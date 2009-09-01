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    Philips Avent 手动吸乳器

    SCF300/20

    乳汁流得多、快。

    飞利浦新安怡手动吸乳器 SCF300/20 不含双酚 A，可确保提高吸乳效率*。

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    官方建议零售价: ￥469.00

    Philips Avent 手动吸乳器

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    采用专利技术的花瓣按摩垫

    采用专利技术的花瓣按摩垫

    在您吸乳时，五个柔软的飞利浦新安怡吸乳器花瓣按摩器轻柔地伸缩，与真空泵一起模仿宝宝的吮吸动作。

    柔软的花瓣按摩垫可使乳汁自然流出，就像宝宝在吮吸一样

    柔软的花瓣按摩垫可使乳汁自然流出，就像宝宝在吮吸一样

    采用专利技术的飞利浦新安怡吸乳器花瓣按摩垫会轻柔地伸缩，模仿宝宝的吮吸动作，有助于刺激乳汁快速自然流出。

    易于组装和使用

    易于组装和使用

    无噪音，方便携带。

    实验表明

    实验表明

    临床实验表明，比医院用双边电动吸乳器吸出的乳汁更多*。

    柔和的真空可模仿宝宝的吮吸动作，促使乳汁稳定分泌

    吸力柔和的真空可模仿宝宝的吮吸动作，促使乳汁稳定分泌，从而让吸乳变得更轻松。

    技术规格

    • 原产地

      英国

    • 材料

      不含双酚 A*

    • 包装内物品

      Bottle stand/funnel cover
      1  件
      母乳储存杯（125 毫升/4 安士）
      1  件
      柔软新生儿奶嘴
      1  件
      母乳储存密封垫
      1  件
      Newborn nipple travel pack
      1  件
      手动吸乳器
      1  件

    • 发育阶段

      阶段
      0 至 6 个月

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    • 不含双酚 A，遵循欧盟法规 10/2011
    • 经临床试验证明，用于为早产母亲 20 分钟内连续吸乳的功效比医用吸乳器功效更佳

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