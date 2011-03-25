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    Philips Avent 3 合 1 电子蒸汽消毒锅

    SCF284/03

    方便而有效的消毒

    借助其可调节的尺寸，飞利浦新安怡 3 合 1 电子蒸汽消毒锅在占据更少厨房空间的同时，完美地装纳您需要消毒的物品，不论它是小小的奶嘴，还是满满一篮东西。

    查看所有优势

    Philips Avent 3 合 1 电子蒸汽消毒锅

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    方便而有效的消毒

    灵活、易于放入

    • 消灭 99.9% 的有害细菌
    • 6 分钟即可消毒完毕
    • 可容纳 6 个飞利浦新安怡奶瓶
    • 可调节 3 合 1 设计
    3 合 1 组合式消毒锅设计

    3 合 1 组合式消毒锅设计

    消毒锅的独特模块化设计可让您灵活地放入奶瓶和附件，并轻松进行摆放。放入和取出都非常方便。此外，它占用的厨房空间非常小。

    在不开盖的情况下，保持消毒状态长达 24 小时

    在不开盖的情况下，保持消毒状态长达 24 小时

    在不开盖的情况下，消毒锅里面的物品（婴儿奶瓶、吸乳器等）可保持消毒状态长达 24 小时。

    宽大设计

    宽大设计

    一次可对 6 个 330 毫升/11 安士飞利浦新安怡经典系列和自然原生系列奶瓶进行消毒。

    可对各种奶瓶、吸乳器及附件进行消毒

    消毒锅适合对标准口径和宽口径奶瓶进行消毒。也可用于吸乳器及附件等其他产品。

    技术规格

    • 功率

      Voltage
      220-240  伏

    • 技术规格

      电压
      50 - 60 赫兹
      功耗
      650  瓦
      安全分级
      1 级

    • 重量和尺寸

      Dimensions
      290 x 160 x 350（宽 x 深 x 高）  毫米
      Weight
      1.5  千克

    • 原产地

      原产地
      土耳其

    • 材料

      聚丙烯
      Y

    • 包装内物品

      夹钳
      1  件
      电子蒸汽消毒锅
      1 件

    • 兼容性

      兼容飞利浦新安怡系列产品
      Y

    • 发育阶段

      阶段
      0 至 6 个月

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