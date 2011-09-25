Philips Avent 3 合 1电子蒸汽奶瓶消毒锅
方便而有效的消毒
借助其可调节的尺寸，飞利浦新安怡 3 合 1 电子蒸汽消毒锅在占据较少厨房空间的同时，方便地装纳您需要消毒的物品，不论它是小小的奶嘴，还是满满一篮东西。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥898.00
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Philips Avent 3 合 1电子蒸汽奶瓶消毒锅
方便而有效的消毒
灵活、易于放入
- 消灭 99.9% 的有害细菌
- 6 分钟即可消毒完毕
- 可容纳 6 个飞利浦新安怡奶瓶
- 可调节 3 合 1 设计
3 合 1 组合式消毒锅设计
消毒锅的独特模块化设计可让您灵活地放入奶瓶和附件，并轻松进行摆放。放入和取出都非常方便。此外，它占用的厨房空间非常小。
在不开盖的情况下，保持消毒状态长达 24 小时
在不开盖的情况下，消毒锅里面的物品（婴儿奶瓶、吸乳器等）可保持消毒状态长达 24 小时。
宽大设计
一次可对 6 个 330 毫升/11 安士飞利浦新安怡经典系列和自然原生系列奶瓶进行消毒。
可对各种奶瓶、吸乳器及附件进行消毒
消毒锅适合对标准口径和宽口径奶瓶进行消毒。也可用于吸乳器及附件等其他产品。
技术规格
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功率
- Voltage
-
220-240
伏
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技术规格
- 功耗
-
650
瓦
- 电压
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50 - 60 赫兹
- 安全分级
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1 级
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重量和尺寸
- Dimensions
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290 x 160 x 150（宽 x 深 x 高）
毫米
- Weight
-
1.5
千克
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原产地
- 原产地
-
土耳其
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材料
- 聚丙烯
-
Y
-
包装内物品
- 夹钳
-
1
件
- 电子蒸汽消毒锅
-
1 件
-
兼容性
- 兼容飞利浦新安怡系列产品
-
Y
-
发育阶段
- 阶段
-
0 至 6 个月
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