    Philips Avent 智能蒸汽消毒锅

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    随时为您而准备

    先进的技术可保证 24 小时消毒状态

    • 220-240 伏
    iQ 技术 - 智能响应满足您的特定需要

    iQ 技术 - 智能响应满足您的特定需要

    采用先进技术的飞利浦新安怡 iQ 产品智能易用，反应迅速 – 让您可以更方便地哺喂和照料宝宝。

    日夜均可消毒器具

    日夜均可消毒器具

    通过 24 小时连续重复该过程，使器具保持清洁。暂停功能使您可以取出器具而不必中断此过程。

    数字显示屏令您一目了然

    数字显示屏令您一目了然

    先进的数字显示屏和声音报警使您可以在整个消毒过程中随时了解情况。

    消毒 6 个奶瓶只需 6 分钟

    消毒 6 个奶瓶只需 6 分钟

    一次可容纳六个 260 毫升/9 安士新安怡奶瓶，或者两个飞利浦新安怡吸乳器及附件。6 分钟即可消毒完毕，如不打开消毒锅，则其中的器具可保持清洁长达 6 小时。

    高效消毒

    高效消毒

    医学证明，蒸汽的高热量可以杀灭有害细菌。

    随时取出器具

    随时取出器具

    技术规格

    • 功率

      Voltage
      220 - 240  伏

    • 重量和尺寸

      Dimensions
      320（高），235（宽），235（长）  毫米
      Weight
      1.609  千克

    • 原产地

      英国

    • 包装内物品

      夹钳
      1  件
      特柔新生儿奶嘴
      1  件
      Airflex 奶瓶（125 毫升/4 安士）
      1  件
      新生儿奶嘴
      1  件
      量壶
      1  件
      iQ24 智能蒸汽消毒锅
      1  件

    • 发育阶段

      阶段
      0 至 6 个月

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