Philips Avent 快捷温奶器
我们快速加热的电子温奶器
在您忙得不可开交的日子里，这款飞利浦新安怡婴儿温奶器可在短短 3 分钟内快速均匀地加热母乳。操作便捷，具有方便的解冻设置，也可用于加热婴儿食物。 查看所有优势
官方建议零售价: ￥299.00
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
我们快速加热的电子温奶器
快速均匀地加热母乳
- 均匀加热，不会出现局部过热
- 快速加热
- 温和解冻
- 保温功能
3 分钟内加热婴儿奶瓶
温奶器加热 150 毫升/5 安士母乳只需短短 3 分钟*。
加热迅速均匀
温奶器可快速均匀地加热母乳。加热时不断循环母乳，同时防止出现局部过热。
为母乳保温
缓慢加热母乳或婴儿食物，以适当的温度保温，方便随时哺喂。
兼容飞利浦新安怡奶瓶和婴儿食物储存杯
温奶器完全兼容所有飞利浦新安怡奶瓶和储存杯*。可以方便地加热奶瓶和婴儿食物储存杯。
技术规格
-
产品材料
- ABS
-
Y
- PP
-
Y
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技术规格
- 电压
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约 220 伏，50 赫兹
- 功耗
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275
瓦
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重量和尺寸
- 产品尺寸（宽x高x厚）
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160.4 x 139.9 x 148.55
毫米
- 零售包装尺寸（宽x高x厚）
-
175 x 185 x 160
毫米
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原产地
- 设计地
-
欧洲
- 产地
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中国
-
包装内物品
- 奶瓶加热器
-
1
件
-
发育阶段
- 阶段
-
所有
- 如果飞利浦新安怡经典系列/自然原生系列 260 毫升/9 安士奶瓶中装有等于小于 150 毫升/5 安士母乳（温度达到 20 °C/70 °F）。
- 不能在本温奶器中使用飞利浦新安怡母乳储存袋和 2 安士/60 毫升奶瓶。
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