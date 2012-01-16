Philips Avent 微波蒸汽消毒锅
快捷微波炉蒸汽消毒锅
飞利浦新安怡微波炉蒸汽消毒锅是您在家或外出时快速有效消毒奶瓶的理想选择。一次可对 4 个飞利浦新安怡奶瓶或产品进行消毒，短短 2 分钟即可消灭 99.9% 的细菌。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥258.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
快捷微波炉蒸汽消毒锅
可在家或外出时使用
- 消灭 99.9% 的有害细菌
- 2 分钟即可消毒完毕
- 可容纳 4 个飞利浦新安怡奶瓶
- 适合大部分微波炉
微波炉蒸汽消毒锅，短短 2 分钟即可完成消毒
微波炉蒸汽消毒锅可在短短 2 分钟内对婴儿奶瓶和其他产品消毒，消灭 99.9% 的细菌和霉菌。当然，消毒周期的确切时长取决于微波炉的功率。1200-1850 瓦时为 2 分钟，850-1100 瓦时为 4 分钟，500-800 瓦时为 6 分钟。
消灭 99.9% 的细菌和霉菌
经验证，微波炉蒸汽消毒锅可消灭 99.9% 的细菌和霉菌。
里面的物品可保持消毒状态长达 24 小时
在不开盖的情况下，里面的物品可保持消毒状态长达 24 小时。
可对标准口径和宽口径婴儿奶瓶进行消毒
消毒锅可对标准口径和宽口径婴儿奶瓶进行消毒。一次可对 4 个飞利浦新安怡婴儿奶瓶进行消毒。
轻盈设计，可在外出时对婴儿奶瓶进行消毒
消毒锅采用小巧轻盈的设计，便于随时随地随身携带 - 假日、探亲等。现在，您可以随时轻松拥有消过毒的婴儿奶瓶和其他产品。
适合市场上的大部分微波炉
微波炉蒸汽消毒锅适用于市场上几乎所有微波炉，随时随地使婴儿奶瓶和其他产品保持消毒状态。
隔热安全夹，牢固夹住盖子
微波炉蒸汽消毒锅具有隔热安全夹，可牢固夹住盖子。这可以确保您从微波炉中安全地取出消毒锅，使婴儿奶瓶和其他产品保持消毒状态并防止出现灼伤。
可对吸乳器、安抚奶嘴、餐具以及婴儿奶瓶进行消毒
消毒锅可用于对吸乳器、安抚奶嘴、餐具和其他产品以及婴儿奶瓶进行消毒。
技术规格
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技术规格
- 消毒时间
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1200-1850 瓦时为 2 分钟，850-1100 瓦时为 4 分钟，500-800 瓦时为 6 分钟
- 盛水容量
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200 毫升
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重量和尺寸
- Weight
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740
克
- Dimensions
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166（高），280（宽），280（长）
毫米
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原产地
- 原产地
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波兰
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包装内物品
- 微波蒸汽消毒锅
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1
件
- 夹钳
-
1
件
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发育阶段
- 阶段
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0 至 6 个月
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