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随时为您而准备
飞利浦新安怡智能蒸汽消毒锅可以快速连续工作，使其中的物品在使用前始终保持清洁，让您拥有更多属于自己的时间。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
采用先进技术的飞利浦新安怡 iQ 产品智能易用，反应迅速 – 让您可以更方便地哺喂和照料宝宝。
通过 24 小时连续重复该过程，使器具保持清洁。暂停功能使您可以取出器具而不必中断此过程。
先进的数字显示屏和声音报警使您可以在整个消毒过程中随时了解情况。
一次可容纳六个 260 毫升/9 安士新安怡奶瓶，或者两个飞利浦新安怡吸乳器及附件。6 分钟即可消毒完毕，如不打开消毒锅，则其中的器具可保持清洁长达 6 小时。
医学证明，蒸汽的高热量可以杀灭有害细菌。
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