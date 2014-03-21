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  • 我们快速加热的电子温奶器 我们快速加热的电子温奶器 我们快速加热的电子温奶器

    Philips Avent 快捷温奶器

    SCF355/01

    我们快速加热的电子温奶器

    在您忙得不可开交的日子里，这款飞利浦新安怡婴儿温奶器可在短短 3 分钟内快速均匀地加热母乳。操作便捷，具有方便的解冻设置，也可用于加热婴儿食物。

    查看所有优势

    官方建议零售价: ￥299.00

    Philips Avent 快捷温奶器

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    我们快速加热的电子温奶器

    快速均匀地加热母乳

    • 均匀加热，不会出现局部过热
    • 快速加热
    • 温和解冻
    • 保温功能
    3 分钟内加热婴儿奶瓶

    3 分钟内加热婴儿奶瓶

    温奶器加热 150 毫升/5 安士母乳只需短短 3 分钟*。

    加热迅速均匀

    加热迅速均匀

    温奶器可快速均匀地加热母乳。加热时不断循环母乳，同时防止出现局部过热。

    为母乳保温

    为母乳保温

    缓慢加热母乳或婴儿食物，以适当的温度保温，方便随时哺喂。

    兼容飞利浦新安怡奶瓶和婴儿食物储存杯

    温奶器完全兼容所有飞利浦新安怡奶瓶和储存杯*。可以方便地加热奶瓶和婴儿食物储存杯。

    技术规格

    • 产品材料

      ABS
      Y
      PP
      Y

    • 技术规格

      电压
      约 220 伏，50 赫兹
      功耗
      275  瓦

    • 重量和尺寸

      产品尺寸（宽x高x厚）
      160.4 x 139.9 x 148.55  毫米
      零售包装尺寸（宽x高x厚）
      175 x 185 x 160  毫米

    • 原产地

      设计地
      欧洲
      产地
      中国

    • 包装内物品

      奶瓶加热器
      1  件

    • 发育阶段

      阶段
      所有

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    • 如果飞利浦新安怡经典系列/自然原生系列 260 毫升/9 安士奶瓶中装有等于小于 150 毫升/5 安士母乳（温度达到 20 °C/70 °F）。
    • 不能在本温奶器中使用飞利浦新安怡母乳储存袋和 2 安士/60 毫升奶瓶。

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