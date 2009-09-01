Philips Avent 手动吸乳器
乳汁流得多、快。
飞利浦新安怡手动吸乳器 SCF300/20 不含双酚 A，可确保提高吸乳效率*。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥469.00
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采用专利技术的花瓣按摩垫
在您吸乳时，五个柔软的飞利浦新安怡吸乳器花瓣按摩器轻柔地伸缩，与真空泵一起模仿宝宝的吮吸动作。
柔软的花瓣按摩垫可使乳汁自然流出，就像宝宝在吮吸一样
采用专利技术的飞利浦新安怡吸乳器花瓣按摩垫会轻柔地伸缩，模仿宝宝的吮吸动作，有助于刺激乳汁快速自然流出。
实验表明
临床实验表明，比医院用双边电动吸乳器吸出的乳汁更多*。
柔和的真空可模仿宝宝的吮吸动作，促使乳汁稳定分泌
吸力柔和的真空可模仿宝宝的吮吸动作，促使乳汁稳定分泌，从而让吸乳变得更轻松。
技术规格
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原产地
- 英国
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是
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材料
- 不含双酚 A*
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是
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包装内物品
- Bottle stand/funnel cover
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1
件
- 母乳储存杯（125 毫升/4 安士）
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1
件
- 柔软新生儿奶嘴
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1
件
- 母乳储存密封垫
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1
件
- Newborn nipple travel pack
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1
件
- 手动吸乳器
-
1
件
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发育阶段
- 阶段
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0 至 6 个月
- 不含双酚 A，遵循欧盟法规 10/2011
- 经临床试验证明，用于为早产母亲 20 分钟内连续吸乳的功效比医用吸乳器功效更佳
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