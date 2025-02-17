Philips Avent Hands-free 双边集乳杯
居家和外出的舒心之选
无论居家、外出，还是回归工作岗位，额外准备一套免手扶集乳杯，均可让日常吸乳更加轻松高效。套装配备 4 个 SkinSense 硅胶吸乳护罩和 6 个护罩内衬。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
Philips Avent Hands-free 双边集乳杯
居家和外出的舒心之选
适配免手扶吸乳器的集乳杯
- 模拟宝宝的自然吸吮节奏
- 吸乳时活动自如
- 易于使用、清洁与组装
- 贴合舒适，无缝适配
模拟宝宝的自然吸吮节奏，高效吸乳*
宝宝最懂得如何吮吸！因此我们的免手扶电动吸乳器模拟宝宝的自然吮吸节奏，让您能找到适合自己的节奏，实现高效吸乳* 并获得理想的乳汁量。合适的吸乳护罩和内衬尺寸，为吸乳全程提供稳固舒适的贴合感。
硅胶护罩可轻柔贴合乳房形状
我们独特的 SkinSense 硅胶乳房护罩专为卓越的舒适度而设计，借助人体自然温度轻柔地贴合乳房轮廓。乳房护罩采用食品级硅胶制成，让您使用起来安心无忧。
通过全透明集乳杯监测乳汁流出
透明集乳杯便于观察内部情况，有助于您正确放置乳头以获得最佳乳汁量，并直观跟踪乳汁量。从第一滴到最后一滴，让您充满信心地完成吸乳。
超轻集乳杯，活动更自由
单个集乳杯空杯重量仅 100 多克，比完全可佩戴式吸乳器轻巧多达 3 倍。集乳杯可舒适地置于胸罩内，几乎察觉不到它的存在。
数秒内找到适配尺寸
使用乳头尺寸测量卡，快速找到适配您的吸乳护罩尺寸和护罩内衬尺寸。测量过程仅需片刻，丰富尺寸选择适配 99% 的妈妈，让您纵享舒适安心的吸乳体验。
部件较少，易于清洁和组装
我们将吸乳器及配件设计得尽可能简单。每个集乳杯只有少数几个连接部件，可轻松拆卸、清洁（手洗或洗碗机清洗均可）、消毒并重新组装。
适用于高端款、进阶款和免手扶款电动吸乳器
这些免手扶集乳杯适用于飞利浦新安怡高端款电动吸乳器、进阶款电动吸乳器和免手扶电动吸乳器。更换集乳杯仅需几秒，却能持续获得舒适体验。
全规格吸乳护罩和内衬尺寸
每位妈妈均值得享受舒适的吸乳体验，而选对产品尺寸是其中关键。这款入门套装包含全系列吸乳护罩及护罩内衬尺寸，可适配 99% 的妈妈，为吸乳过程带来极致舒适体验。
技术规格
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材料
- 储存杯、前盖、乳房护罩盖
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Polypropylene
- 乳房护罩、隔膜、阀门、喇叭罩
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Liquid silicone
- 硅胶管
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Silicone
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包装内物品
- 集乳杯（已组装）
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2 pcs
- 硅胶管
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2 pcs
- 乳房护罩（防尘罩）盖
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2 pcs
- 乳房护罩（21 毫米、24 毫米）
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2 pcs each
- 乳头大小测量卡
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1 pcs
- 喇叭罩（15 毫米、17 毫米、19 毫米）
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2 pcs each
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操作简易
- 吸乳器使用
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操作简便，易于清洁和组装
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功能
- 动作的灵活性
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Hands-free pumping
- 乳房护罩和喇叭罩规格
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Several sizes available for the best fit
- “高效”与产品的技术性能相关。
- *指的是吸乳器的吸吮频率。
- **基于我们全系列的乳房护罩和喇叭罩。
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